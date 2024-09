Szkolna wycieczka dzięki interpretacji obrazu Wyspiańskiego

Tym razem tematem jest malarstwo Stanisława Wyspiańskiego. Wystarczy namalować własną interpretację obrazu tego wybitnego polskiego artysty, a pracę przesłać do 15 listopada 2024 r. Na zwycięzców i ich klasy czekają atrakcyjne nagrody!

Tym razem Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Był jednym z najwybitniejszych malarzy okresu Młodej Polski. Podziwiamy przede wszystkim jego obrazy powstałe w technice pastelu, np. Macierzyństwo z 1905 r. (Muzeum Narodowe w Krakowie). Poza tym tworzył także polichromie, witraże, odnawiał zabytki, a także wydawał dramaty m.in. „Wesele”.

Zasady konkursu

Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna, młodzi artyści mogą użyć kredek, pasteli, farb lub wycinanek. Już sam wybór obrazu do przedstawienia powoduje konieczność zapoznania się z dziełami polskich artystów, a wykonanie pracy rozbudza ich wyobraźnię i kreatywność. Uczniowie startują w 3 kategoriach wiekowych: klasy I–III, IV-VI i VII-VIII.

Atrakcyjne nagrody

W konkursie może wziąć udział tylko jedna praca plastyczna reprezentująca daną klasę, wyłoniona w eliminacjach szkolnych. Fundacja PGE wraz z jury wyłoni w konkursie do 150 prac plastycznych i ufunduje zwycięskim klasom nagrodę w postaci lekcji muzealnych w wybranym muzeum. Wycieczki będą odbywały się od początku marca do 10 czerwca 2025 r. W poprzedniej edycji w wycieczkach muzealnych uczestniczyło ponad 3500 uczniów! Oprócz tego każdy laureat, którego praca pojawi się w wybranym muzeum, otrzyma bon o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik. Również opiekunowie laureatów w nagrodę za odkrycie talentu i promowanie sztuki zostaną nagrodzeni voucherem do Empiku w wysokości 200 zł. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa plenerowa prac wybranych laureatów, która rozpocznie się 25 sierpnia 2025 r. na Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie. Szczegóły konkursu są dostępne m.in. na stronie internetowej Fundacji PGE (zakładka „Spotkania ze sztuką”) i na stronach internetowych muzeów.

Dodatkowe zadanie konkursowe

Organizator konkursu ogłosił zadanie dodatkowe: polega ono na nakręceniu relacji z udziału w lekcjach muzealnych i opublikowaniu jej na profilu facebookowym szkoły. Ze wszystkich udostępnionych relacji wraz z opisem – pięć z największą liczbą polubień weźmie udział w czerwcowej rywalizacji. Jest o co powalczyć, bo najpopularniejsza wycieczka wygra dla swojej szkoły nagrodę rzeczową o wartości 10 tys. zł, druga w kolejności relacja – nagrodę 7,5 tys. zł, a trzecia – nagrodę o wartości 5 tys. zł

