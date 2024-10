PGE zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu „Spotkania ze sztuką”

Konkurs to najlepsza metoda, aby zachęcić dzieci i młodzież do interakcji. Sam wybór obrazu do przedstawienia zobowiązuje ich do zapoznania się z dorobkiem artystycznym polskich malarzy, a to właśnie walor edukacyjny ma dla nas największą wartość. Po sukcesie poprzedniej edycji, w której w wycieczkach muzealnych wzięło udział ponad 3500 uczniów z całej Polski, ogłaszamy trzecią odsłonę konkursu „Spotkania ze sztuką”. Tym razem uczestnicy wezmą na warsztat dzieła wybitnego polskiego artysty – Stanisława Wyspiańskiego – mówi Katarzyna Wasilewska, Wiceprezes Fundacji PGE. - Poprzednie dwie edycje pokazały, że polskie malarstwo inspiruje uczniów do własnej twórczości, a tym samym daje szansę uczestniczenia w lekcjach muzealnych. Jesteśmy niezmiernie ciekawi, czym młodzi twórcy zaskoczą nas tym razem – dodaje Katarzyna Wasilewska.

Konkurs „Spotkania ze sztuką” skierowany jest do uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych, zlokalizowanych w polskich miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców. Umożliwia on dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych, a także daje możliwość odwiedzenia najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce.

Tegorocznym zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez ucznia własnej interpretacji wybranego obrazu Stanisława Wyspiańskiego. Prace powinny być przygotowane na papierze technicznym w formie płaskiej w formacie A2 w dowolnej technice: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel, wycinanka, itp. Uczniowie klasy wybierają wyłącznie jedną pracę, którą należy zgłosić jako pracę konkursową i dostarczyć do organizatora konkursu w terminie od 15 listopada br. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII według ustalonych kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne pracy oraz oryginalność wykonania.

Laureaci konkursu (tj. cała klasa laureata wraz z opiekunem) zostaną zaproszeni na jednodniową wycieczkę do wybranego przez klasę jednego z pięciu objętych mecenatem PGE Muzeów Narodowych w Polsce: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, oraz uczestnictwa w lekcji muzealnej. Dodatkowo, autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody w postaci bonu o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie Empik.

W tej edycji Fundacja PGE chce, w sposób szczególny, podkreślić także niezwykle ważną rolę, jaką pełnią nauczyciele w rozwoju umiejętności plastycznych u dzieci, a także w rozbudzaniu i pielęgnowaniu ich zainteresowania szeroko rozumianą sztuką. Specjalnie w tym celu przygotowane zostały dodatkowe wyróżnienia dla opiekunów klas laureatów. Każdy z nich w nagrodę za odkrycie talentu i promowanie sztuki otrzyma indywidualny voucher do Empiku.

Ponadto, w tym roku będzie także dodatkowe zadanie konkursowe dla laureatów, które będzie polegać na nakręceniu i opublikowaniu na profilu FB szkoły relacji z wycieczki wraz z postem zawierającym jej opis. Następnie wszystkie relacje wezmą udział w konkursie na ilość udostępnień/polubieni. Pięć wycieczek o największej liczbie udostępnień/polubieni zostanie zamieszczonych na profilu FB Fundacji PGE, gdzie przez 3 dni będą rywalizować o największą liczbę głosów i zwycięstwo. Najpopularniejszy film wygra dla swojej szkoły nagrodę o wartości 10 000 tys. zł, drugi pod względem zdobytych polubień nagrodę o wartości 7 500 zł oraz trzeci – nagrodę o wartości 5 000 zł.

Konkurs trwa od 27 września do 15 listopada 2024 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 6 grudnia 2024 r., natomiast lekcje muzealne odbywać się będą od 3 marca do 10 czerwca 2025 r. Filmy w ramach dodatkowego zadania konkursowego należy opublikować w terminie 5 dni od daty wycieczki do muzeum. Następnie od 16 do 19 czerwca 2025 r. odbędzie się finałowa rozgrywka. Zakończeniem konkursu będzie wystawa plenerowa prac wybranych laureatów na Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie w terminie od 25 sierpnia do 19 września 2025 r.

Szczegółowe informacje o konkursie „Spotkania ze sztuką” wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie internetowej: https://fundacjapge.pl/spotkania-ze-sztuka.

Konkurs jest objęty Patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.