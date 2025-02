Rusza budowa największej farmy wiatrowej

- Rok 2025 będzie rokiem przełomu w polskiej gospodarce i rokiem przełomu w wielkich inwestycjach, również tych realizowanych w branży energetycznej. Energetyka zapewni nam bezpieczeństwo i impuls do rozwoju gospodarczego. Ta wielka inwestycja, jedna z największych w historii Polski, to część wielkiego projektu, w ramach którego do 2040 roku zostanie wybudowanych 18 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Polska może być liderem wzrostu, liderem europejskiego optymizmu i inwestycyjnego rozmachu. Dzięki taniej i czystej energii z morskich farm wiatrowych Polska będzie konkurencyjna wobec wszystkich gospodarek na świecie i to jest komunikat, który powinni usłyszeć wszyscy, bo to jest dobry komunikat dla każdego odbiorcy energii w Polsce – powiedział Premier Donald Tusk.

Baltica 2 powstaje na Bałtyku pomiędzy Ustką a Choczewem. 107 turbin o mocy 14 MW każda zostaną rozmieszczone na powierzchni ok. 190 km kw. Odległość z brzegu do najbliższej turbiny na morzu wyniesie ok. 40 km.

– Skala tej inwestycji pobudza wyobraźnię – mówi Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- To fundamenty wysokości ok. 100 m, które są wbijane na kilkadziesiąt metrów w dno morskie. Fundament każdej turbiny waży ok. 2 tys. ton. Cała wieża jest wyższa od Pałacu Kultury o 20 metrów. Każda z czterech stacji transformatorowych, które będą montowane na morzu na monopalach, waży 4 tys. ton i jest wielkości 10-piętrowego budynku – wylicza prezes.

Łopata turbiny jest tak ogromna, że powierzchnią dorównuje boiskom piłkarskim. Patrząc z oddali może wydawać się, że łopaty nie osiągają spektakularnej prędkości to w rzeczywistości obracają się 250 km/h.

Lądowa część projektu, czyli infrastruktura przyłączeniowa zlokalizowana zostanie w miejscowości Osieki Lęborskie, w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim. Składać się będzie z lądowej stacji transformatorowej oraz podziemnych linii kablowych, które pozwolą na doprowadzenie energii elektrycznej wyprodukowanej przez morskie farmy wiatrowe do lądowej stacji transformatorowej. Stąd energia elektryczna trafiać będzie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

i Autor: materiały prasowe

Na potrzeby obsługi morskich części portu w Ustce. Składać się będzie z budynku administracyjnego, budynku magazynowego, placu manewrowego oraz nabrzeża, przy którym cumować będą specjalne, szybkie statki serwisowe do transportu załóg na obszar farm wiatrowych na morzu (tzw. CTV – crew transfer vessel). Nowa infrastruktura portowa tchnie nowe życie w lewobrzeżną część Ustki. Szacuje się, że w samej bazie zatrudnienie znajdzie ok.100 osób. Ale jej potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy jest znacznie większy.

Baltica 2 – to się opłaca!

Inwestycja kosztuje 30 mld zł. Duża część tej kwoty pochodzi z budżetu państwa, aż 5,5 mld zł z KPO (Krajowy Plan Odbudowy), czyli pieniędzy z Unii Europejskiej, 9 mld zaś z kredytów pozyskanych na międzynarodowych rynkach finansowych.

– Ta inwestycja się opłaca –mówi prezes Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Farma przez 30 lat będzie produkować tanią energię elektryczną dla polskiej gospodarki – dodaje.

Partnerem PGE Polskiej Grupy Energetycznej przy inwestycji w farmę wiatrową Baltica 2 jest duńska firma Ørsted, która specjalizuje się w morskiej energetyce wiatrowej.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna