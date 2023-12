Projekt „Senior w dobrej formie”, czyli jak zachęcić seniorów do ruchu

Regularny ruch odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej seniorów. Aktywność fizyczna wspiera nie tylko sprawność mięśniową i układu sercowo-naczyniowego, ale także funkcje poznawcze, poprawia samopoczucie oraz redukuje stres i ryzyko występowania wielu chorób.

Mimo oczywistych zalet wynikających z ruchu, aktywizacja seniorów staje się coraz większym wyzwaniem społecznym. Obecnie 76 proc. osób w wieku 60+ nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej nawet raz w tygodniu – wynika z danych MultiSport Index 2023. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom po 65. roku życia co najmniej 2,5 godziny aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut aerobowej aktywności fizycznej o dużej intensywności w tygodniu. Zalecane są także ćwiczenia wzmacniające mięśnie minimum dwa razy w tygodniu.

i Autor: Materiały prasowe

Projekt „Senior w dobrej formie”

W odpowiedzi na alarmująco niski poziom aktywności fizycznej wśród seniorów w Polsce, Fundacja MultiSport uruchomiła projekt sportowo-edukacyjny "Senior w dobrej formie".

W ramach programu seniorom oferowane są darmowe zajęcia biegowe oraz nordic walking - popularna forma aktywności dla osób powyżej 60. roku życia. Treningi łączą w sobie elementy sportowe z edukacyjnymi – podczas nich seniorzy mogą jednocześnie dowiedzieć się więcej m.in. o roli aktywności fizycznej w zdrowym życiu czy o prawidłowym odżywianiu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrą trenerską i instruktorską.

i Autor: Materiały prasowe

– Odpowiednia częstotliwość i intensywność ćwiczeń są kluczowe dla zdrowia seniorów, a zaniedbanie tego obszaru może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Aktywność fizyczna stanowi bardzo istotny element profilaktyki zdrowotnej, obejmującej również aspekty zdrowia psychicznego. Cieszymy się, że możemy uruchomić program „Senior w dobrej formie”, skoncentrowany na promocji zdrowego i aktywnego stylu życia wśród tej ważnej grupy wiekowej. Nordic Walking, będący integralną częścią programu, oferuje liczne korzyści dla zdrowia seniorów, w tym poprawę kondycji fizycznej, wzmacnianie mięśni, a także korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Dodatkowo, ta forma aktywności sprzyja poprawie koordynacji ruchowej oraz redukcji napięcia psychicznego, co przekłada się na ogólny pozytywny wpływ na zdrowie psychofizyczne seniorów – podkreśla dr Tomasz Półgrabski, Prezes Fundacji MultiSport.

i Autor: Materiały prasowe

Mimo niskiego poziomu aktywności, jaki wykazują seniorzy w Polsce, z badań wynika, że zdają sobie oni sprawę z korzyści psychofizycznych wynikających z ruchu. Już 41 proc. aktywnych osób w grupie 60+ za najsilniejszy motywator do podejmowania aktywności fizycznej wskazuje profilaktykę zdrowotną, a 26 proc. dostrzega w aktywnym stylu życia relaks i przyjemność. Dla co dziesiątego (12 proc.) głównym motywatorem do ćwiczeń jest poprawa nastroju, a dla 5 proc. zalecenia lekarza. Co więcej, 78 proc. osób po 60 roku życia zgadza się, że zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wpływa na poprawę zdrowia psychicznego, a 75 proc. zauważa jej wpływ na redukcję stresu i złych emocji.

Dodatkową korzyścią płynącą z aktywnego trybu życia seniorów jest także znaczna redukcja poczucia osamotnienia, z którym zmaga się coraz więcej osób w tej grupie wiekowej. Potwierdzają to także badania opublikowane w Geriatric Nursing - aktywność fizyczna wiąże się z niższym prawdopodobieństwem izolacji społecznej. W przypadku umiarkowanie ćwiczących seniorów ryzyko to spada o 31 proc., a w przypadku ćwiczących intensywnie – o 35 proc.

i Autor: Materiały prasowe

O Fundacji MultiSport:

Fundacja MultiSport, powołana przez Benefit Systems w 2021 roku, aktywnie walczy z hipokinezją, czyli bezruchem ruchowym, który Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za jedno z kluczowych zagrożeń współczesnej cywilizacji. W odpowiedzi na coraz większą liczbę godzin spędzanych przez Polaków w pozycji siedzącej oraz przed ekranami, Fundacja prowadzi działania mające na celu promocję zdrowia i aktywnego stylu życia wśród różnych grup społecznych. Fundacja MultiSport realizuje projekty zwiększające dostępność infrastruktury sportowej, dostarcza wiedzę o wpływie ruchu na dobrostan psychofizyczny oraz współpracuje z różnymi organizacjami, aby kształtować zdrowe nawyki i przełamywać stereotypy związane ze sportem. Więcej informacji o Fundacji MultiSport znajduje się na stronie: https://fundacjamultisport.pl/ oraz na Facebooku.