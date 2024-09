i Autor: materiały prasowe

Wiedziałeś o tym?

Plaga pluskiew zalewa miasta. Jest na to tylko jeden sposób

MŁ 9:27 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pluskwy w Twoim łóżku? Myślisz, że to niemożliwe? Otóż, niestety, problem jest większy, niż myślisz. Plaga tych małych pasożytów rozprzestrzenia się w miastach w zastraszającym tempie. Pluskwy atakują nawet najbardziej zadbane mieszkania, a także hotele! A co gorsza – pozbycie się ich na własną rękę graniczy z cudem. Więc, co robić?

Najnowsze z działu PILNE Oświadczenie NBP w sprawie wniosku o Trybunał Stanu Licz kroki Trwa wyzwanie Healthy Cities. Zadbaj o swoje zdrowie i stan planety Zdrowe miasta Wieloaspektowość w zarządzaniu polskimi miastami – znamy tematykę paneli podczas Kongresu Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko Kibicuj naszym! PGE kibicuje siatkarzom Warto wiedzieć Jak tworzyć eleganckie i casualowe looki? Wskazówki Gdzie pluskwy się chowają? Pluskwy to mistrzowie kamuflażu. Mogą schować się wszędzie – w szczelinach ścian, tapicerkach, materacach, a nawet w gniazdkach elektrycznych. I choć są małe, ich żarłoczność nie zna granic. Żywią się ludzką krwią, a ich ugryzienia pozostawiają zazwyczaj swędzące, czerwone ślady. Najgorsze? Te pasożyty rozmnażają się błyskawicznie. Jedna samica może złożyć do 500 jaj! A każda larwa, po krótkim czasie, staje się dorosłą, żądną krwi pluskwą. Co wtedy zrobić? i Autor: materiały prasowe Co najlepiej działa na pluskwy? Nie ma co się oszukiwać – domowe metody nie działają. Ani odkurzanie, ani parownica nie sprawią, że pluskwy znikną na zawsze. Owszem, te sposoby mogą na chwilę zmniejszyć problem, ale po kilku dniach koszmar powraca. Jest tylko jeden sposób, by definitywnie wygrać tę walkę – profesjonalna dezynsekcja. Najskuteczniejszy sposób na pozbycie się pluskiew to dezynsekcja łączona, czyli IPM. Na czym polega? Jest to zastosowanie dwóch niezawodnych technik: wymrażania oraz metody chemicznej podczas jednego zabiegu. Wymrażanie wykorzystuje tzw. suchy lód, który natychmiast unicestwia zarówno pluskwy, jak i jaja. Z kolei chemia biobójcza aplikowana metodą zamgławianie ULV lub oprysku wykazuje działanie długotrwałe. Pozwala dotruć pluskwy ukryte w głębszych zakamarkach pomieszczeń lub te - co często się zdarza - które na nowo przeszły np. od sąsiada, zanim mieszkanie zostało zabezpieczone na przyszłość. Dlaczego warto? Metoda IPM daje dużą szansę na całkowitą likwidację problemu już za pierwszym razem. Jest to innowacyjna i zdecydowanie najlepsza metoda odpluskwiania na rynku. i Autor: materiały prasowe Nie ryzykuj! Działaj od razu Jeśli zauważyłeś ślady pluskiew w swoim domu, nie zwlekaj. Im szybciej zdecydujesz się na profesjonalną dezynsekcję, tym większe masz szanse na szybkie rozwiązanie problemu. Pamiętaj – pluskwy to nie tylko problem higieniczny, ale i zdrowotny. Ich ugryzienia mogą powodować silne reakcje alergiczne,a obecność dyskomfort psychiczny. Nie trać czasu na nieskuteczne metody. Skorzystaj z pomocy specjalistów i odetchnij z ulgą: Profesjonalne wsparcie w zakresie dezynsekcji pluskiew znajdziesz na stronie firmy InsektStop: https://insektstop.pl/odpluskwianie/ Działaj i nie pozwól, by te małe pasożyty zamieniły Twoje życie w koszmar!