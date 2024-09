Praca w Holandii? Przed wyjazdem szukaj informacji

i Autor: materiały prasowe

Znajomość Twoich praw i obowiązków jako pracownika pomoże odnaleźć Ci się w nowym miejscu pracy i środowisku życia. Więcej informacji znajdziesz na stronach wHolandii.pl i workinnl.nl.

Punkty informacyjne WorkinNL

W dużych gminach i w różnych regionach Holandii utworzono punkty informacyjne WorkinNL, które udzielają porad i pomocy mobilnym pracownikom w Holandii w kwestiach związanych z pracą, mieszkaniem, opieką zdrowotną i podatkami. Punkty informacyjne współpracują z partnerami, takimi jak: organizacje mieszkaniowe, instytucje opieki zdrowotnej (w tym zdrowia psychicznego), opieki społecznej czy z doradcami prawnymi. Pracownicy punktów z gmin takich jak Eindhoven i Rotterdam, a także z wielu innych, spotykają się z polskimi pracownikami mobilnymi niemal codziennie. Bazując na swoim doświadczeniu, chętnie udzielają wskazówek i porad Polakom, którzy zamierzają podjąć pracę w Holandii.

„Wiele osób przyjeżdża do Holandii w poszukiwaniu pracy. Dobrze zdać sobie sprawę, że oprócz pracy będziesz mieszkać w kraju, którego możesz nie znać. Z innym językiem, kulturą, innymi zasadami i bez własnej sieci społecznościowej. Ważne jest, abyś w odpowiednim czasie został poinformowany, co musisz zrobić, podejmując pracę w Holandii” – wyjaśnia polski ekspert ds. informacji z gminy Rotterdam. „W naszych punktach informacyjnych udzielamy pracownikom bezpłatnych porad w ich ojczystym języku na temat życia, pracy i rejestracji” – dodaje.

Pomoc i poradnictwo w Holandii

Julia Podniesińska, konsultant ds. informacji w gminie Eindhoven: „Dzięki naszym punktom informacyjnym chcemy budować zrozumienie i zaufanie m. in. polskiej społeczności poprzez usługi, które świadczymy, tak aby mogli nas łatwo znaleźć i zwrócić się do nas z pytaniami i prośbami o poradę (prawną). Ludzie mogą kontaktować się z nami w swoim własnym języku. Niestety, w naszych punktach spotykamy również osoby, które zmagają się z pytaniami lub problemami przez długi czas i angażują nas dopiero wtedy, gdy staną się one poważne. Zaalarmuj nas wcześniej. Punkty informacyjne są po to, aby pomagać!”.

Rejestracja

Aby mieszkać i pracować w Holandii, zarejestruj się w punkcie rejestracji gminy, w której przebywasz. Po rejestracji otrzymasz numer BSN, który jest niezbędny do załatwienia formalności, takich jak wynagrodzenie i opieka zdrowotna.

Artykuł opracowany przez holenderskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Materiał sponsorowany na zlecenie Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.