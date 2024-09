Samorząd Mazowsza nagrodzi wolontariuszy

Plaga pluskiew zalewa miasta. Jest na to tylko jeden sposób

Województwo mazowieckie po raz 14. nagrodzi zaangażowanie mieszkańców Mazowsza. Celem konkursu jest promowanie postawy proobywatelskiej, dlatego każdy, kto wykazał się taką aktywnością, powinien zostać zgłoszony. Wydarzenie jest formą podziękowania i uznania dla rosnącej grupy wolontariuszy, którzy każdego dnia niosą pomoc.

– Wolontariusze z Mazowsza są ważną częścią budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ich działalność przekłada się nie tylko na realne wsparcie dla potrzebujących, lecz także daje dobry przykład. Ten konkurs jest sposobem na podziękowanie tym, którzy pomagają – mówi marszałek Adam Struzik.

Na zwycięzców czekają nagrody. Laureaci indywidualni otrzymają 2 tys. zł, a grupy – 3 tys. zł. Wyróżnieni otrzymają bilety/vouchery do mazowieckich instytucji kultury.

Wolontariusze w każdym wieku

Kandydatów można zgłaszać w dwóch kategoriach – stałej, w której zostaną nagrodzeni wolontariusze indywidualni i grupowi, oraz specjalnej – skierowanej do organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.

Kategoria stała

Wolontariat młodzieży:

Osoby indywidualnie, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, w tym studenci, osoby formalne, nieformalne grupy wolontariackie, w tym szkolne i studenckie koła wolontariatu.

Wolontariat dorosłych:

1. Osoby indywidualne aktywne zawodowo, poszukujące pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym;

2. Osoby formalne i nieformalne grupy wolontariackie.

Wskazani, którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną, angażując się w inicjatywy budujące wspólnotę obywatelską, prowadzili działalność na rzecz innych w ramach wolontariatu pracowniczego.

Wolontariat seniorów:

1. Osoby indywidualne;

2. Osoby formalne i nieformalne grupy seniorów.

Nagroda mieszkańców Mazowsza:

Zwycięzcę wybiorą w głosowaniu mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Kategoria specjalna

Jest skierowana do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują innowacyjne i rozwojowe projekty wolontariackie oraz efektywne formy angażowania wolontariuszy.

Jak zgłosić kandydata?

Nabór wniosków trwa do 30 września 2024 r. Można zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, wolontariuszy, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Co ważne, kandydat nie może zgłosić się samodzielnie. W zgłoszeniu należy wskazać aktywność wolontariacką kandydata od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł laureata w poprzednich trzech edycjach.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać elektronicznie na adres: [email protected] lub wysłać pocztą na adres: Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na www.dialog.mazovia.pl oraz pod numerem telefonu: +48 224 379 474.