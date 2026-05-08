Podróżowanie to wielka przyjemność i pasja

1. Wzmocnienie praw osób podróżujących

Ostatnie lata przyniosły wzmocnienie praw pasażerów podróżujących koleją. Od 2023 obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE 2021/782) dotyczące podróżnych w ruchu kolejowym. Co zyskujemy?

Odszkodowania za opóźnienia pociągów mają być łatwiej egzekwowalne

Lepsza ochrona pasażera w przypadku podróży z przesiadkami na jednym bilecie.

Ułatwienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Obowiązek zapewnienia miejsc na rowery w nowych lub modernizowanych pociągach.

2. Walka o prawa pasażerów lotniczych

Część państw członkowskich Unii Europejskiej ulegając presji linii lotniczych i chce podnieść próg odszkodowania (np. z 3 godz. do co naj mniej 5). Parlament Europejski naciska, żeby nie tylko utrzymać silne prawa pasażerów, ale polepszyć skuteczność informowania pasażerów o ich prawach. Zdaniem posłów pasażerowie powinni mieć prawo do bezpłatnego przewozu jednej rzeczy osobistej oraz jednego małego bagażu podręcznego. Osoby dorosłe towarzyszące dzieciom poniżej 14. roku życia oraz osoby towarzyszące osobom o ograniczonej sprawności ruchowej powinny mieć prawo do zajmowania miejsc obok nich bez dodatkowych kosztów. Negocjacje nadal trwają.

Autor: Se.pl

3. Digital Services Act – to również ochrona przed fałszywymi ofertami turystycznymi i noclegowymi. Obowiązuje od 2024 r.

Platformy internetowe, które publikują oferty turystyczne i noclegowe mają dodatkowe obowiązki. Muszą: usuwać fałszywe oferty, identyfikować sprzedawców, reagować na zgłoszenia klientów. Efektem jest realne ograniczenie oszustw.

4. Automatyzacja zwrotów

Parlament Europejski w latach 2024–2026 intensyfikuje działania zmierzające do uproszczenia i przyspieszenia zwrotów dla pasażerów w przypadku niewykonania usługi (np. odwołanego lotu lub połączenia). Obecnie pasażer ma takie prawa zagwarantowane, ale musi wystąpić o zwrot pieniędzy. Efektem jest opóźnienie w otrzymaniu należnych pieniędzy, a pasażerowie często zniechęcają się do działania. Parlament Europejski chce przejścia do modelu „automatic refund”, czyli wstępnie wypełnionego formularza wniosku o odszkodowanie i zwrot kosztów od linii lotniczych. Posłowie proponują też bardziej rygory styczne terminy zwrotów i wzmocnienie obowiązków informacyjnych wobec pasażerów.

Obecnie propozycje pozostają w trakcie negocjacji między Parlamentem, Radą i Komisją Europejską.

Jakie masz prawa, gdy zapłacisz za fałszywą ofertę noclegu? Gdy okazuje się, że oferta zakwaterowania to oszustwo i wyłudzenie pieniędzy, jest niezgodna z opisem lub po prostu nie istnieje, turysta - konsument w Unii Europejskiej nie pozostaje bez ochrony. Mamy zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, wynikający z Dyrektywy 2005/29/WE. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może wprowadzać konsumenta w błąd co do istnienia usługi, jej ceny, standardu czy lokalizacji. Jeśli tak robi, narusza tę dyrektywę i może żądać zwrotu pieniędzy oraz zgłoszenia sprawy do odpowiednich organów. Drugim istotnym elementem jest obowiązek przekazywania rzetelnych informacji przed zawarciem umowy, wynikający z Dyrektywy 2011/83/UE. Sprzedawca musi jasno wskazać swoją tożsamość, całkowitą cenę oraz warunki usługi. Jeżeli nocleg okazuje się fikcyjny lub znacząco odbiega od opisu, konsument ma prawo do reklamacji, odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu środków. Pamiętajmy, warto płacić kartą. Możemy skorzystać z procedury chargeback, czyli zwrotu środków przez bank w przypadku niewykonania usługi. W przypadku pakietów turystycznych zastosowanie ma także Dyrektywa (UE) 2015/2302, która nakłada odpowiedzialność na organizatora za całość świadczeń – co znacząco wzmacnia ochronę klienta. Prawa te mają charakter transgraniczny – można ścigać nieuczciwego przedsiębiorcę lub oszusta w innym państwie członkowskim Unii.