Pilotażowa graficzna rezerwacja miejsc w pociągach PKP Intercity jest już dostępna

W ramach programu pilotażowego przewoźnik wprowadza graficzną rezerwację miejsc w określonych pociągach kategorii EIC. Dzięki temu rozwiązaniu – od dziś każdy pasażer będzie mógł wybrać miejsce podczas zakupu biletu, zaznaczając je na graficznym planie. Lubisz siedzieć przy oknie? A może podróżujesz z rowerem? Wybierz preferowane miejsce.

Graficzna rezerwacja miejsc

Do tej pory graficzna rezerwacja miejsc była możliwa jedynie w przypadku spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych – o stałej liczbie miejsc siedzących. Ta funkcja właśnie stała się dostępna dla szerszej grupy pasażerów. Od dzisiaj każdy pasażer może wybrać ulubione miejsce w pociągu podczas zakupu biletu na stronie www.intercity.pl. Graficzny plan rezerwacji miejsc pokazuje nam numery wagonów wraz z informacją, czy jest on przeznaczony dla rodzin z dziećmi, służy do przewozu roweru czy też jest przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na planie zobaczymy usytuowanie miejsc siedzących względem kierunku jazdy, w tym miejsca dostępne (zielone), niedostępne (szare) oraz wybrane przez nas (pomarańczowe). To istotne udogodnienie, dzięki któremu możemy wybrać miejsce najbardziej nam odpowiadające, a także sprawdzić frekwencję w pociągu. Wkrótce funkcja graficznej rezerwacji miejsc będzie dostępna także dla użytkowników nowej aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Pociągi EIC objęte pilotażem

Wprowadzenie graficznej rezerwacji miejsc do kolejnych składów wagonowych jest dużo trudniejsze ze względu na okresowe wydłużanie pociągów dodatkowymi wagonami. Dzieje się tak np. w okolicy świąt, a także latem, gdy frekwencja pasażerów wybierających się na wakacje wzrasta. Poza tym przewoźnik dysponuje różnymi typami wagonów. Funkcja graficznej rezerwacji miejsc początkowo będzie dostępna dla pociągów kategorii Express Intercity (EIC):

tylko w relacji krajowej

EIC 17000/1 (248) – 71000/1 (249) Berlin Warszawa Express

EIC 17002/3 (246) – 71002/3 (247) Berlin Warszawa Express

EIC 17004/5 (48) – 71004/5 (49) Berlin Warszawa Express

EIC 17006/7 (44) – 71006/7 (45) Berlin Warszawa Express

EIC 17008/9 (40) – 71008/9 (41) Berlin Warszawa Express

w okresie wakacyjnym

EIC 1550/1 – 5150/1 Jantar

EIC 1850/1 – 8150/1 Posejdon

oraz

EIC 1800/1 – 8100/1 Chrobry

EIC 1350/1 – 3150/1 Tatry

EIC 1410/1 – 4110/1 Ondraszek

EIC 1600/1 – 6100/1 Panorama

EIC 4550/1 – 5450/1 Klimczok.

W trosce o potrzeby pasażerów

PKP Intercity planuje rozszerzyć pilotaż w okresie letnim. Do końca 2023 r. wszystkie pociągi mają zostać objęte systemem graficznej rezerwacji miejsc. Aby usługa była jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb pasażerów, przewoźnik pozostaje otwarty na sugestie i uwagi podróżnych w tej kwestii.

– Zdajemy sobie sprawę, że to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez podróżnych udogodnień. Wybór preferowanego miejsca w pociągu to kolejny składnik komfortowej podróży, która zaczyna się w momencie zakupu biletu. Dziś mamy już nowoczesną aplikację, budujemy nowe systemy sprzedaży, a do tego udostępniamy możliwość wyboru miejsca w coraz większej liczbie pociągów – mówi Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Największa inwestycja informatyczna od ponad 20 lat

W ramach strategii rozwoju PKP Intercity realizuje inwestycje związane z taborem i infrastrukturą kolejową, a także rozwija i udoskonala szereg rozwiązań technologicznych, z których korzystają zarówno pasażerowie, jak i pracownicy spółki. W ubiegłym roku przewoźnik podpisał 3 umowy ze spółką PKP Informatyka. Umowy dotyczą internetowego systemu sprzedaży e-IC 2.0, licencji, wdrożenia i utrzymania nowego Centralnego Systemu Sprzedaży oraz usługi rezerwacyjnej. W efekcie, już w tym roku podróżni będą mogli nabywać bilety za pomocą nowego systemu sprzedaży internetowe, który ma być w pełni gotowy w ostatnim kwartale 2024 r.

