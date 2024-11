Szukasz pomysłu na prezent gwiazdkowy? Sprawdź na Allegro! W ramach Black Weeks czekają na ciebie produkty w cenach niższych nawet o 50 proc.

Czy wiesz, że najczęściej wyszukiwanym przez użytkowników hasłem podczas ubiegłorocznego Black Weeks był „kalendarz adwentowy”? Tak wynika z danych Allegro, co potwierdza, że festiwal zakupów to dla wielu Polaków najlepszy czas na rozglądanie się za prezentami. W 2023 r. z promocji podczas święta zakupów skorzystało ponad 6,5 mln rodaków. Ty też możesz!

Idealny moment na świąteczne zakupy

Coroczny festiwal zakupów za każdym razem oferuje atrakcyjne produkty w wyjątkowo niskich cenach. Jesienne wyprzedaże cieszą się dużym zainteresowaniem, co pokazują wyniki badania SW Research1 - za przecenionymi produktami rozgląda się aż 73 proc. badanych. Allegro jest pierwszym wyborem dla 48 proc. respondentów, którzy poszukują wyjątkowych promocji w ramach Black Weeks czy Black Friday. W tym czasie rzeczywiście warto zapolować na świąteczne upominki. Już przeglądając oferty, można znaleźć mnóstwo inspiracji, a ponieważ w tym czasie wiele produktów jest dostępnych w bardzo atrakcyjnej cenie – masz szansę nie tylko znaleźć wymarzony prezent pod choinkę dla bliskiej ci osoby, ale też upolować coś dla siebie!

W jakich kategoriach warto szukać rabatów?

W jakich kategoriach oczekujemy najlepszych promocji? Podczas tegorocznego Black Friday i Black Weeks największym zainteresowaniem cieszą się takie kategorie, jak „odzież i obuwie” – 45 proc. osób, „kosmetyki i perfumy” – 33 proc. ankietowanych, a co trzecia osoba wskazała na przedmioty z kategorii „sprzęt AGD i RTV” oraz „elektronika”. Święto zakupów trwa, a oprócz znakomitych promocji na kupujących z aktywnym pakietem Allegro Smart! czeka jeszcze więcej korzyści!

i Autor: materiały prasowe

Polowanie na prezenty – czas zacząć!

Jak rozpocząć polowanie na obniżki podczas Black Weeks? Na specjalnej stronie na Allegro znajdziesz tysiące inspiracji ⎼ do 2 grudnia kilka razy dziennie na stronie pojawiają się tu nowe produkty w znakomitych cenach. Dodaj wymarzony produkt do ulubionych, by w pierwszej kolejności otrzymać powiadomienie o rabacie!

Wspólnie z Allegro wybraliśmy najlepsze oferty, startujące 26 listopada, nie przegap tych okazji:

● dom i ogród (tu znajdziesz m.in. zestaw elektronarzędzi DeWalt, to wygodna walizka, wewnątrz której znajdują się: wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa, 2 akumulatory Li-Ion XR 5.0 Ah i ładowarka wielonapięciowa XR - prawdziwa gratka dla „złotych rączek” i majsterkowiczów. Inną propozycją może być wózek narzędziowy Yato, zawierający aż 177 elementów w 6 wygodnych i stabilnych szufladach, idealny do garażu.

● uroda (perfumy zawsze są dobrym prezentem, dlatego na Allegro znajdziesz wodę toaletową dla mężczyzn Contradiction Men od Calvina Kleina czy zniewalający zapach dla kobiet Dolce and Gabbana 3 l'Imperatrice. Panie mogą również ucieszyć się z trwałego podkładu Estee Lauder Double Wear z filtrem SPF 10, który utrzymuje się na skórze nawet do 2 godzin lub z podkładu Estée Lauder Double Wear Makeup, który nie rozmazuje się i nie zmienia koloru.

To tylko niektóre propozycje świetnych ofert podczas Black Weeks, które warto przejrzeć. Więcej ciekawych promocji znaleźć można na stronie kampanii: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday.

i Autor: materiały prasowe

Sprawdź oferty w kategorii Elektronika

W tej kategorii zdecydowanie można znaleźć wyjątkowy prezent świąteczny. Przykład? To może być Smartfon Motorola Moto G54 5G z ultraszybkim połączeniem 5G, wyświetlaczem LCD LTPS i szybką ochronną lub elegancki, wodoodporny Smartband Xiaomi Mi Band 8 Amoled wyposażony w aż 150 trybów fitness i system monitorowania zdrowia. Możesz wybrać też innowacyjny smartwatch Apple Watch Series 9 GPS, z aluminiową kopertą, najmocniejszym czipem Apple Watch i licznymi funkcjami. Oryginalnym i użytecznym prezentem może się okazać frytkownica beztłuszczowa Xiaomi Mi Smart Air Fryer, dzięki której można przygotować zdrowsze i smaczniejsze posiłki, w tym ryby, suszone owoce, jogurty i wiele innych.

i Autor: materiały prasowe

Warto być Smart! podczas Black Weeks

Aktywny pakiet Allegro Smart! daje ci dostęp do najlepszych ofert na Allegro. Smartowicze odczują obniżoną minimalną wartość zamówienia z darmową dostawą w ramach pakietu, która do 2 grudnia, czyli do końca Black Weeks, wyniesie jedynie 30 zł dla przesyłek do punktów odbioru i automatów paczkowych. Ponadto, mając pakiet Smart! – przy zakupach za min. 65 zł – możesz zamówić paczkę z darmową dostawą do domu. Osoby zainteresowane pakietem Smart!, mogą skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Smart!, w ramach której czeka na nich aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 8 kolejnych miesięcy2. Z okazji Black Weeks roczny pakiet Allegro Smart! to koszt zaledwie 39,90 zł, czyli o 20 zł mniej niż w regularnej cenie3. Z tej promocji mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby przedłużające aktywną subskrypcję.

Wyjątkowe prezenty dla dzieci

Jeśli w twojej rodzinie są dzieci, które liczą na to, że w tym roku święty Mikołaj wysłucha ich próśb, koniecznie przejrzyj kategorię Zabawki. Czekają tu setki produktów popularnych marek takich jak Hasbro, Mattel czy Fisher-Price. Wybraliśmy też kilka ofert, które będzie można znaleźć w obniżonych cenach już od 26 listopada, a wśród nich: LEGO® 75581 Imprezowy autobus minionków to propozycja dla dzieci od 7 lat, zapewniająca godziny kreatywnej zabawy z ulubionymi postaciami. Dziewczynki i fanki serialu może uszczęśliwić także znaleziona pod choinką Interaktywna Gabi (Koci Domek Gabi), a dla czterolatek LEGO® oferuje Koci domek Gabi 10787 Przyjęcie w ogrodzie Wróżkici. Planując świąteczne prezenty warto sprawdzić także kategorię Kultura i rozrywka, gdzie czekają setki gier i książek, które znakomicie sprawdzą się pod choinką. Już od piątku w niższej cenie znaleźć będzie można m.in. Grę karcianą Disney Lorcana TCG Gateway (Zestaw Wprowadzający do Świata Lorcany), która zapewni doskonałą rozrywkę fanom gier planszowych.

Pamiętaj, że by móc cieszyć się komfortowymi dostawami do domu i mieć większą kontrolę nad przesyłkami, warto wybrać dostawę w ramach Allegro Delivery. Program oferuje dostawy do automatów i punktów odbioru Allegro One oraz ORLEN Paczka, a także do domu w ramach One Kurier by Allegro. Oprócz tego, Allegro wesprze cię na każdym etapie dostawy – od nadania paczki po jej odbiór.

Przeglądasz Allegro i coś cię zainteresowało? Dodaj produkt do ulubionych i włącz powiadomienia, aby nikt cię nie uprzedził!

[1]SW Research na zlecenie Allegro, badanie zrealizowane metodą wywiadów online (CAWI) w dniach 21-24 października 2024 na reprezentatywnej próbie 800 osób.

[2] Promocja trwa do 23.12.2024 i mogą z niej korzystać tylko użytkownicy, którzy nie brali udziału w promocji “Aktywuj Smart! za darmo” i nie posiadali płatnej wersji Smart!

[3]Najniższa cena rocznego pakietu Smart! w ostatnich 30 dniach przed promocją to 59,90 zł