Rolnicy dostaną 70 procent dopłaty

Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych od szkód spowodowanych 36 chorobami zakaźnymi jest nowością na rynku. Stanowi kontynuację i rozszerzenie ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od salmonelli, dofinansowywanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2022 roku. Inicjatywa wsparcia finansowego rolników w ochronie przed tą jednostką chorobową spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród hodowców drobiu.

Następstwem popularności refundacji salmonelli było rozszerzenie przez Ministerstwo Rolnictwa katalogu chorób o m.in. pryszczycę, afrykański pomór świń, ptasią grypę czy chorobę niebieskiego języka. Pierwszy elektroniczny nabór wniosków i refundacja ubezpieczenia zwierząt od następstw 36 chorób zakaźnych Agencja prowadziła do 28 lutego br. Z informacji uzyskanych z ARiMR w naborze zgłosiło się 530 rolników.

Warto zaznaczyć, że żaden zakład ubezpieczeń nie był zobowiązany do wprowadzenia oferty kompleksowego ubezpieczenia zwierząt od skutków chorób zakaźnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Takie ubezpieczenie zaoferowała rolnikom tylko jedna firma – AGRO Ubezpieczenia, której właścicielem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ze względu na swój zakres i każdorazową ocenę ryzyka nie jest to produkt dostępny w detalicznych punktach sprzedaży polis. Każda oferta jest indywidualnie przygotowywana dla rolnika przez doświadczonych underwiterów Towarzystwa.

„AGRO Ubezpieczenia jako jedyny zakład ubezpieczeń w Polsce zaoferował polskim rolnikom tak szeroką pomoc w ochronie ich stad. Przejęliśmy odpowiedzialność za skutki zdrowotne wywołane wszystkimi chorobami zakaźnymi wymienionymi w rozporządzeniu o dopłatach do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich refundowanych z ARiMR. Z puntu widzenia firmy ubezpieczeniowej to odpowiedzialność. Przedstawialiśmy ofertę wszystkim rolnikom spełniającym kryteria obowiązujących przepisów i standardów hodowli. Mieliśmy bardzo dużo zapytań. Budujące jest to, że zdecydowana większość hodowców zainteresowanych tym produktem prowadzi działalność na wysokim poziomie i w związku z tym otrzymała ofertę” – mówi Daniel Zahorenko, prezes AGRO Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie „Bezpieczny Inwentarz” obejmuje ochroną rolników w zakresie produkcji zwierząt gatunków jak świnie, bydło domowe, owce domowe, kozy domowe lub konie domowe, a także produkcji drobiu. Refundacja ze środków Unii Europejskiej wynosi do 70 procent zapłaconej składki. Każdą polisę obejmuje 30-dniowy okres karencji.

Prezes Towarzystwa, Daniel Zahorenko, opisuje, że mimo unikatowej oferty jego firmy, nie wszyscy rolnicy zdecydowali się na zakup polisy.

„Jesteśmy przekonani, że w trakcie kolejnego, zapowiedzianego na sierpień br. naboru wniosków refundacyjnych zawrzemy o wiele więcej umów ubezpieczenia. Rolnicy to rozsądna i odpowiedzialna grupa społeczna. Zanim podejmą decyzję muszą być jej pewni. Decyzja o kupnie ubezpieczenia musi być świadoma. Przewidujemy, że liczba ubezpieczonych stad będzie wzrastać, bo ochrona przed następstwami długiej listy chorób zakaźnych jest bardzo korzystna” – mówi Zahorenko.

Zasada działania ubezpieczenia jest prosta. Po zachorowaniu zwierzęcia lekarz weterynarii decyduje o jego leczeniu lub uboju. Jeśli dojdzie do uboju z powodu wystąpienia którejś z chorób zwalczanych z urzędu, to odszkodowanie wypłaca Skarb Państwa. W pozostałych przypadkach pieniądze są wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Rolnik otrzymuje pełną wartość utraconego zwierzęcia czy stada. To powoduje, że jest chroniony w pełnym zakresie omawianych ryzyk. Ubezpieczenie może obejmować również ryzyko ognia i innych zdarzeń losowych (np. powódź, huragan, dym, sadza) oraz oferuje szeroki zakres klauzul dodatkowych.

„Mówimy o specjalistycznych zakresach ubezpieczenia, takich jak upał, uduszenie, przerwy w dostawie prądu, utrata mleczności, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta oraz szkody powstałe w transporcie zwierząt. W dotychczas zawartych umowach ubezpieczenia rolnicy decydowali się na ochronę hodowli drobiu, w której głównym ryzykiem jest zachorowanie na salmonellę, oraz ubezpieczenie bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz” – precyzuje Tomasz Kieroński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych AGRO Ubezpieczeń.

AGRO Ubezpieczenia przewidują duże zainteresowanie produktem „Bezpieczny Inwentarz” i zachęcają rolników do zapoznania się z nim. Nie warto zwlekać z decyzją o ubezpieczeniu. Otrzymanie oferty z kalkulacją wyboru ryzyk – pozwoli na płynną obsługę, ponieważ w kulminacyjnych monetach naboru czas oczekiwania na ofertę może być dłuższy.

