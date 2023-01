PKP ENERGETYKA wraca w polskie ręce

Wyniki Lotto z 07.01.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

PKP Energetyka dostarcza energię elektryczną do transportu kolejowego w Polsce i dba o utrzymanie kolejowej sieci trakcyjnej. W ostatnich miesiącach rządów Platformy Obywatelskiej spółkę sprzedano amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu CVC, co wywołało zdumienie ekspertów rynku kolejowego.

Trudno wskazać podobne rozwiązania w Europie czy na świecie, gdzie infrastruktura elektroenergetyczna wraz z dystrybucją energii nie jest częścią infrastruktury kolejowej kontrolowanej przez państwo – krytyczną opinię Adriana Furgalskiego z ZDG TOR cytował wówczas branżowy portal „Rynek Infrastruktury”.

PGE repolonizuje spółki

Transakcja potwierdza też dążenie Grupy PGE do odzyskiwania przez polski kapitał kontroli nad kluczowymi, strategicznymi podmiotami polskiej gospodarki. Grupa odzyskała już m.in. kontrolę nad aktywami ciepłowniczymi odkupionymi od francuskiego koncernu EDF.

Zakup PKP Energetyka przez PGE jest niezwykle ważnym i trafnym krokiem w bardzo szerokiej perspektywie - preferencji transportu kolejowego w dobie transformacji energetycznej i niezależności od podmiotów zagranicznych w sytuacjach kryzysów lub nawet agresji Rosji. Do tego dochodzi zmniejszanie ryzyka przerw w funkcjonowaniu transportu kolejowego oraz możliwości większego kumulowania zysków i kapitału w polskich podmiotach z racji rosnącego popytu na przewozy kolejowe i rosnące przychody. Wszystko to będzie znakomicie zwiększać wartość polskiej grupy PGE – wylicza ekonomista prof. Zbigniew Krysiak z Zakładu Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej.

Wzmocnienie bezpieczeństwa kraju

Po siedmiu latach od prywatyzacji inwestycja PGE przywraca strategiczną spółkę w polskie ręce. Obecnie, w obliczu agresywnej polityki Rosji i wojny w Ukrainie, kontrola nad funkcjonowaniem transportu kolejowego w Polsce staje się jeszcze bardziej istotna.

- PKP Energetyka to strategiczna spółka dla całego układu nerwowego polskiej kolei, która wraca pod polskie skrzydła. Infrastruktura krytyczna znów będzie w domenie skarbu państwa – wyjaśnia Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. - Wypuszczenie jej z rąk państwa nie mieściło się w głowie, dlatego dziś przywracamy logikę i długofalowe planowanie, bo chcemy, by polska kolej się rozwijała – dodaje. Wstępna umowa PGE z funduszem podpisana w ostatnich dniach roku musi zostać zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Włączenie aktywów PKP Energetyka do największej polskiej grupy energetycznej będzie oznaczało umocnienie nie tylko pozycji samej PGE na rynku, ale również wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

PKP Energetyka dostarcza na polskie tory 4 TWh energii elektrycznej rocznie, czyli aż blisko 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju. W momencie prywatyzacji, czyli w 2015, wartość PKP Energetyka była wyceniana na ok. 2 mld zł. Dzisiaj spółka warta jest 5,9 mld zł, z czego aż 3,8 mld stanowią inwestycje w modernizację PKP Energetyka zrealizowane od 2016 roku. Szczególnie cenny dla przyszłości PGE może być prowadzony przez PKP Energetyka program Zielona Kolej zakładający, że do 2030 roku aż 85 proc. zużycia energii w sieci trakcyjnej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii (OZE). Docelowo cała energia elektryczna zasilająca pociągi na polskich torach ma być wytwarzana przez OZE.

Dla bezpieczeństwa państwa

PKP Energetyka zaspokaja wszystkie potrzeby energetyczne polskich kolei, począwszy od przesyłu i sprzedaży energii elektrycznej, aż po utrzymanie sieci trakcyjnej. PGE odzyskuje dla skarbu państwa strategiczne ważną, przynoszącą wielomilionowe zyski spółkę, z silną pozycją na rosnącym krajowym rynku kolejowym – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Repolonizacja PKP Energetyka to słuszny krok - Roman Przasnyski, analityk rynków finansowych

Transakcja jest nie tylko korzystna z ekonomicznego punktu widzenia, ale także sprawia, że w polskie ręce wraca podmiot o strategicznym znaczeniu infrastrukturalnym, obsługującym sieć krajowego transportu kolejowego. Jednocześnie transakcja w istotny sposób wzmacnia pozycję PGE na energetycznej mapie kraju, zwiększając sprzedaż o około 8 proc., a wolumen dystrybucji energii o około 11 proc., co przekłada się na zwiększenie przychodów PGE o około 3 mld zł rocznie. PKP Energetyka jest znaczącym podmiotem na rynku energii, dystrybuującym 2,9 proc. ogólnej ilości energii w kraju i obsługującej 21,5 tys. km linii energetycznych. (…)

Warto zwrócić uwagę na różnicę między ceną zakupu PKP Energetyka, a szacowaną na 5,9 mld zł wartością tej grupy. Po budzącej wiele kontrowersji jej sprzedaży w 2015 r. amerykańskiemu funduszowi, w firmie przeprowadzono potężny program inwestycyjny wart 3,8 mld zł, zwiększający wartość i potencjał spółki oraz czyniący ją podmiotem nowoczesnym, także z punktu widzenia ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Warto więc docenić rynkowy charakter repolonizacji ważnej części energetyczno-transportowej infrastruktury.

