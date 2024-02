Ruszyły roztopy i już są pierwsze powodzie. Jakie ubezpieczenie domu warto wybrać?

Deszcz i raptownie topniejący śnieg wywołały prawdziwą grozę na przełomie stycznia i lutego. Wisła i Bug, główne rzeki kraju, przybrały na tyle niebezpieczne poziomy, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem powodziowym. Gdzie ryzyko jest największe?

Wiele rzek zanotowało alarmująco wysokie stany wody, a niektóre z nich przekroczyły wszelkie dopuszczalne normy. Najbardziej krytyczna sytuacja wystąpiła nad Bugiem, gdzie w powiecie wyszkowskim na Mazowszu ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Takiej sytuacji mieszkańcy nie pamiętają tu od 27 lat! Woda zalała pola i podwórka. W niektórych miejscowościach, - jak np. we wsi Młynarze, miejscowi strażacy musieli pomagać dzieciom w dotarciu do szkoły.

Wysoki stan wody jest również obserwowany na Wiśle, Odrze, Warcie, Narwi czy Pilicy.

Głównym źródłem tego chaosu są wody topniejące z obszarów górskich i podgórskich. Wcześniej mieliśmy w tych rejonach kraju do czynienia z obfitymi opadami śniegu, który teraz topnieje w ekspresowym tempie. Deszcz przyspiesza ten proces, a. A to sprawia, że rzeki nabierają jeszcze większej siły. Pojawia się kolejne zagrożenie –- lodowe zatory i to właśnie one najczęściej prowadzą do lokalnych podtopień.

Pytanie brzmi: Czy jesteś gotowy na tę nierówną walkę z żywiołem? LINK4 Dom ma odpowiedź na te problemy i oferuje szeroką ochronę od rozmaitych ryzyk i nieprzewidzianych zdarzeń, także tych związanych z siłami natury.

Posiadając ubezpieczenie nieruchomości, zabezpieczasz się nie tylko przed skutkami powodzi, ale też silnego wiatru, uderzenia pioruna czy pożarem. Ubezpieczenie pokryje też straty, gdy dojdzie do uszkodzeń spowodowanych naporem śniegu.

Chronisz nawet wyposażenie

Co istotne z LINK4 Dom chronisz nie tylko budynek, ale również wyposażenie. Uzyskasz odszkodowanie w przypadku utraty czy zniszczenia rzeczy pozostających w domu, czy mieszkaniu: mebli, pamiątek, sprzętu RTV/AGD lubczy innych cennych przedmiotów.

Polisa pokryje również szkody związane z uszkodzeniami w stałych elementach –- jak okna, drzwi, schody czy balustrady.

Polisa LINK4 Dom ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje ona także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Może uchronić Cię przed finansową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez Ciebie innym osobom – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia, np. podczas gry dzieci w piłkę.

Firma przyśle fachowca

Pomocnym dodatkiem do ubezpieczenia Dom w LINK4 jest również Assistance. Umożliwia on skorzystanie z usług fachowców, którzy w razie zdarzenia ubezpieczeniowego, pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. W przypadku włamania konieczna może się okazać pilna interwencja ślusarza, który wstawi nowe zamki. Wtedy wystarczy, że skontaktujesz się telefonicznie z LINK4 i towarzystwo ubezpieczeniowefirma zorganizuje pomoc.

Chronisz nie tylko dom

Ubezpieczenie Dom od LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej, - np. piwnicę, strych, garaż.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona m.in. od takich czynników jak wartość domu czy jego położenie. Sam określasz sumę, do jakiej chcesz się ubezpieczyć. Należy jednak pamiętać, że powinna ona odpowiadać realnej wartości ubezpieczanych przedmiotów, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Czy można ubezpieczyć dom, nie będąc jego właścicielem?

Jeżeli wynajmujesz dany lokal lub nieruchomość, to LINK4 ma specjalną ofertę dla najemców. Możesz ubezpieczyć mienie ruchome na wypadek różnych zdarzeń losowych, w tym również kradzieży z włamaniem lub rabunku. Warto o tym pamiętać.

Panele fotowoltaiczne pod ochroną

Polisa LINK4 Dom ma jeszcze więcej zalet. Możesz ubezpieczyć także panele fotowoltaiczne. Z tego ekologicznego źródła energii korzysta coraz więcej gospodarstw domowych. W ten sposób można oszczędzićności na rachunkach oraz uzyskać niezależność od dostaw prądu. Jest to kosztowna inwestycja, która narażona jest na wiele niebezpieczeństw. Panele mogą zostać uszkodzenie m.in. przez grad lub zerwanie w czasie wichury.

LINK4 umożliwia ubezpieczenie nie tylko domu, ale również związanych z nim elementów stałych, takich jak fotowoltaika. Ubezpieczenie zapewnia ochronę domu oraz paneli znajdujących się na dachu.

Jeśli zdecydujesz się ubezpieczyć swój dom od wszystkich ryzyk, firma pokryje szkody spowodowane działaniem nie tylko żywiołów, ale również spowodowane działaniem dzikich zwierząt.

Warto zapoznać się ze szczegółami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i zwrócić uwagę na limity odpowiedzialności i na zastrzeżenia, które wyłączają odpowiedzialność firmy.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 Dom dostępne jest w LINK4. Szczegóły, limity i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.