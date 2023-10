Recharge Fridays, czyli pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy w Roche Polska

W kierunku 4–dniowego tygodnia pracy

Eksperymenty dotyczące przejścia na 4-dniowy system pracy trwają na świecie od wielu lat. W ubiegłym roku zakończyło się kilka z nich, m.in. z udziałem 33 firm i 903 pracowników w USA i Irlandii, którzy w 97% pozytywnie ocenili taki system pracy. Pracodawcy zauważyli z kolei, że efektywność pracowników zwiększyła się, a firmy zanotowały wzrost średniego przychodu o 38%[1]. Podobny eksperyment, ale na większą skalę, odbył się również w Wielkiej Brytanii – z udziałem 61 firm, z których 56 (92%) zdecydowało się kontynuować rozwiązanie w formie eksperymentu, a 18 wprowadziło je na stałe[2].

Eksperyment 4–dniowego tygodnia pracy w Roche Polska

Firma Roche, która od lat realizuje strategię uwalniania czasu pracowników i która w tym obszarze ma na swoim koncie takie rozwiązania, jak np. Sabbatical (kilkumiesięczna, płatna przerwa w pracy), Take Time for Charity (dwa dodatkowe tygodnie urlopu na wsparcie dowolnego celu charytatywnego), z wejściem w 2023 r. wprowadziła kolejny benefit. Recharge Fridays to osiem dodatkowych dni wolnych rocznie, a dokładnie dwa dowolnie wybrane piątki w każdym kwartale. Co istotne – na aktywności niezwiązane z pracą. Joga, czytanie książek, rozwój osobisty, hobby, więcej czasu z rodziną – to tylko niektóre z pomysłów, które padały w badaniu opinii wśród pracowników firmy na spędzenie dodatkowego wolnego.

– W Roche wszystkie propozycje nowych rozwiązań i benefitów wdrażamy na zasadzie eksperymentu, z jednej strony opierając je na wynikach wewnętrznego jakościowo–ilościowego badania well-beingowego, z drugiej wyciągamy wnioski z obserwacji światowych trendów na rynku pracy i sięgamy po najlepsze sprawdzone praktyki – mówi Tomasz Orlewicz, Lider w globalnym zespole Informatics & Partners Success w Roche. – Jako globalna firma z oddziałami w różnych regionach świata, stoimy przed wyzwaniem dostosowania warunków pracy tak, by z jednej strony nasze propozycje spotykały się z oczekiwaniami pracowników, a z drugiej zapewniały im równy dostęp do rozwiązań. Aby to umożliwić, podchodzimy do zagadnienia elastycznego miejsca pracy na zasadzie eksperymentu, dlatego wiele nowych projektów dla pracowników rozpoczyna się w Roche w formie pilotażu. 1 stycznia tego roku w polskim oddziale wystartowaliśmy z programem Recharge Fridays i jest on zaplanowany na cały rok – zbliżamy się zatem do momentu, w którym za chwilę będziemy wyciągać wnioski z pilotażu tego rozwiązania i sprawdzać, jak dalej możemy go rozwijać.

Z benefitu dodatkowych 8 wolnych piątków mogą skorzystać wszyscy pracownicy Roche Polska, od momentu zakończenia okresu próbnego. Jedynym warunkiem, jaki muszą spełnić, jest brak zaległych dni urlopowych. Jak pokazują dane – program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników – w chwili jego uruchomienia zaledwie 10% pracowników mogło z niego skorzystać. W ciągu kwartału aż 62% pracowników mających zaległy urlop zaplanowało wykorzystanie go do końca kwartału, jako powód wskazując chęć skorzystania z benefitu 4–dniowego tygodnia pracy.

Czy pracownicy wiedzą, jak przejść na krótszy czas pracy?

Jak pokazało niedawne badanie Pracuj.pl, ponad 7 na 10 (74%) pracowników uważa, że pracodawcy powinni wspierać w utrzymaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym. W praktyce takie wsparcie odczuwa tylko 4 na 10 pracowników. Dlatego Roche Polska obok wprowadzania benefitów, takich jak Recharge Fridays chce wspierać pracowników w przechodzeniu na krótszy tydzień pracy. – Nie chcemy być pracodawcą, który wyłącznie mówi o skróceniu czasu pracy i potrzebie budowania równowagi między życiem prywatnym, a zawodowym. Równie ważne z naszej perspektywy jest wspieranie i wyposażanie pracowników w narzędzia, które realnie wspierają zarządzenie czasem – pozwolą zatrzymać się na chwilę i skupić na działaniach mających realny wpływ. W tym zakresie wprowadziliśmy m.in. szkolenia z zakresu deep work, czyli umiejętności pracy w głębokim skupieniu, która pozwala przejść z liczenia czasu poświęconego na zadanie, na efekt pracy. W świecie, w którym dociera do nas coraz więcej informacji, a każdy przy sobie ma kilka rozpraszaczy, jak telefony czy social media, wartość pracy spędzonej w głębokim skupieniu, będzie rosła. – mówi Artur Jonak, Digital Integration and Automation Section Lead w Roche – W Roche wierzymy, że czas jest jedną z cenniejszych wartości dla nas wszystkich. Dlatego z uważnością przyglądamy się wszelkim rozwiązaniom, które wspierają jego uwalnianie i pozwolą nam przejść na 4–dniowy tydzień pracy w drodze ewolucji, a nie rewolucji.

1. https://static1.squarespace.com/static/60b956cbe7bf6f2efd86b04e/t/6387be703530a824fc3adf58/1669840498593/The+Four+Day+Week-+Assessing+Global+Trials+of+Reduced+Work+Time+with+No+Reduction+in+Pay+%E2%80%93+F+%E2%80%93+30112022.pdf

2. https://www.4dayweek.com/news-posts/4-day-week-uk-results