Pracownicy LINK4 oddali swoją krew. Dzięki nim kilkadziesiąt osób otrzyma dar życia

Wielu ludzi zawdzięcza życie jedynie dawcom krwi. Potrzebują jej ofiary poważnych wypadków samochodowych, a także innych tragicznych zdarzeń, w których dochodzi do poważnych uszkodzeń ciała. Jest ona niezbędna podczas operacji, nawet w czasie porodu, kiedy istnieje ryzyko znacznej utraty krwi przez matkę. Może to bowiem spowodować zagrożenie dla jej życia.

Medycy to wiedzą: zapasów krwi nigdy za wiele. Rezerwy potrafią się błyskawicznie wyczerpać, a jest to „towar” bezcenny, gdyż decyduje o życiu drugiego człowieka.

Podziel się! To nie boli!

Czy zdawałeś sobie sprawę, że dzięki jednej darowiźnie tego bezcennego płynu możesz uratować nawet trzy ludzkie życia? Chyba nie ma na świecie nic piękniejszego niż taka pomoc bliźniemu.

Przekazanie tego cudownego, naturalnego leku jest szybkie i całkowicie nieszkodliwe dla zdrowych ludzi. Jak to zrobić? Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 55 lat, o umiarkowanej wadze ciała. Procedura jest prosta – wystarczy zgłosić się do punktu poboru krwi, takiego jak Regionalne Centrum Krwi i Krwiolecznictwa lub odwiedzić mobilny krwiobus.

Podczas wizyty należy posiadać dokument tożsamości i wypełnić prostą ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Następnie zostaniesz poddany szybkim badaniom, które sprawdzą między innymi twój puls i ciśnienie, aby upewnić się, że możesz zostać dawcą.

Sam proces oddawania krwi jest wyjątkowo krótki i zajmuje zazwyczaj mniej niż 10 minut. W tym czasie pobierana jest jedna jednostka, stanowiąca około 450 ml. Po wszystkim zaleca się krótki odpoczynek, przekąskę oraz picie odpowiedniej ilości płynów.

12 litrów krwi od LINK4!

Pracownicy LINK4 postanowili w wyjątkowy sposób świętować przypadającą w tym roku rocznicę 20-lecia działalności tego polskiego ubezpieczyciela. Aktywnie włączyli się w szlachetną inicjatywę, stając się hojnymi dawcami krwi. 22 września w biurowcu Adgar Poland, mieszczącym się przy ulicy Postępu 15 w Warszawie, odbyła się wyjątkowa akcja pod hasłem „KREW to życie, podziel się NIM”".

Pracownicy stanęli na wysokości zadania. Gotowi oddać cząstkę siebie, by ratować innych, już od wczesnych godzin ustawiali się w kolejce „do igły”.

Jak zawsze można było polegać na ich ogromnym sercu. Do punktu poboru zorganizowanego w siedzibie LINK4 zgłosiło się aż 48 osób, które przekazały imponujące 12 litrów krwi. Tylko niemal połowa z nich była dawcami po raz pierwszy, podczas gdy inni to osoby regularnie dzielące się tym wyjątkowym darem życia.

Marlena Piekut: „KREW to życie, podziel się NIM”"

Marlena Piekut, dyrektor Pionu HR i Relacji z Klientem w LINK4, podkreślała wagę wydarzenia: W naszym jubileuszowym roku, zorganizowaliśmy akcję „KREW to życie, podziel się NIM”, aby uświadomić pracownikom, dlaczego warto oddawać krew. Większość z nas zdaje sobie sprawę, jak jest to ważne, ale często brakuje czasu czy możliwości, aby odwiedzić punkt krwiodawstwa. Dlatego tym razem specjalny punkt krwiodawstwa zawitał do naszego miejsca pracy. Cieszymy się również, że do tej szlachetnej inicjatywy dołączył Adgar Poland, właściciel i zarządca budynku, w którym mieści się nasza siedziba w Warszawie – zaznacza Marlena Piekut.

Korzyści z oddawania krwi jest wiele. Nie tylko można uratować komuś życie, ale też przy okazji sprawdzić stan swojego zdrowia. Podczas pobrania wykonywane są bezpłatne badania diagnostyczne (m.in. analiza grupy krwi czy morfologia), których wyniki można odebrać za kilka dni. Dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami, honorowemu dawcy krwi przysługują aż 2 dni wolne od pracy. RCKiK zapewnia także dawcy posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kcal (najczęściej w postaci czekolady).

Warto też wiedzieć, że krwiodawca, po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi, może otrzymać legitymację i tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, co wiąże się z dodatkowymi przywilejami.

Najważniejsza jest jednak świadomość, że swoim małym gestem właśnie darowaliśmy komuś drugie życie. Hojni dawcy krwi mają zdumiewający wpływ na nasz świat, tworząc go lepszym i przynosząc nieocenioną nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Ta wspólna siła dobra i gotowość do dzielenia się najcenniejszym darem, jaki każdy z nas ma, jest zdolna do czynienia cudów.