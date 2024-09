i Autor: materiały prasowe Budowlane z (od lewej) prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, prezesem PGE Dariuszem Marcem, trenerem Maciejem Biernatem i prezesem klubu Marcinem Chudzikiem

PGE kibicuje siatkarzom

PGE Polska Grupa Energetyczna została sponsorem tytularnym Budowlanych Łódź. To klub siatkówki kobiet. Przez dwa najbliższe sezony, począwszy od 2024/2025, drużyna będzie występowała pod nazwą PGE Grot Budowlani Łódź. - Jako największa firma energetyczna w Polsce, dostarczająca energię elektryczną do blisko 6 mln klientów, chcemy wspierać najważniejsze projekty w polskim sporcie, a do tych zalicza się siatkówka – dyscyplina, którą kochają Polacy i w której odnosimy duże sukcesy – mówi Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Jesteśmy dumni z nawiązania współpracy z tak znaną i zaangażowaną w sponsoring sportowy marką. PGE Polska Grupa Energetyczna jest sponsorem polskiej siatkówki i wierzę, że współpraca przyniesie wymierne korzyści obu stronom - mówi Marcin Chudzik, prezes PGE Grot Budowlanych Łódź. Siatkarki z PGE Grot Budowlani Łódź kończą właśnie przygotowania do nowego sezonu. Mają już na swoim koncie dwa wicemistrzostwa kraju (2017, 2019), dwa brązowe medale Mistrzostw Polski (2018, 2023) oraz dwa Puchary Polski (2010, 2018). Zespół dwukrotnie z rzędu sięgnął po Superpuchar Polski (2017, 2018) oraz zwyciężył w Superpucharze 15-lecia PLS (2020). Drużyna regularnie występuje w Lidze Mistrzyń oraz Pucharze CEV. - Z sezonu na sezon chcemy poprawiać wyniki sportowe i jestem przekonany, że wspólnie z PGE Polską Grupą Energetyczną osiągniemy zamierzony cel – mówi Marcin Chudzik, prezes PGE Grot Budowlanych Łódź. Dlaczego właśnie PGE Polska Grupa Energetyczna właśnie ten klub objęła sponsoringiem? - Kobiecy sport na najwyższym poziomie również potrzebuje silnego wsparcia biznesu, dlatego objęcie sponsoringiem tytularnym klubu PGE Grot Budowlani Łódź idealnie wpisuje się w naszą strategię. Dostrzegamy w klubie duży potencjał sportowy, a co za tym idzie potencjał marketingowy – wyjaśnia prezes PGE Dariusz Marzec. Prezes PGE Dariusz Marzec z nową koszulką PGE Grot Budowlanych Łódź Prezes PGE jest jednocześnie kibicem siatkówki i ma nadzieję, że na zakończenie sezonu spółka będzie mogła wspólnie z drużyną świętować zdobycie medalu Mistrzostw Polski. Łódź tworzy doskonałą infrastrukturę do uprawiania sporu i oglądania zmagań m.in. Atlas Arenę oraz Sport Arenę im. Józefa „Ziuny" Żylińskiego. To na tej ostatniej trenują dwa łódzkie siatkarskie kluby kobiet – PGE Grot Budowlani Łódź oraz „łódzkie wiewióry", czyli ŁKS Commercecon Łódź. - Cieszę się, że Budowlane będą miały stabilizację i dzięki temu skupią się na grze - mówi Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi. PGE Polska Grupa Energetyczna od 2024 r. realizuje program „PGE Siatka Mocy". W jego ramach jest już także sponsorem tytularnym czołowej drużyny siatkówki męskiej PGE Projekt Warszawa. Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna