Podaruj ukochanej osobie wyjątkowy prezent na Walentynki! Skorzystaj z promocji w LINK4

Walentynki to idealny moment, by okazać, że zależy nam na drugiej osobie i jak bardzo troszczymy się o nią i jej bezpieczeństwo. Kwiaty, czekoladki – czemu nie, ale można też zrobić prezent, który będzie cieszył cały rok. Teraz w LINK4 można zyskać aż do 15% rabatu na ubezpieczenia komunikacyjne. A wszystko z okazji wielkiej akcji: OC i OC/AC na WALENTYNKI. Ta wyjątkowa promocja obowiązuje jeszcze tylko dziś, 14 lutego! Oferta skierowana jest do nowych klientów indywidualnych, którzy chcieliby dołączyć do szerokiego grona kierowców korzystających z wysokiej jakości produktów LINK4.

Dobre ubezpieczenie komunikacyjne to podstawa

Odpowiednie ubezpieczenie samochodu to kluczowy element dbania o bezpieczeństwo i spokój na drodze. Obowiązkowe OC stanowi podstawę, chroniąc Cię przed konsekwencjami finansowymi związanymi ze szkodami wyrządzonymi innym kierowcom. Jednak, aby kompleksowo zadbać o swój pojazd i zabezpieczyć się przed różnorodnymi ryzykami, nie można pominąć ubezpieczenia AC (Auto Casco). AC staje się pomocne w sytuacjach nieprzewidywalnych, chroniąc Twój samochód nie tylko przed stratami finansowymi związanymi z kolizjami, ale także kradzieżą czy innymi losowymi zdarzeniami.

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy w dniach 12-14 lutego 2024 r. wejść na stronę www.LINK4.pl albo zadzwonić na numer 22 444 44 44 i podać kod promocyjny LOVE15 lub udać się do agenta współpracującego z LINK4, by nabyć ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie maksymalnie do 15%.

Nie warto przegapić tej okazji, nawet jeśli masz jeszcze ważną polisę. Skorzystaj już teraz, wykupując nową z wyprzedzeniem, aby cieszyć się korzystniejszymi warunkami.

W LINK4 zapłacisz nie tylko taniej, ale zyskasz wiele korzyści, takich jak Pakiet OC, który zawiera Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To sprawdzony produkt – doceniany zarówno przez kierowców, jak i niezależnych ekspertów. Wielokrotnie nagradzany w prestiżowych rankingach.

Dlaczego Pakiet OC w LINK4 jest tak wyjątkowy?

Pakiet OC w LINK4 jest wyjątkowy, bo oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Oprócz tego, że chroni nas przed konsekwencjami szkód wyrządzanych z naszej winy osobom trzecim i ich mieniu, zapewnia także wsparcie w wielu krytycznych sytuacjach, które mogą spotkać nas na drodze. Kiedy np. auto zaliczy stłuczkę i nie będzie nadawało się do dalszej jazdy, firma szybko zorganizuje pomoc. Możemy wtedy skorzystać z darmowego holowania do 100 km, a nawet z samochodu zastępczego przez 3 dni, który również otrzymamy w przypadku kradzieży.

W ramach Programu Pomocy nie zostaniemy sami z kłopotem, gdy złapiemy gumę, albo kiedy rozładuje się nam akumulator. Również wtedy otrzymamy pomoc ubezpieczyciela.

Auto Casco – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Oczywiście warto zastanowić się także nad dodatkowym ubezpieczeniem AC.

Auto Casco w LINK4 występuje aż w trzech wariantach do wyboru: KOSZTORYS, WARSZTAT oraz ASO i zawierane jest w formule All Risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Ochrona obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków.

Auto Casco All Risk staje się nieocenione, gdy potrzebujesz wsparcia w przypadku codziennych incydentów, takich jak zarysowanie zderzaka przez nieznanego sprawcę czy kradzież katalizatora, które, niestety, zdarzają się coraz częściej. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że nawet w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń, Twoje auto jest solidnie zabezpieczone.

Tak kupisz ubezpieczenie z walentynkowym rabatem

Aby wykupić polisę w LINK4 i skorzystać z promocji OC i OC/AC na WALENTYNKI, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz kupić przez internet i w odpowiednim polu podać kod rabatowy LOVE15.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl. Promocja nie obejmuje ubezpieczeń dodatkowych oraz nie łączy się z innymi promocjami.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.