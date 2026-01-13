Dominika Chorosińska: Od aktorki do posłanki PiS

Dominika Chorosińska (47 l.) (wcześniej Figurska) przed laty robiła karierę jako aktorka. O pięknej blondynce zrobiło się głośno za sprawą roli w "M jak miłość". Grała też w innych popularnych produkcjach. Z czasem więcej niż o kolejnych rolach, mówiło się o jej życiu prywatnym. Kilka lat temu zainteresowała się polityką i związała z partią Prawa i Sprawiedliwości. Zagrała również w kontrowersyjnym filmie "Smoleńsk".

W 2018 roku z ramienia PiS wystartowała w wyborach samorządowych, a rok później uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji. Pod koniec 2023 roku na krótko została powołana na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dominika Chorosińska dziś znana jest z dość konserwatywnych poglądów - nie kryje swojego przywiązania do wiary i tradycyjnych wartości.

Niedawno zamieściła na swoim Facebooku wpis, który wywołał w sieci spore zamieszanie.

Rodzina jest polską racją stanu - wszystkie ustawy powinny być oceniane przez pryzmat ich wpływu na rodzinę - napisała posłanka.

Burza pod wpisem Dominiki Chorosińskiej. Zarzucają jej hipokryzję

Internauci szybko podłapali temat i pod wpisem zaroiło się od komentarzy. Głównie tych złośliwych. Zaczęli bowiem wypominać posłance przeszłość. Dominika Chorosińska, która wraz ze swoim mężem Michałem Chorosińskim (50 l.) promowała wierność małżeńską, ma sporo za pazurkami. Przed laty dopuściła się bowiem zdrady. Tłumaczyła potem, że dusiła się w związku i musiała na nowo "odnaleźć swoją kobiecość".

Mąż publicznie stwierdził, że jeśli do niego wróci to wybaczy jej zdradę. Nie wiedział wtedy, że Chorosińska spodziewa się dziecka, którego ojcem jest starszy o dekadę reżyser. Kiedy w 2010 roku urodził się Józek, Michał Chorosiński zdobył się na niezwykły gest - usynowił chłopca.

Sam jednak nie był święty. Choć dał żonie drugą szansę, to sam też zaliczył skok w bok. Gdy w mediach pojawiły się zdjęcia, na których całuje tajemniczą brunetkę, zapewnił żonę, że to była jednorazowa przygoda. Dominika wybaczyła mężowi. W pokonaniu kryzysów miała im pomóc modlitwa. Dziś wychowują wspólnie sześcioro dzieci.

Pod nowym wpisem posłanki internauci postanowili wypomnieć jej przeszłość. Część z nich zarzuca jej hipokryzję.

Proszę teraz wytłumaczyć dziecku… bo ja nie rozumiem; Definicję rodziny poproszę; Ale pani przecież miała romans, zaszła w ciążę z innym facetem, nie mężem, urodziła pani dziecko poza małżeńskie. W polskim nieformalnym słowniku ma to zjawisko swoją nazwę. Czuję zażenowanie gdy prawi pani morały. Nie ma pani prawa się na temat rodzin wypowiadać; Jakie to puste jak pani to pisze… jak pani obraża innych, a sama nie jest świętą; Pani się wypowiada na temat rodziny? To tak jak Marta Kaczyńska. A to dopiero noworoczny żart.

