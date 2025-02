Planujesz zimowy relaks na stoku? O tym pamiętaj przed wyjazdem!

Lubisz narty? Pamiętaj o kasku!

Zimowa przygoda to nie tylko sport, ale też spacery, zabawy w śniegu i relaks wśród ośnieżonych krajobrazów. Możesz spróbować jazdy na snowboardzie, biegówkach, poszaleć na sankach lub wybrać się na pieszą wędrówkę po szlakach. Niezależnie od tego, jak spędzasz czas, aktywny wypoczynek to gwarancja niezapomnianych chwil. Jednak zimowa aura niesie ze sobą także ryzyko – nieprzewidziane sytuacje mogą znienacka pokrzyżować plany. Na stokach szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – np. dzieci do 16. roku życia muszą obowiązkowo nosić kask narciarski. Jego brak może skutkować mandatem do 500 zł, a w skrajnych przypadkach grzywną nawet do 5 tys. zł. Warto też pamiętać o dostosowaniu prędkości jazdy do własnych umiejętności i natężenia ruchu na trasach zjazdowych.

Dlatego warto zawczasu pomyśleć o ochronie, jaką zapewnia ubezpieczenie turystyczne LINK4 Podróże zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz na całym świecie.

Bezpieczeństwo to podstawa!

Góry i zimowe atrakcje to świetna zabawa, ale również łatwo tu o urazy. Upadek na stoku, skręcona kostka na oblodzonej ścieżce podczas wędrówki czy nawet utracony bagaż – wszystko to może zepsuć wyjazd. Jeśli poruszasz się po stokach narciarskich, warto pamiętać o zasadach pierwszeństwa, unikać zatrzymywania się w niewidocznych miejscach oraz zachować bezpieczną odległość od innych narciarzy i snowboardzistów.

W takich sytuacjach niezastąpiona jest polisa turystyczna LINK4, która zapewnia wsparcie w razie różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

Co oferuje LINK4 Podróże Polska?

● Koszty leczenia i Assistance – jeśli podczas wyjazdu ulegniesz wypadkowi, LINK4 pokryje koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych oraz konsultacji lekarskich. W przypadku hospitalizacji powyżej 7 dni organizowany jest transport i zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej.

● Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz świadczenie, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. rehabilitację.

● Odpowiedzialność Cywilna (OC) w życiu prywatnym – jeśli przypadkowo wyrządzisz komuś szkodę czy uszkodzisz sprzęt sportowy innej osoby, polisa pokryje koszty naprawy.

● Uprawiasz sporty zimowe? Możesz rozszerzyć polisę o ochronę dla narciarzy i snowboardzistów. To idealne rozwiązanie, jeśli planujesz aktywnie spędzać czas na stoku.

● Ubezpieczenie bagażu podróżnego – w razie utraty lub uszkodzenia walizki, plecaka czy torby wraz z ich zawartością, otrzymasz odszkodowanie.

● Sprzęt sportowy – ubezpieczenie obejmuje koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu, jeśli Twój ulegnie zniszczeniu.

Nie czekaj na niespodziewane sytuacje – zabezpiecz swój zimowy wyjazd z LINK4 Podróże i ciesz się beztroskim wypoczynkiem!

Ważne! Na wyjazd krajowy kup polisę co najmniej dwa dni przed wyjazdem.

Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie wyjazdu krajowego może być krótkoterminowe (na czas wyjazdu), maksymalnie do 60 dni. Oferta towarzystwa jest bardzo elastyczna. Chcąc kupić polisę bez wychodzenia z domu, wystarczy skorzystać z prostego kalkulatora na stronie www.link4.pl. Można też porozmawiać z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem, współpracującym z LINK4. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU PODRÓŻE na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.