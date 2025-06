Seria HONOR 400 - zaawansowana technologia AI w zasięgu każdego użytkownika

Sztuczna inteligencja wspierająca fotografię

Seria HONOR 400 redefiniuje podejście do mobilnej fotografii, stawiając na innowacje wspierane przez sztuczną inteligencję, które wykraczają poza tradycyjne funkcje aparatu. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI, urządzenia te nie tylko umożliwiają uchwycenie wyjątkowych momentów z ogromną precyzją, ale także oferują narzędzia, które wzbogacają codzienne życie użytkowników. Funkcje takie jak inteligentne portrety, dynamiczne kolaże zdjęć czy generowanie wideo z obrazów przekształcają smartfony HONOR we wszechstronne narzędzia kreatywności i ekspresji. W modelu HONOR 400 Lite szczególną uwagę zwraca dedykowany przycisk aparatu (camera button), który podkreśla centralną rolę fotografii w tym urządzeniu i ułatwia szybki dostęp do funkcji AI. Pakiet funkcji oferowany przez serię HONOR 400 pomaga użytkownikom „dzielić się swoją energią” i opowiadać historie w zupełnie nowy sposób. W ten sposób HONOR udowadnia, że zaawansowana technologia może być dostępna dla każdego, niezależnie od segmentu cenowego.

„Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą misję dostarczania technologii, które realnie odpowiadają na potrzeby użytkowników. W HONOR wierzymy, że innowacje mają sens tylko wtedy, gdy są tworzone z myślą o codziennych doświadczeniach ludzi. Dlatego przykładamy tak dużą wagę do rozwoju sztucznej inteligencji – nie jako modnego hasła, ale jako narzędzia, które upraszcza życie, wspiera kreatywność i otwiera nowe możliwości dla każdego. Niedawno wprowadzona seria H400 jest przekonującym dowodem i namacalnym przykładem naszego zaangażowania. W HONOR dążymy do demokratyzacji zaawansowanych technologii, czyniąc je dostępnymi i użytecznymi dla jak najszerszego grona odbiorców” – powiedział Zachary Jiang, prezes HONOR na region CEE i kraje nordyckie.

Długoterminowe zobowiązania wobec użytkowników

Przy okazji premiery nowych produktów HONOR ogłosił, że seria HONOR 400 będzie objęta 6-letnim wsparciem aktualizacji systemu Android, co obejmuje zarówno nowe funkcje, jak i poprawki bezpieczeństwa aż do 2030 roku. To jedno z najdłuższych zobowiązań w branży, które podkreśla dbałość firmy o zapewnienie użytkownikom stabilności i bezpieczeństwa w dłuższym okresie. Takie podejście wpisuje się w szerszą strategię HONOR, która zakłada budowanie lojalności klientów poprzez dostarczanie produktów o wysokiej wartości użytkowej.

Sztuczna inteligencja w centrum strategii

Jednym z najważniejszych aspektów premiery serii HONOR 400 jest jej silne powiązanie z rozwojem sztucznej inteligencji. Firma od lat inwestuje w technologie AI, a ostatnio przedstawiła HONOR ALPHA PLAN, czyli strategię rozwoju sztucznej inteligencji, która zakłada budowę otwartego ekosystemu współpracy z partnerami technologicznymi. Dzięki temu firma może szybciej integrować nowe technologie i dostarczać je swoim użytkownikom.

Przykład? HONOR wykorzystuje infrastrukturę Google Cloud do wdrażania zaawansowanych funkcji AI, takich jak generowanie wideo z obrazów przy użyciu modelu Veo 2 na platformie Vertex AI. Funkcja ta pozwala użytkownikom przekształcać jednym kliknięciem statyczne zdjęcia w krótkie filmy, co otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia treści wizualnych. Ponadto HONOR rozwija na przykład funkcję tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym, co może okazać się szczególnie przydatne w kontekście globalizacji i rosnącej potrzeby komunikacji międzykulturowej.

Sukces w Polsce

Sukces serii HONOR 400 jest już widoczny na polskim rynku. W pierwszym tygodniu sprzedaży odnotowano ponad dwukrotny wzrost zainteresowania w porównaniu do poprzedniej generacji urządzeń. Wynik ten pokazuje, że konsumenci doceniają zarówno zaawansowane funkcje AI, jak i konkurencyjną cenę nowych modeli. HONOR 400 dostępny jest w Polsce w cenie od 1999 PLN, natomiast HONOR 400 Pro kosztuje 3299 PLN. Urządzenia można nabyć u takich partnerów jak Play, Plus, Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom oraz HonorStore.

Perspektywy rozwoju

Premiera serii HONOR 400 to kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji marki na globalnym rynku smartfonów. Dzięki inwestycjom w AI, współpracy z Google Cloud oraz długoterminowemu wsparciu dla swoich urządzeń, HONOR wyznacza nowe standardy w branży. Jednocześnie sukces rynkowy w Polsce i innych krajach europejskich pokazuje, że strategia firmy spotyka się z uznaniem konsumentów.

Seria HONOR 400 to dowód na to, że innowacje technologiczne mogą iść w parze z przystępnością cenową, oferując użytkownikom realną wartość dodaną. W obliczu rosnącej konkurencji na rynku smartfonów, takie podejście może okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju marki.

