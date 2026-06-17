Rewolucja w urzędach. To sprawi, że nie wrócisz do okienka

Firma w telefonie – nowy standard zakładania biznesu

Współczesna administracja publiczna w Polsce coraz lepiej nadąża za tempem cyfryzacji na świecie — większość formalności da się załatwić online, bez wizyt w urzędach, kolejek i papierowych dokumentów. Dziś liczy się nie tylko sam pomysł na biznes, ale również sprawność procesu zakładania działalności gospodarczej. A to jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy złożyć wniosek przez portal Biznes.gov.pl lub skorzystać z usługi „Firma” w aplikacji mObywatel. Oba rozwiązania prowadzą użytkownika przez proces krok po kroku, umożliwiając załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu. Wystarczy się zalogować i uzupełnić wymagane dane. System sam przygotuje wniosek do CEIDG, udostępniając go jednocześnie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

„Założenie firmy przestaje być długim procesem, a staje się kilkoma kliknięciami, które można zrealizować zarówno na portalu Biznes.gov.pl, jak i w aplikacji mObywatel. Aplikacja jest idealnym narzędziem do załatwiania spraw tu i teraz, na spotkaniu z kontrahentem czy w trakcie podróży. Warto dodać, że będziemy ją dalej rozwijać, by przedsiębiorcy mogli realizować jeszcze więcej spraw w krótszym czasie – podkreśla Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Usługa Firma w aplikacji mObywatel została stworzona z myślą o sytuacjach, w których przedsiębiorcy potrzebują załatwić swoją sprawę w kilka sekund. Oprócz założenia firmy, mogą pobrać zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz udostępnić dane do faktury przesyłając je kontrahentowi smsem czy komunikatorem. Jednak bardziej złożone sprawy - takie jak aktualizacja danych, korekty wniosków czy pełna obsługa wniosku CEiDG pozostają domeną portalu Biznes.gov.pl.

Autor: mObywatel/ Materiały prasowe

Od 1 listopada 2026 r. składanie wniosków o założenie działalności gospodarczej będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej. Będzie to kolejny krok w kierunku wdrożenia zasady „jednego okienka” również dla spółek cywilnych. Oznacza to, że przedsiębiorca złoży jeden wniosek, a urzędy same wymienią się potrzebnymi danymi. Dzięki temu przedsiębiorcy działający w spółkach cywilnych nie będą musieli składać osobnych wniosków do ZUS, urzędu skarbowego i GUS.

Cyfrowe prowadzenie firmy – bez papieru, tylko online

Podstawowym narzędziem cyfrowej komunikacji z administracją są dziś e-Doręczenia. Profil zaufany umożliwia potwierdzanie tożsamości i podpisywanie dokumentów online, natomiast e-Doręczenia pełnią funkcję cyfrowego odpowiednika listu poleconego — w praktyce wszystkie pisma urzędowe trafiają do jednej, bezpiecznej skrzynki.

Od 1 stycznia 2025 r. większość podmiotów publicznych ma obowiązek korzystania z e-Doręczeń, natomiast od 1 października 2026 r. ta forma komunikacji będzie obowiązkowa dla przedsiębiorców. Już ponad milion przedsiębiorców założyło adresy do e-Doręczeń. Co to oznacza? Wszystkie decyzje i pisma urzędowe przedsiębiorcy mają dostępne w jednym miejscu – skrzynce do e-Doręczeń na Biznes.gov.pl. To o wiele szybsza i bardziej bezpieczna forma komunikacji z urzędami czy podmiotami publicznymi. Znikają też koszty druku, kopert, znaczków i tradycyjnych listów poleconych. Dlatego warto założyć adres już teraz oraz pamiętać o jego aktywacji. Bez aktywacji adresu do e-Doręczeń prowadzenie korespondencji nie będzie możliwe. Wszystkie informacje na temat e-Doręczeń dla przedsiębiorców dostępne są na stronie Biznes.gov.pl.

Wg raportu eGovernment Benchmark dla krajów UE1, średnio ok. 84% usług administracji publicznej jest dostępnych w całości online. Wachlarz spraw, jakie przedsiębiorcy mogą dziś realizować cyfrowo w urzędach, z roku na rok staje się coraz większy. Tylko w tym roku, za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Biznes.gov.pl, przedsiębiorcy zrealizowali niespełna milion spraw dotyczących ich firmy, a 75% nowo założonych działalności – zarejestrowano elektronicznie.

Na portalu Biznes.gov.pl jest dostępnych ponad 300 usług online, które przedsiębiorcy mogą zrealizować przez internet. Wystarczy wypełnić formularz, podpisać go elektronicznie i wysłać do urzędu. Podobnie wygląda obsługa spraw podatkowych — e-Urzędu Skarbowego i e-Deklaracji. To narzędzia, które pozwalają składać dokumenty z biura lub domu, o dowolnej porze dnia i nocy.

Narzędzia dla mądrych decyzji biznesowych

Administracja cyfrowa nie tylko usprawnia kontakt z urzędem, ale staje się też praktycznym środkiem wspierającym codzienne decyzje przedsiębiorców. Udostępnia bowiem narzędzia, które mogą wspierać ważne decyzje biznesowe. W Wyszukiwarce firm na Biznes.gov.pl można zweryfikować kontrahentów przy ocenie wiarygodności klienta lub partnera handlowego, a w Hurtowni Danych CEIDG i Biznes.gov.pl lub na portalu Dane.gov.pl można skorzystać z dostępnych otwartych danych publicznych i użyć ich w sposób przynoszący korzyści przedsiębiorcy.

Dostępność narzędzi cyfrowych to zaledwie pierwszy krok — kluczowe znaczenie ma ich świadome i efektywne wykorzystanie w praktyce. Dlatego tak ważne jest systematyczne rozwijanie kompetencji cyfrowych pracowników oraz ciągła edukacja przedsiębiorców. W tym celu powstała platforma CyfrowyBiznes.gov.pl, gdzie można znaleźć nie tylko wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim inspirację do cyfryzacji swojej działalności gospodarczej. Ponadto, są tam dostępne praktyczne wskazówki, które pomogą zatroszczyć się o cyberbezpieczeństwo firmy. To właśnie edukacja i umiejętne korzystanie z technologii będą w najbliższych latach decydować o konkurencyjności polskich firm.

[1] https://www.capgemini.com/insights/research-library/egovernment-benchmark-report-towards-digital-government/

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dla przedsiębiorców „Cyfrowy Biznes”, upowszechniającej korzyści płynące z technologii cyfrowej. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Autor: mObywatel/ Materiały prasowe