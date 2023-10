Strategiczna inwestycja GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM to spółka skarbu państwa i jedyny podmiot w kraju, który odpowiada za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia. Spółka współtworzy zintegrowany system przesyłowy gazu w Europie i jest niezależnym operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Zarządza siecią ponad 12 tys. kilometrów gazociągów, w tym gazociągiem podmorskim Baltic Pipe, 15 tłoczniami gazu oraz gazowymi połączeniami transgranicznymi na granicach z państwami sąsiadującymi.

Dywersyfikacja

GAZ-SYSTEM ma kluczowe znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i bezpieczeństwa energetycznego Polski, które znacząco wzrosło dzięki realizowanym przez spółkę wielkoskalowym inwestycjom. Budowa ponad 1000 km nowych gazociągów, w tym Baltic Pipe oraz połączenia transgraniczne z Litwą i Słowacją, przyczyniły się do całkowitego uniezależnienia kraju od dostaw gazu z Rosji.

Rola LNG na świecie wzrasta

Agresja Rosji na Ukrainę zdestabilizowała rynek energetyczny na całym świecie i pokazała, że dostawy gazu mogą stać się bardzo groźną bronią wykorzystywaną podczas wojny. Z tego powodu kraje Unii Europejskiej zaczęły intensywnie dywersyfikować źródła dostaw m.in. poprzez infrastrukturę LNG. W dobie kryzysu energetycznego to właśnie Polska, która przez lata importowała większość „błękitnego paliwa” ze Wschodu, zrobiła najwięcej, aby uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Konsekwentna rozbudowa infrastruktury służącej dywersyfikacji dostaw pozwoliła w latach 2014–2021 ograniczyć importowany z Rosji gaz o 14 proc., a już w I kwartale 2023 r. – całkowicie go wyeliminować.

Wzrost dostaw LNG do Europy

W 2022 r. głównym dostawcą LNG (42 proc. całego importu LNG) do Europy były Stany Zjednoczone – dwukrotnie w tym czasie zwiększając eksport gazu do UE. Europa, jako największy na świecie importer LNG, w I połowie ub.r. sprowadziła prawie 65 mld m3 LNG. W porównaniu do 2021 r. – w 2022 r. import LNG do Europy wzrósł o 60 proc. Największy wzrost importu gazu LNG miał miejsce w Belgii (o 136 proc.), następnie we Francji (o 96 proc.), Holandii (o 94 proc.), Litwie i Wielkiej Brytanii.

LNG a transformacja energetyczna i ekologia

Według bussinesinsider.pl w czerwcu br. cena gazu europejskiego wynosiła 29 euro za 1 MWh i systematycznie spadała na giełdzie ICE (Intercontinental Exchange). Ponieważ Rosja straciła możliwość dyktowania cen gazu na rynku, a kraje UE zaczęły poszukiwać innych źródeł LNG – gaz staniał od początku roku aż o 64 proc.! Uwzględniając koszty samego surowca i emisji dwutlenku węgla, który powstaje przy spalaniu gazu i węgla – energia elektryczna z gazu jest dziś tańsza. W dobie regulacji i wytycznych Unii Europejskiej w kwestii dekarbonizacji, węgiel staje się mniej opłacalny. LNG będzie coraz ważniejszym elementem gospodarek, które dążą do niskoemisyjności, ponieważ w przeciwieństwie do węgla – emituje on mniej zanieczyszczeń. LNG jest bezpieczne, tańsze w transporcie i magazynowaniu. Dlatego też planowana realizacja nowego Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej wpisuje się w proces energetycznej transformacji i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy. Z kolei przechodzenie na mniej emisyjne źródła energii – w przyszłości może wpłynąć na niższe ceny energii.

Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej

Terminal FSRU to kolejny element – obok Terminalu LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe – niezbędny do stworzenia w Polsce regionalnego hubu gazowego. Nowa infrastruktura umożliwi odbiór LNG dostarczanego drogą morską z różnych rejonów świata. W ten sposób zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie realizowana inwestycja GAZ-SYSTEM zakłada uruchomienie pływającego Terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej. To jednostka pływająca służąca do wyładunku LNG, jego składowania i regazyfikacji (przemiany gazu ziemnego, dostarczonego w stanie płynnym, do stanu gazowego).

Elementy inwestycji

1. Terminal FSRU

Terminal FSRU będzie na stałe zacumowany na wodach Zatoki Gdańskiej, z dala od linii brzegowej. Umożliwi prowadzenie procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie, z możliwością rozbudowy mocy poprzez dostawienie drugiej jednostki. Rozbudowa zależeć będzie od sytuacji na rynku oraz zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie.

2. Gazociąg podmorski

Projekt inwestycji obejmuje stanowisko postojowe terminalu FSRU oraz gazociąg podmorski o długości około 3 km, który połączy terminal z krajowym systemem przesyłowym. Rurociąg zostanie ułożony z wykorzystaniem bezwykopowej metody mikrotunelowania, co pozwoli uniknąć ingerencji w obszar plaży podczas budowy.

3. Gazociągi lądowe

Ważnym elementem inwestycji jest rozbudowa krajowej sieci gazociągów przesyłowych – dzięki temu możliwy będzie przesył gazu z Terminalu FSRU do odbiorców. W tym celu powstanie ok. 250 km nowych gazociągów lądowych.

Będą one rozprowadzały gaz z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Prace obejmują budowę:

- gazociągu Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km,

- gazociągu Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km,

- gazociągu Gustorzyn – Gardeja o długości ok. 128 km

Korzyści z inwestycji

Uruchomienie Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej niesie ze sobą liczne korzyści m.in.:

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego i zwiększenie niezależności energetycznej kraju i państw UE,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej,

- korzystny wpływ na rozwój i konkurencyjność rynku gazowego,

- wsparcie zrównoważonego rozwoju rynku energii w Europie,- wsparcie dla transformacji energetycznej i rozwoju OZE,

- dodatkowe środki finansowe dla gmin m.in. z tytułu podatku od nieruchomości.

Status projektu budowy Terminalu FSRU

Obecnie Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej znajduje się na zaawansowanym etapie prac projektowych. W lipcu bieżącego roku GAZ-SYSTEM zakończył procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnych dla trzech gazociągów lądowych, które będą realizowane w ramach części lądowej projektu FSRU. Roboty budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku. Natomiast w ramach części morskiej projektu FSRU trwają prace nad zaprojektowaniem stanowiska postojowego dla pływającego Terminalu FSRU oraz odcinka podmorskiego gazociągu, który zostanie umiejscowiony na dnie Zatoki Gdańskiej.

GAZ-SYSTEM analizuje dodatkowo zapotrzebowanie na zakontraktowanie kolejnej jednostki FSRU. Spółka uruchomiła w tym celu procedurę Open Season, która ma potwierdzić realne zapotrzebowanie rynku. Łączna zdolność obu pływających jednostek FSRU może osiągnąć 10,6 mld m sześc. Oddanie całej inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

Czy wiesz, że…

Technologia skraplania gazu ziemnego, a następnie jego regazyfikacji zrewolucjonizowała światowy rynek gazu. Sam proces regazyfikacji odbywa się bez poboru energii z zewnątrz. Terminal regazyfikujący jest energooszczędny i nieuciążliwy dla środowiska. Surowiec, który do niedawna był transportowany wyłącznie gazociągami, dziś trafia do klientów oddalonych nawet o tysiące kilometrów od najbliższych pól gazowych!

Paliwo przyszłości

W celu zmniejszenia kosztów dostawy gazu i oddziaływania transportu gazu ziemnego na środowisko – poddaje się go procesowi skraplania, czyli zmianie stanu z gazowego w ciekły. W tym celu gaz schładzany do temp. -162°C skrapla się, powstaje ciekły gaz ziemny LNG (ang. liquefied natural gas). W tej postaci ma 600-krotnie mniejszą objętość niż gaz. To ułatwia jego transport i magazynowanie – jest bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne. W procesie skraplania usuwana jest też większość zanieczyszczeń, m.in. tlenki węgla, azotu i ciężkie węglowodory.

Na czym polega mikrotunelowanie

Jest to zautomatyzowana technologia wbudowywania rurociągów – przy minimalnym naruszeniu powierzchni terenu. Polega na wydrążeniu dwóch otworów w ziemi: komory startowej i końcowej, pomiędzy którymi drążony jest tunel za pomocą specjalnego wiertła. Rury przewodowe są przeciskane pneumatycznie tuż za umieszczoną na ich czele głowicą. Zdalne sterowanie pracami umożliwia zamontowana na urządzeniu wiertniczym kamera.

