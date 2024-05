Polski kongres o światowym rozmachu! 15-16 maja w Poznaniu odbędzie się Impact’24

Allegro Smart! Week potrwa od 13 do 22 maja, ale świętujemy znacznie wcześniej

Impact’24 przewiduje obecność 650 wybitnych speakerów z kraju i zza granicy. W wydarzeniu udział wezmą prezesi największych firm polskich i światowych, inwestorzy, a także przedstawiciele rządu i instytucji europejskich. To aż 9 interaktywnych scen, 23 ścieżki tematyczne, wystawy i spotkania w kuluarach. W wydarzeniu udział weźmie ponad 1650 firm i 7 tys. osób. Możesz być jedną z nich!

Rośnie zainteresowanie polskim kongresem

Impact to nowoczesny kongres, który śmiało może konkurować z innymi europejskimi eventami! Z roku na rok rośnie zainteresowanie kongresem, a o jego wyjątkowości świadczą branżowe nagrody m.in. Eventex, które ImpactCEE otrzymał drugi raz z rzędu - w tym roku dwa złote medale w kategoriach: wydarzenie europejskie, wydarzenie dla liderów myśli i srebrny medal w kategorii Positive Change Event. Celem Impact jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na najważniejsze tematy gospodarcze, geopolityczne, naukowe i biznesowe oraz wskazywanie kierunku, w którym zmierza świat. Wydarzenie skupia nietuzinkowych paneli stów, ekspertów z całego świata, którzy dywagują na ciekawe tematy – a wszystko to odbywa się na tle świetnej oprawy wizualnej. Podczas Impact’24 eksperci będą dyskutować na tematy takie jak: geopolityka, sztuczna inteligencja, obronność i cyberbezpieczeństwo, technologie w finansach i przemyśle, digital commerce, nowoczesne przywództwo, zdrowie, zdrowie psychiczne, zielona ekonomia czy kwestie wzmocnienia pozycji kobiet.

AI – szanse czy zagrożenia dla biznesu?

W tegorocznej edycji Impact liderzy biznesu, polityki i światowi eksperci skoncentrują się na zagadnieniach związanych z sytuacją geopolityczną Europy, biznesem w dobie zmian i sztuczną inteligencją (AI). O tym, jak sztuczna inteligencja wpłynie na pracę i na ludzi, opowie m.in. Verity Harding, ekspertka ds. polityk publicznych i jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób w AI według magazynu „Time”, a drugiego dnia kongresu głos w tej sprawie zabierze ekspert ds. produktywności Chris Bailey. Swoją opinią podzielą się też przedstawiciele firm zajmujących się rozwojem AI: Nicklas Lundblad z Google DeepMind, David Hogan z NVIDA, a także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. O wpływie AI na sprzedaż internetową, na trendy w finansach i relacje międzyludzkie mówić będzie światowej sławy psychoterapeutka Esther Perel.

Geopolityka, obronność i cyberbezpieczeństwo

Na Impact’24 eksperci będą także analizować, jakie skutki niesie de globalizacja dla Europy, przemysłu, handlu, finansów i bezpieczeństwa. W tej sprawie swoje stanowisko wygłosi analityk i strateg geopolityczny Peter Zeihan, który jest autorem książki „Koniec świata to dopiero początek. Scenariusz upadku globalizacji”. Najważniejsi polscy generałowie i eksperci ze świata będą dyskutować m.in. o tym jak wzmocnić obronność Europy, także w kontekście nowych technologii.

Michelle Obama po raz pierwszy w Polsce!

Drugiego dnia kongresu Sanna Marin, była premier Finlandii, opowie o tym, jakiego przywództwa oczekują młode pokolenia. Wtedy też, 16 maja na scenie pojawi się Michelle Obama! Była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych weźmie udział w moderowanej dyskusji z Valerie Jarrett, dyrektor generalną Obama Foundation. Wśród mówców i mówczyń Impact’24 są także przedstawiciele świata sztuki i sportu m.in. Marcin Gortat i Monika Pyrek, nominowany do Oscara aktor i reżyser - Jesse Eisenberg, reżyserka Małgorzata Szumowska, pisarka Joanna Kuciel-Frydryszak.

Polityka i biznes

Kongres jest także przestrzenią do dyskusji dla decydentów, przedstawicieli biznesu i polityki. W Poznaniu pojawią się także wiceministrowie:

minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ,

, minister obrony Władysław Kosiniak - Kamysz ,

, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ,

, ministra edukacji Barbara Nowacka ,

, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwińsk i,

i, minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Podczas Impact’24 nie zabraknie także czołowych inwestorów i liderów innowacji: m.in. prezesa Mastercard Europe Marka Barnetta, Nathalie Roos, dyrektor generalnej Lipton Teas and Infusions, Francine Katsoudas - wiceprezes wykonawczej i dyrektorki ds. ludzi, polityki i celu w Cisco, CEO PZU Artura Olecha, Sebastiana Kulczyka - międzynarodowego inwestora, właściciela Kulczyk Investments, Michała Gajewskiego, prezesa Santander Bank Polska S.A, Rafała Brzoski, twórcy InPost, Roberta Dobrzyckiego, prezesa i współwłaściciela Panattoni w Europie, Indiach i na Bliskim Wschodzie, prezesa Bank Pekao Leszka Skiby, wiceprezesa Google na Europę Środkowo-Wschodnią Patricka Warnkinga i Adama Manikowskiego, wiceprezesa zarządu i dyrektora zarządzającego Żabka Polska.

Impact Bookstore i spotkania z autorami

Miłośnicy książek, wystaw i spotkań w kuluarach – z pewnością nie będą zawiedzeni podczas Impact’24! Wśród prelegentów znaczna liczba mówców to autorzy książek zajmujących ważną pozycję w literaturze współczesnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie przygotowana przez organizatorów księgarnia – Impact Bookstore. W tym miejscu będzie można osobiście spotkać się z autorami, porozmawiać, a nawet otrzymać dedykację m.in. od Ivana Krasteva, Timothy’ego Snydera, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jasona Stanleya, Martyny Wojciechowskiej, Chrisa Baileya, Justyny Kopińskiej czy Michała Rusinka.

Strefa ImpactArt

Tu uczestnicy kongresu będą mogli podziwiać dzieła polskich artystek wchodzące w skład Impact Art Collection oraz prace udostępnione przez Krupa Art Foundation. Na wystawie ukażą się obrazy naszych malarek - Ewy Juszkiewicz i Poli Dwurnik. Prawdziwą gratką będzie wystawa pt. SZYFRODZIEWCZYNY – CIPHER GIRLS”, przygotowana przez Centrum Szyfrów Enigma. Wystawa promuje dziedzictwo intelektualne kobiet w kryptologii i naukach matematycznych. A dodatkową atrakcją będą repliki niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma oraz tzw. Bomby Mariana Rejewskiego, pierwszego człowieka na świecie, który złamał szyfry Enigmy!

Kongres uświetnią wydarzenia towarzyszące, takie jak konkurs dla start-upów z Polski czy trening biegowy Impact RUN.

Weź udział w jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowych tego roku! Wystarczy wejść na stronę impactecee.com i zarejestrować się na Impact’24. Bądź z nami 15-16 maja w Poznaniu, to po prostu trzeba zobaczyć!