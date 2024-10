Pomoc w realizacji marzeń

Już wkrótce największe w tej części Europy wydarzenie na rynku franczyzy – Targi Franczyza w Warszawie. Do wyboru ok. 100 pomysłów na biznes. 24-26 października, Pałac Kultury i Nauki.

Życie często weryfikuje nasze plany. Zamierzamy kupić nowe meble do salonu, ale właśnie wtedy psuje nam się auto. Środki przeznaczone na pierwotny cel automatycznie stają się wynagrodzeniem dla mechanika. Chcemy się zapisać na warsztaty z malarstwa, ale chorujemy, a za leczenie trzeba zapłacić. Takich sytuacji jest wiele. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet gdy sytuacja wydaje nam się bez wyjścia, możemy liczyć na pomoc.

Wycieczka do Chorwacji, tak odległa…

Któż nie marzy o wyjeździe do ciepłego kraju? O pięknych wschodach i zachodach słońca nad Adriatykiem, wylegiwaniem się na plaży, zwiedzaniem miast, poznawaniem obcej kultury i smakowaniem lokalnych potraw? W przypadku wielu osób – na marzeniach się kończy. Zwłaszcza dla seniorów taka wycieczka może stanowić duże wyzwanie logistyczne i finansowe. Podobnie było w przypadku Pani Janeczki, której największym marzeniem w ciągu całego życia była podróż do Chorwacji. Wielokrotnie rozmawiała o tym ze swoją koleżanką i razem marzyły o tym, jakby to było wspólnie się tam wybrać. Los okazał się łaskawy! Pewnego razu koleżanka poinformowała 80-letnią Panią o wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Wspólny wyjazd był w zasięgu ręki! Ale nie dla Pani Janeczki. Koleżanka była finansowo przygotowana na związany z upragnioną wycieczką koszt, Pani Janeczka zamierzała zrezygnować.

Własne, ale ciasne

Pani Małgorzata zajmuje niewielkie mieszkanie na parterze. Na co dzień porusza się z balkonikiem rehabilitacyjnym. To konieczne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i samodzielność, zwłaszcza po niedawno przebytej operacji kolana. Pani Małgosia jest na emeryturze, a towarzystwa dotrzymuje jej czworonożny przyjaciel, uroczy york. Większość czasu emerytka spędza w domu, a codzienne spacery z pupilem to nie tylko konieczność, lecz także przyjemność. Podobnie jak dla wielu z nas, jednym z jej ulubionych miejsc, jest kuchnia. To miejsce kojarzone jest z poczuciem bezpieczeństwa, ciepłymi posiłkami, rozgrzewającą herbatą i rozmowami. Byłoby miło, gdyby lokator z przyjemnością w niej przebywał. Pani Małgosia lubi swoją kuchnię, ale od dłuższego czasu marzyła o tym, by coś zmienić w swoim otoczeniu. Niestety do tej pory domowy budżet jej na to nie pozwalał.

Wystarczył jeden telefon

Pani Janeczka i Pani Małgosia mają wiele wspólnego. Obie dokładnie wiedziały, o czym marzą. Obie panie też miały przed sobą mur w postaci braku odpowiedniej ilości środków na realizację tych marzeń. Nie poddały się i postanowiły skorzystać z pomocy. Pani Janeczka postanowiła skorzystać z oferty Providenta. Skontaktowała się z Doradczynią Klienta i opowiedziała o swojej sytuacji. Spotkanie z Doradczynią, rozmowa i wyjaśnienie szczegółów pozwoliły dobrać ofertę szytą na miarę i pomóc Pani Janeczce zrealizować życiowy cel!

i Autor: materiały prasowe Pani Hanna, Doradczyni Klienta

– Klientka, mimo że była już na emeryturze, miała jedno wielkie niespełnione marzenie. Dzięki skorzystaniu z oferty Providenta, w wieku prawie 80 lat, w końcu spełniła to marzenie i zobaczyła Chorwację. Pojechała na wymarzoną wycieczkę z koleżanką, co było dla niej niezapomnianym przeżyciem – komentuje Pani Hanna, Doradczyni Klienta w Providencie.

A co z remontem kuchni Pani Małgosi? Ile można patrzeć na te same szare kolory i stare szafki kuchenne? Pani Małgosia postanowiła zmienić otoczenie, w którym spędza najwięcej czasu. Swojego doradcę znała już od kilku lat, więc naturalnie kontakt z nim był jej pierwszym wyborem. Jest już po remoncie i teraz jest jasno i kolorowo!

i Autor: materiały prasowe Pani Małgorzata

Jestem już na emeryturze, ale zawsze marzyłam o odświeżeniu swojej kuchni. Dzięki ofercie Providenta udało mi się to zrealizować. Mam teraz nową kuchnię i nawet ściany są pięknie pomalowane! To naprawdę duża zmiana, która sprawiła mi ogromną radość – mówi z podekscytowaniem Pani Małgorzata.

Dzięki wsparciu Providenta bohaterki otrzymały szybką i fachową pomoc. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących ofert zawsze mogły liczyć na pomoc Doradcy. Te historie pokazują, że marzenia można spełniać w każdym wieku i niezależnie od okoliczności.

Provident Polska działa od 1997 r. i jest liderem na rynku pożyczek gotówkowych. Dostarcza klientom prostych i rzetelnych produktów finansowych. Indywidualne podejście do potrzeb Klienta i sieć Doradców Klienta pozwala dotrzeć do potencjalnych pożyczkobiorców na terenie całego kraju. Z usług firmy skorzystały już ponad 4 mln Klientów, a poziom satysfakcji z jakości obsługi wynosi ponad 90 proc.

Partner materiału Provident Polska S.A.