Orlen na straży

Gala odbywała się pod hasłem „Energia jutra to bezpieczeństwo”. Jak wyjaśnił prezes zarządu ORLENU Ireneusz Fąfara: „To hasło, które świeci nam i będzie naszym drogowskazem na przyszłość […] Ostatnie wydarzenia na świecie, w Europie, w Hiszpanii i w Czechach [blackouty – dop. red.] pokazały czym jest energia. Brak energii to brak bezpieczeństwa. Energia jutra to bezpieczeństwo. A gdy myślimy o bezpieczeństwie, to myślimy przede wszystkim o ludziach, którzy bez wahania w każdym momencie z oddaniem życia, z narażeniem siebie na rany, ze szlachetnością są gotowi stawić czoła wyzwaniom i nieść nam pomoc nam wszystkim. Zawód strażaka jest najbardziej szanowanym w polskim społeczeństwie, dziękuje wam, że tu jesteście”.

Wyrazy wdzięczności wobec strażaków wyraził także minister energii Miłosz Motyka, podkreślając, że „nie ma bezpiecznej polskiej gminy, miasta, czy sołectwa bez straży pożarnej”. Szef resortu podziękował również grupie ORLEN oraz Fundacji ORLEN, za wspieranie strażaków i wkład w polską gospodarkę. W trakcie gali odczytano również list marszałka Sejmu Szymona Hołowni, którym napisał o wyrazach szacunku i wdzięczności wobec strażaków za „czuwanie nad naszym bezpieczeństwem i „gotowość do niesienia pomocy”.

ORLEN wyłonił laureatów i ogłosił kolejny program wsparcia strażaków

Do programu wpłynęło niemal 2,5 tysiąca aplikacji i - jak podkreślił Ireneusz Fąfara - wszystkie były „świetnej jakości i świetnie przygotowane”. Komisja konkursowa stanęła więc przed nie lada wyzwaniem wybrania 368 aplikacji. Wsparcie objęło 10500 strażaków i strażaczek.

Dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLEN Lidia Kołucka zwróciła uwagę, że program funkcjonował w nowej formule, która została zmieniona po konsultacjach ze strażakami. Celem była jak najbardziej transparentna formuła i kryteria projektu. W tym roku aż 60% przyznanych grantów trafiło do jednostek, które nigdy wcześniej nie otrzymały takiego wsparcia. Dzięki tym środkom strażacy mogą pozyskać nowoczesny sprzęt, środki ochrony, wyposażenie oraz wsparcie psychologiczne. Program ma też wesprzeć funkcjonowanie Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pokrywając koszta wejścia jednostkom, które do tej pory nie były objęte systemem.

Ponadto, prezes ORLENU Ireneusz Fąfara zapowiedział na gali wprowadzenie kolejnego programu wsparcia dla straży pożarnej w Polsce:

- Wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję, że już w tym tygodniu uruchamiamy kolejny program „ORLEN dla bezpieczeństwa”. Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy myśleć o bezpieczeństwie także w wymiarze ratowania ludzkiego w życia w wyniku ataku. Ten program będzie skierowany do pięciu województw Polski wschodniej i będzie to program pilotażowy, które później zostanie rozszerzony. Wymiar programu to 5 mln zł – zapowiedział Ireneusz Fąfara.

i Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Nagrodzeni strażacy w ramach programu „ORLEN na straży”

W Gali ORLEN na Straży wzięli udział przedstawiciele nagrodzonych grantami jednostek straży pożarnej z całej Polski. Za działania związane z ratownictwem drogowym symboliczne czeki na scenie odebrały jednostki OSP z Krobii, Antoniowa i Pogórskiej Woli, a za akcje z zakresu ratownictwa związanego z przemysłem gazowym i naftowym oraz instalacjami odnawialnych źródeł energii - OSP z Gościnia, Myślachowic i Gdańska Świbna. Z kolei za ratownictwo związane z zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu granty otrzymały między innymi OSP z Zielonki, Żarnowca oraz Dąbia. Wszystkie te jednostki otrzymały wsparcie z pierwszej ścieżki programu Fundacji ORLEN. Z kolei granty w ramach drugiej ścieżki otrzymały jednostki, które aspirują do wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym między innymi OSP z Rączyna, Pobiedna i warszawskiej Białołęki.

i Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Gala Orlen na Straży 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na gali wyróżniono także Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictw, oraz Górskie Ochotnicze Pogotowiu Ratunkowe. Natomiast w ramach programu Fundacji ORLEN „Bezpieczne Orlęta”, wspierającego strażaków w działaniach edukacyjnych prowadzonych wśród najmłodszych, na scenie symboliczne czeki otrzymały Komenda Powiatowa PSP w Końskich, Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie Koźlu i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej. Z kolei z programu „ORLEN dla Psów Ratowniczych” wspierającego zespoły strażackie z psem ratowniczym przyznano granty między innymi dla OSP z Marek i z Solca Kujawskiego oraz OSP Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów.

Wręczono także indywidualną nagrodę specjalną dla osoby zasłużonej dla społeczności strażaków. Otrzymała ją Marta Małecka, strażaczka jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem szefa MSWiA, Marcina Kierwińskiego. Wśród licznie zgromadzonych gości, oprócz prezesa zarządu ORLEN, Ireneusza Fąfary, obecni na gali byli m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Magda Cienkowska, minister energii Miłosz Motyka, wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, były premier i strażak Waldemar Pawlak, a także komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek. KK