Różowe złoto – jak powstaje i komu pasuje?

Jak powstaje różowe złoto?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co decyduje o tym, że złoto może być różowe? Za charakterystyczną barwę tego szlachetnego kruszcu odpowiadają domieszki innych metali. Naturalnie złoto ma charakterystyczną żółtawą, metaliczną barwę. Aby więc nadać mu różową tonację, do stopu dodaje się miedź. Jej stężenie w różowym złocie może wahać się od 20% do 25%.

Reszta to oczywiście złoto, a także niewielki procent srebra. Nie znajduje się tam ono bez przyczyny – jego zadaniem jest redukcja zbyt intensywnej czerwonej barwy, jaka mogłaby zaistnieć, gdyby mieszanka składała się tylko ze złota i miedzi.

Z uwagi na reakcje chemiczne i charakterystykę poszczególnych materiałów, dobór odpowiednich proporcji stanowiło z początku pewne wyzwanie. Lata szukania odpowiednich połączeń pozwoliło jednak na uzyskanie charakterystycznego dla różowego złota delikatnego, ciepłego odcienia.

Komu pasuje biżuteria z różowego złota?

Biżuteria z różowego złota jest uniwersalna i pasuje praktycznie każdemu, niezależnie od typu urody – jest to jeden z jej największych atutów. Różowe złoto najpiękniej prezentuje się na skórze o neutralnej lub ciepłej karnacji. Jednak również osoby o chłodnej karnacji mogą z powodzeniem nosić takie ozdoby.

Różowe złoto jest nieco mniej jaskrawe niż klasyczne żółte i to właśnie sprawia, że pasuje do wielu różnych kolorów skóry.

Różowe złoto jest ciekawym wyborem dla osób, które szukają alternatywy dla tradycyjnego złotego lub srebrnego wykończenia swojej biżuterii. Doskonale komponuje się z wieloma kamieniami szlachetnymi, w szczególności z różowymi i czerwonymi kamieniami, jak rubiny czy różowe diamenty. Biżuteria z różowego złota jest naturalnym wyborem dla miłośników nieco bardziej subtelnych, mniej krzykliwych ozdób.

Uniwersalność biżuterii z różowego złota

Różowe złoto jest nieco droższe od klasycznej wariacji, głównie ze względu na dodatkowy koszt miedzi i srebra. Jest jednak równie wytrzymałe i trwałe jak inne typy tego kruszcu. Warto również pamiętać, że różowe złoto nie traci na wartości, a ze względu na swoją niepowtarzalną barwę może stanowić ciekawą inwestycję.

Biżuteria z różowego złota to jednak przede wszystkim doskonała propozycja dla osób szukających oryginalnych, ale jednocześnie uniwersalnych dodatków. Delikatny i jednocześnie wyrazisty różowawy kolor doda charakteru każdej stylizacji – zarówno tej eleganckiej, jak i tej na co dzień. Poza tym warto pamiętać, że złoto to kruszec ponadczasowy, który nigdy nie wychodzi z mody i zawsze jest na czasie.

Mając świadomość, jak powstaje ten fascynujący kruszec i wiedząc, komu najbardziej pasuje biżuteria z różowego złota, jesteś gotowy podjąć decyzję o wyborze idealnej biżuterii dla siebie lub bliskiej osoby. Miej na uwadze, że decydując się na różowe złoto, wybierasz nie tylko piękny dodatek, ale i trwałą, wartościową inwestycję!