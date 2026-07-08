Światowy Dzień Czekolady: Od historycznych odkryć po kosmiczne misje i kultowe smaki z polskiej fabryki

Czekolada od stuleci pozostaje jednym z najbardziej lubianych smakołyków, który każdego dnia sprawia radość milionom ludzi, niezależnie od granic, pokoleń czy różnic kulturowych. Miłość do niej wyrażana jest co roku 7 lipca – w Światowy Dzień Czekolady. Data ta, według niektórych tradycji, upamiętnia moment, gdy czekolada po raz pierwszy dotarła do Europy. Niektóre przekazy historyczne wskazują, że pojawiła się na Starym Kontynencie już w 1550 roku, dając początek niezwykłej historii, która trwa nieprzerwanie do dziś.

Doskonałym przykładem na to, jak czekolada ewoluowała ze starodawnego przysmaku w prawdziwą ikonę popkultury, jest historia jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie.

Ulubieniec astronautów

W 2026 roku marka M&M’S obchodzi swoje 85-lecie. Od pokoleń te kolorowe czekoladowe drażetki są symbolem radości, indywidualności i wyrażania siebie. Jedna z tajemnic ich nieprzemijającego sukcesu tkwi w ich prostocie: pomimo, że każdy ma swój ulubiony kolor, wszystkie pozwalają cieszyć się tym samym, dobrze znanym czekoladowym smakiem.

Autor: Mars Polska/ Materiały prasowe

Na przestrzeni lat bohaterowie marki stali się prawdziwymi ikonami popkultury – dziś trudno wyobrazić sobie M&M’S bez barwnej grupy postaci. Jednak historia M&M’S wykracza daleko poza świat kina i domowej rozrywki. W latach 80. drażetki poleciały w kosmos, trafiając do racji żywnościowych amerykańskich astronautów.

Głód sukcesu

Jeśli istnieje baton czekoladowy, który niemal każdy rozpoznaje od razu, to jest nim Snickers. Połączenie orzeszków ziemnych, karmelu, nugatu i mlecznej czekolady sprawia, że marka wyróżnia się na świecie już od ponad dziewięciu dekad.

Snickers słynie jednak nie tylko ze swojego smaku, ale także z kultowej komunikacji marketingowej. Popularność marki została zbudowana wokół prostego i uniwersalnego spostrzeżenia: gdy jesteśmy głodni, nie zawsze zachowujemy się tak, jak byśmy chcieli. To właśnie ta idea dała początek rozpoznawalnemu na całym świecie sloganowi: „Głodny nie jesteś sobą”.

Autor: Mars Polska/ Materiały prasowe

Dwa batoniki, jeden niekończący się spór

Jest jedno pytanie, które od lat intryguje miłośników czekolady: najpierw lewy Twix, a potem prawy? A może odwrotnie? Choć oba batoniki są dokładnie takie same, kampania udowodniła, że o sukcesie marki decyduje nie tylko smak produktu, ale także kreatywna komunikacja i poczucie humoru.

Nie każdy wie, że baton nie zawsze nosił tę nazwę. W kilku krajach europejskich początkowo był sprzedawany jako Raider i dopiero w latach 90. przyjął rozpoznawalną na całym świecie nazwę Twix. Według jednej z interpretacji nazwa nawiązuje do dwóch bliźniaczych („twin”) batoników pałeczek („sticks”) znajdujących się w każdym opakowaniu.

Z Janaszówka do Europy

Niewielki Janaszówek koło Sochaczewa to miejsce, w którym króluje czekolada. To stąd wyruszają w świat jedne z najbardziej rozpoznawalnych słodyczy z portfolio Mars m.in. Snickers, Mars, Twix, a także draże M&M’s oraz czekoladowe gwiazdki Milky Way. Każdego dnia z taśm produkcyjnych zjeżdża tu średnio 4,3 mln opakowań, a dzięki inwestycji o wartości 250 mln euro zakład już wkrótce zwiększy moce produkcyjne o ponad 60%. Dzięki temu stanie się drugą co do wielkości fabryką produktów czekoladowych Mars w Europie.

Choć pokolenia się zmieniają, a trendy przemijają, jedno pozostaje niezmienne: miłość do czekolady i jej niezwykła zdolność do przywoływania wspomnień, budowania więzi oraz wnoszenia odrobiny radości do codziennego życia. Cieszy więc fakt, że Polska stała się istotnym punktem na mapie czekoladowych doznań.

Autor: Mars Polska/ Materiały prasowe

Źródło informacji: Mars Polska