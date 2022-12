Orlen VC nwestuje w skuteczniejszą i bardziej ekologiczną technologię produkcji

Wyniki Lotto z 29.12.2022, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Inwestycja utworzonego przez PKN ORLEN funduszu Venture Capital w innowacyjną polską firmę Apeiron Synthesis zoptymalizuje procesy produkcyjne i przyspieszy transformację koncernu. Firma rozwija nowe metody katalityczne, które mogą być skalowane na procesy przemysłowe. Poza ORLEN pozyskiwanie finansowania przez innowacyjne podmioty stało się również celem Aper Ventures orazAdamed.

ORLEN stawia na innowacje

ORLEN VC to największy korporacyjny fundusz w kraju. W ciągu dekady planuje przeznaczyć ok. 100 mln euro w spółki technologiczne pracujące nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Inwestycje funduszu ORLEN VC obejmują spółki technologiczne z Europy oraz Izraela, oferujące nowoczesne produkty i usługi m.in. w zakresie transformacji energetycznej oraz tzw. nowego przemysłu. Koncern przeprowadził już dwie inwestycje w fundusze – szwajcarski Emerald Technology Ventures i brytyjski Environmental Technologies Fund. PKN ORLEN stawia na nowoczesne technologie i w ten sposób skutecznie wzmacnia konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku. Firma stworzyła i dynamicznie rozwija największy polski fundusz Venture Capital, który stanowi wartość dodaną do podstawowej działalności spółki. Koncern dostrzegł duży potencjał w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych Apeiron Synthesis, które już teraz skutecznie konkurują na rynku wartym 30 mld dolarów.

Jedyna taka firma w Polsce

Apeiron Synthesis jest jedyną w kraju firmą, która w swojej ofercie ma katalizatory metatezy olefin, przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Firma z powodzeniem komercjalizuje technologię metatezy olefin, która została opracowana przez naukowców z Francji i USA i wyróżniona Nagrodą Nobla w 2005 r. Apeiron specjalizuje się w otrzymywaniu oraz wdrażaniu na światową skalę innowacyjnych, rutenowych katalizatorów stosowanych w reakcji metatezy olefin. – Jako założyciele Apeiron Synthesis rozpoczęliśmy swoją drogę w Instytucie Chemii Organicznej PAN pod kierunkiem światowej sławy eksperta w dziedzinie metatezy olefin prof. Karola Greli. Dzięki wsparciu Wrocławskiego Parku Technologicznego, Fundacji narzecz Nauki, PARP i NCBR, udało nam się zwiększyć skalę produkcji i przyciągnąć uwagę polskiego i międzynarodowego biznesu. Obecnie, dzięki wsparciu funduszy VC zajmujących się deep techem, Apeiron Synthesis znajduje się w ścisłej czołówce branży. – mówi Michał Bieniek CEO Apeiron Synthesis. Na całym świecie istnieją tylko cztery firmy, które zajmują się meta tezą olefin: XiMo, Zannan Scitech i Apeiron Synthesis i koncern chemiczny Umicore.

Surowiec na wagę złota

Produkowany przez Apeiron Synthesis surowiec jest bardzo pożądany w przemyśle, a firma oferuje duży wybór katalizatorów metatezy olefin. Szacuje się, że 1 kilogram proszku wytwarzanego przez Apeiron ma wartość nawet 70tys. euro. Badania wykonane przez jedną z firm farma ceutycznych wykazały, że otrzymanie substancji czynnej biologicznie w procesie metatezy – skraca czas syntezy związku chemicznego z 20 do 16 etapów, a w efekcie zmniejsza koszty produkcji o 20 proc. Komercjalizacja najnowszych technologii i wdrażanie nowych modeli biznesowych przyspieszy proces transformacji energetycznej koncernu. Dzięki współpracy ze spółkami technologicznymi ORLEN będzie rozwijał nowe biznesy o wysokim potencjale, co umocni jego pozycję na arenie międzynarodowej.

Fundusz zainwestował już w spółki:

ICSec, dostawcę rozwiązań cybersecurity dla przemysłu,

Eologix zajmujący się monitoringiem i poprawą efektywności turbin wiatrowych,

Invert Robotics, producent opatentowanych robotów do inspekcji przemysłowych.

Dołączyła do nich także firma Apeiron Synthesis, zajmująca się upowszechnianiem technologii metatezy olefin w przemyśle.

Czym jest technologia metatezy olefin? Jest to proces chemiczny, w którym powstają nowe, bardziej wartościowe produkty. Technologia ta jest szeroko stosowana w przemyśle ze względu na swoją wyjątkową efektywność, a także mniejsze koszty i bardziej ekologiczną syntezę zaawansowanych związków chemicznych. W procesie tym powstają np. materiały polimerowe o lepszych właściwościach czy nowe paliwa. Zaletą metatezy olefin jest to, że nie wymaga zapewnienia specjalnych warunków temperatury czy ciśnienia.

