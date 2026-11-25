Szanowni Państwo,

Kolei nie wymyśliła jedna osoba. Za jej powstaniem stały tysiące ludzi, których łączyła odwaga myślenia o świecie inaczej, pasja, determinacja i wiara, że można zrobić coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Dziś kontynuujemy ich dzieło. Zmieniamy kolej, odpowiadamy na nowe potrzeby pasażerów i gospodarki, budujemy połączenia, które jeszcze niedawno wydawały się poza naszym zasięgiem.

Kończący się 2026 rok, to rok szczególny, w którym zbiegło się kilka ważnych jubileuszy i wydarzeń. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie ustanowił go Rokiem Polskiej Kolei. Nie bez powodu. We wrześniu obchodziliśmy 100. rocznicę powołania przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Dokładnie 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie, które dało początek PKP.

To kolejowe dziedzictwo budowane od pokoleń pozwala z dumą spojrzeć na naszą historię, ale przede wszystkim zastanowić się nad przyszłością.

Autor: Prezes Alan Beroud/ Materiały prasowe

Dysponujemy dziś wystarczającą wiedzą, by dostrzec, jak szybko zmienia się świat. Nowy układ sił między mocarstwami, transformacja energetyczna, rozwój sztucznej inteligencji i zmieniające się potrzeby społeczeństw na nowo definiują warunki funkcjonowania transportu. Przed koleją stoją wyzwania, ale także ogromne możliwości.

I właśnie w tym kontekście chciałbym podkreślić jedno: polska kolej nabiera tempa.

Rekordowe inwestycje, rekordy pasażerskie, większe zadowolenie pasażerów, odważne plany na zwiększenie roli i zasięgu kolei.

Za tymi faktami stoją konkretne decyzje i codzienna praca tysięcy ludzi. Pokazują one również bardzo prostą zależność: kiedy kolej oferuje dobre połączenia, nowoczesny tabor, odpowiednią częstotliwość kursowania i sprawną infrastrukturę, pasażerowie wybierają właśnie ten środek transportu.

Ale rola kolei jest znacznie większa. To nie tylko sposób przemieszczania się. To także dostęp do pracy, edukacji, usług i nowych możliwości. Dobrze rozwinięta sieć kolejowa otwiera regiony na inwestycje, wspiera lokalne gospodarki i zwiększa potencjał całego kraju.

Mamy więc świadomość, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na naszej branży. Wiemy też, że za każdym pociągiem, każdą stacją i każdym bezpiecznie zrealizowanym połączeniem stoją ludzie.

Dlatego dzisiaj, w dniu Święta Kolejarza, chciałbym przede wszystkim podziękować każdej i każdemu z pracowników kolei. Za wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie i odpowiedzialność. Za pracę, która często wymaga dyspozycyjności, wytrwałości i podejmowania trudnych decyzji. Za codzienną służbę na stacjach, posterunkach, torach, w pociągach, zapleczach technicznych, centrach zarządzania i logistyce.

To dzięki Państwa pracy kolej funkcjonuje każdego dnia. Dzięki Państwu miliony pasażerów docierają do swoich celów, a gospodarka może sprawnie funkcjonować.

Jubileusze przypominają nam, jak długą drogę przeszliśmy. Ale to, jak będzie wyglądała kolej za kolejne dziesięć, dwadzieścia czy sto lat, zależy już od naszych dzisiejszych decyzji i działań.