Znany działacz sportowy oskarżony o gwałty na dzieciach! Tomaszowi M. grozi dożywocie

Tomasz M. odpowie za gwałcenie dzieci

To nie pierwszy raz, kiedy informujemy o tej bulwersującej sprawie. Tomasz M., 39-latek od dwóch dekad związany ze światem sportu, do niedawna zasiadał w zarządzie Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Cieszył się opinią lokalnej sławy i szanowanego organizatora, który wielokrotnie angażował się w akcje charytatywne na rzecz dzieci. Miał też ułożone życie prywatne jako wieloletni mąż. Szok wywołała więc wiadomość, że ten sam człowiek znalazł się w centrum śledztwa dotyczącego wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Śledczy ustalili, że oskarżony podejmował te przerażające działania w Warszawie oraz Ostrołęce od lipca 2022 roku do sierpnia 2025 roku.

„Oskarżyliśmy Tomasza M. o szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich poniżej 15 roku życia, m. in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonanie innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych” - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Akt oskarżenia dla Tomasza M. w Ostrołęce

Prokurator Łukasiewicz poinformowała o finale prac prokuratury w tej sprawie. Dokument oskarżający Tomasza M. został skierowany do Sądu Okręgowego w Ostrołęce 12 czerwca 2026 roku.

Mężczyzna w trakcie czynności w ostrołęckiej prokuraturze rejonowej nie przyznał się do winy, decydując się na złożenie własnych wyjaśnień. Od momentu zatrzymania, które miało miejsce 30 grudnia 2025 roku, oskarżony przebywa w areszcie tymczasowym.

Zgodnie z zapisami kodeksu karnego, za zarzucane mu czyny grozi bardzo surowa kara. Mężczyzna może spędzić w więzieniu od 5 do 30 lat, a w grę wchodzi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.