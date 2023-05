Płać za bieżące zużycie energii elektrycznej

Sytuacja w krajowej gospodarce, w tym na rynku energetycznym dynamicznie się zmienia. Dlatego wszyscy poszukujemy sposobów jak mądrze i efektywnie korzystać z energii elektrycznej. Chcemy zyskać poczucie bezpieczeństwa i mieć większą kontrolę nad rachunkami. W tym celu możemy na bieżąco sprawdzać wykorzystanie prądu, a przy tym płacić za jego faktyczne zużycie każdego miesiąca. Z pomocą przychodzą proste i wygodne rozwiązania cyfrowe oferowane przez stołecznego sprzedawcę energii, E.ON Polska. Są one dostępne na komputerach i na urządzeniach mobilnych.

Efektywne wykorzystanie energii

Jeszcze niedawno nie zwracaliśmy większej uwagi na to, w jaki sposób korzystamy z energii elektrycznej i ile jej zużywamy. Obecnie sytuacja się zmieniła. Ważne stało się racjonalne podejście do zużycia prądu, nawet podczas wykonywania codziennych czynności. Tym bardziej, że w tym roku każdy indywidualny odbiorca energii podlega pod przepisy i limity Tarczy Solidarnościowej. Przeciętnego Polaka obowiązuje limit 2 000 MWh, do którego płaci za energię po ubiegłorocznych cenach.

– W tym roku wyjątkowo ważną kwestią jest monitorowanie poziomu zużycia energii w odniesieniu do limitów wskazanych w Tarczy Solidarnościowej. Dlatego zachęcamy naszych klientów do wypróbowania narzędzi cyfrowych w serwisie Mój E.ON, które mają w tym pomóc. – komentuje Janusz Moroz, członek zarządu E.ON Polska ds. handlu – Do naszych klientów, którzy jeszcze nie śledzą na bieżąco swojego zużycia, wyślemy specjalnie przygotowane wiadomości. Będą one informować konkretnego odbiorcę o obowiązującym go limicie w ramach Tarczy Solidarnościowej oraz poziomie zużytej energii elektrycznej w okresie od stycznia do kwietnia 2023 roku.

Skorzystaj z praktycznych e-rozwiązań

Okazuje się, że korzystając z cyfrowych narzędzi możemy w prosty i wygodny sposób monitorować, i analizować jak zużywamy prąd. W ramach kampanii informacyjnej pod hasłem „Nie polegaj na prognozach. Włącz e-odczyty”, firma E.ON Polska prezentuje tego typu rozwiązania. Są one dostępne w serwisie Mój E.ON.

Szczególnie przydatnym narzędziem są wykresy zużycia energii, które pomagają nam na bieżąco kontrolować i świadomie planować wykorzystanie prądu. Takie graficzne rozwiązania często dużo bardziej przemawiają do nas niż same cyfry.

Możemy również płacić za realne zużycie energii elektrycznej, a w dodatku nie jest to skomplikowane. Wszyscy wiemy, że nawet najlepsze prognozy mogą się nie sprawdzić. Dlatego warto rozliczać się ze swoim sprzedawcą energii za bieżące zużycie energii. Aby zapłacić tylko za prąd, który faktycznie w danym miesiącu wykorzystaliśmy, możemy uruchomić bezpłatną usługę e-odczyty. Poniższa instrukcja pokazuje nam, jak ją aktywować.

Jak włączyć e-odczyty?

Załóż konto na mojeon.pl i zaloguj się do serwisu Mój E.ON. Wybierz zakładkę „Usługi”. Kliknij „Aktywuj usługę”. Podaj pierwsze wskazanie licznika.

Dodatkowo aktywna usługa e-odczyty umożliwia korzystanie z darmowych e-płatności. Możemy również ustawić sobie przypomnienie w formie powiadomienia mejlowego lub SMS. Wówczas nie zapomnimy o terminie podania e-odczytu.

Kontrolowanie i analizowanie zużycia energii elektrycznej sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi, co daje nam realny wpływ na wysokość rachunków za prąd. Szczegółowe informacje na temat cyfrowych narzędzi oferowanych przez E.ON Polska znajdują się na stronie www.eon.pl/e-odczyty.

