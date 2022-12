Studencie, podróżujesz? Szukaj korzystnych i wygodnych rozwiązań

Korzystnym rozwiązaniem dla podróżującego studenta jest pakiet podróżnika dla studentów podróżujących za granicę, który proponuje Bank Pekao. Oferta czeka na studentów do 31 lipca 2023 r.

Student otwierając konto w Banku Pekao – wygodnie online „na selfie” na stronie www.pekao.com.pl/konto-dla-studenta, albo tradycyjnie w oddziale banku – otrzymuje 100 zł na start i wyjątkowy bonus - bezpłatną przez rok legitymację studencką ISIC wraz z ubezpieczeniem podróżnym od kosztów leczenia za granicą (suma ubezpieczenia 50 tys. euro) i następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 20 tys. zł) - standardowa cena takiej karty to 105 zł. Legitymacja ISIC, która jest objęta patronatem UNESCO, jako jedyna jest akceptowana na całym świecie (w 130 krajach). Dodatkowo oferuje właścicielowi wiele zniżek oraz ulg w Polsce i w trakcie podróży zagranicznych. Ubezpieczenia podróżne oraz atrakcyjne kursy wymiany walut to kwestie najbardziej potrzebne za granicą, które mogą obniżyć koszty podróży i dać wymierne oszczędności. Ponadto w ramach pakietu można zdobyć dodatkowe zniżki na noclegi, transport, jedzenie czy rozrywkę. Przykładowe zniżki dotyczą m.in. Booking.com, LOT, FREE NOW, Dominos Pizza, FlixBus, Sphinx i wielu innych. Listę zniżek można znaleźć na stronie https://www.isic.pl/pl/benefits.html.

Do wyrobienia międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC potrzebna jest ważna legitymacja studencka/uczniowska oraz zdjęcie. Wyrobić ją należy wypełniając specjalny formularz, w którym wpisujemy kod rabatowy otrzymany z banku: https://get.isic.pl/special/pekao

W ramach pakietu podróżnika można liczyć na jeszcze więcej korzyści - bank proponuje bezwarunkowe 0 zł za prowadzenie konta, obsługę wielowalutowej karty do konta i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą do ukończenia 26. roku życia. Osoby, które skończą 26 lat również mają 0 zł za usługi, ale muszą spełnić proste warunki - wpływ na konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym na kwotę 500 zł oraz min. jedna płatność kartą do konta. Dodatkowo wielowalutowa karta do konta umożliwia dokonywanie transakcji w walutach obcych, które przeliczane są po kursie organizacji płatniczej, bez dodatkowych prowizji i opłat banku. Dzięki temu można wygodnie płacić za zakupy, a także wypłacać gotówkę bez obawy o koszty przewalutowań. Karta wielowalutowa, którą oferuje w pakiecie Pekao jest szczególnie przydatna podczas podróży zagranicznych.

Osoby, które zdecydują się na Pakiet podróżnika mogą otrzymać dodatkowe 100 zł. Wystarczy aktywnie korzystać z karty do konta i zrealizować w ciągu 3 pierwszych miesięcy od otwarcia rachunku min. 5 transakcji kartą do konta lub aplikacją PeoPay.

Partnerem materiału jest Bank Pekao S.A.