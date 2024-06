Tim Robbins pierwszą ogłoszoną gwiazdą Malta Festivalu

„Pieniądze to nie wszystko. Extra". Duże zainteresowanie małymi kwotami. Jak pożyczają Polacy?

- Doskonale pamiętam Maltę z czasów, kiedy byłam młodą dziewczyną. Dla nas, poznaniaków, Malta zawsze była świętem miasta. Rozlewała się na ulicach, zapraszała mieszkańców do zabawy i aktywnego udziału. Niestety, w ostatnich latach festiwal oddalił się od Poznania, a Poznań od festiwalu. Tegoroczna edycja to będzie wielki powrót. Ponowne zjednoczenie. Czeka nas nowa, stara Malta – mówi Dominika Kulczyk, która z końcem 2023 roku uratowała Maltę, spłacając długi festiwalu i przejmując prawa do jego marki.

Zgodnie z zapowiedzią Dominiki Kulczyk, której fundacja Kulczyk Foundation od lat działa na rzecz kobiet, ich praw i potrzeb, Malta ma stać się najbardziej rozpoznawalnym festiwalem kultury kobiecej w Europie. Ogłaszając decyzję o zakupie festiwalu, mówiła: „Jeśli wierzymy, że kultura i sztuka zmieniają rzeczywistość – a właśnie zmiana rzeczywistości kobiet jest moim celem i celem Kulczyk Foundation, którą kieruję – to zaangażowanie w Festiwal Malta idealnie wpisuje się w naszą strategię działań. Poprzez organizację festiwalu, który miałby za zadanie wzmacniać kobiety, wskazywać na ich problemy, promować równowagę w podejściu do kobiet i mężczyzn i budować harmonię pomiędzy tymi dwoma światami, będziemy w stanie sukcesywnie poprawiać sytuację kobiet i zmieniać podejście mężczyzn”.

Kobieta to pierwszy filar tematyczny festiwalu. Drugi stanowi natura i troska o planetę, bo obok kobiety to kolejny obszar działalności Dominiki Kulczyk, której Polenergia rozpoczęła właśnie budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Przedstawiony przez organizatorów pierwszy rozdział programu tegorocznej edycji Malty doskonale wpisuje się w te założenia.

Malta to szansa na spotkanie gwiazd, które kochamy i szanujemy.

Malta stanie się przede wszystkim przystanią dla artystek i artystów, którzy – podobnie jak organizatorzy festiwalu - wierzą, że sztuka i kultura zmieniają rzeczywistość. Tim Robbins, uhonorowany Oscarem aktor znany m.in. z filmu “Skazani na Shawshank” po raz pierwszy zawita do Polski. Do Poznania przyjedzie z reżyserowanym przez siebie greckim wodewilem “Do góry nogami” (eng. “Topsy Turvy”). Jego grupa Actor’s Gang już zdobyła uznanie publiczności Los Angeles, ale nie zadowala się blichtrem i w swojej działalności dociera też do więźniów, których artyści regularnie odwiedzają w aresztach USA. O ich aktywizmie społecznym publiczność będzie mogła się dowiedzieć więcej podczas dedykowanych spotkań i after-talks z Timem Robbinsem, planowanych po pokazach.

Siłą Malty zawszy był teatr i opera, i to się nie zmienia.

W programie Malta 2024 znalazły się więc wyjątkowe, światowo uznane spektakle, które obok piękna artystycznej formy zmuszają do refleksji nad naturą. Już w pierwszy weekend festiwalu wystąpią Anne Theresa de Keersmaeker i Raduana Mrizinga, którzy powracają na Malta Festival z najnowszą premierą (Kunstenfestivaldesarts, maj 2025) opartą na “Czterech Porach Roku” Vivaldiego. Twórców połączyła fascynacja naturą, geometrią oraz obawy związane z coraz bardziej niepokojącym wpływem człowieka na środowisko. W ich choreograficznej interpretacji podziw dla zmienności pór roku w przyrodzie, wyrażony poprzez kontemplację kompozycji Vivaldiego, nie tylko inspiruje do czerpania z natury w sztuce, ale także zmusza do refleksji na temat trwającego kryzysu klimatycznego. W “Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione”, które zobaczymy 8 i 9 września w Poznaniu, artyści pytają: czy nadal mamy cztery pory roku?

“Sun&Sea” - opera klimatyczna, stworzona przez Linę Lapelyte, Vaivę Grainyte i Rugile Barzdziukaite, po zdobyciu Złotego Lwa Biennale w Wenecji, zwiedziła najważniejsze festiwale Nowego Jorku, Paryża, Lizbony, Londynu czy Singapuru, a w ramach Malty nareszcie odsłoni swoją plażę w Polsce. “Sun&Sea” to jedyny w swoim rodzaju spektakl, który publiczność ogląda z antresoli, patrząc na sztuczną plażę usypaną z kilkunastu ton piasku. Opalające się na scenie osoby, przedstawiają szereg wciągających historii, balansujących między przyziemnością a surrealizmem. Z obszernej narracji o ich życiu wyłania się przenikliwy obraz współczesnego świata i złożonych relacji między człowiekiem a naszą planetą. Publiczność festiwalu będzie mogła wziąć udział w tym wyjątkowym przedstawieniu w dniach 14-15 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Na Malta Festival nie mogło zabraknąć Krzysztofa Warlikowskiego i Nowego Teatru, który przyjedzie do Poznania ze swoją najnowszą premierą “Elizabeth Costello. Siedem wykładów i pięć bajek z morałem”. Sztuka jest hołdem dla bohaterki stworzonej przez noblistę Johna Maxwella Coetzee, która w jego powieściach zabiera ważny głos w kwestiach filozoficznych, ekologicznych, społecznych i egzystencjalnych, przemawia i apeluje do sumień w sprawie losu zwierząt, nierówności społecznych i wykluczenia osób starszych czy kalekich. Premiera, której Malta Festival jest koproducentem, przyjedzie do Poznania chwilę po tournée w Atenach, Barcelonie i Festival d’Avignon, gdzie spektakl pokazywany będzie na legendarnym dziedzińcu Pałacu Papieży.

Malta rozleje się na Poznań.

Tegoroczna Malta Festival nie tylko zaskakuje nowościami, ale również wraca do korzeni, tworząc przestrzeń radości, wspólnego odkrywania i przeżywania wspólnych wspomnień. Ulice, place i skwery Poznania od pierwszego dnia festiwalu zapełnią artyści i sztuka w swoim najlepszym wydaniu. Pojawi się na nich m.in. “Domino”, kilkukilometrowa ruchoma instalacja złożona z tysięcy ogromnych kostek domina, które będą przecinać ulice, parki, szkoły, centra handlowe, dziedzińce, czy lokalny kebab, budując wspólnotę ciekawości i odpowiedzialności za efemeryczne dzieło. Widowisko zaczaruje centrum Poznania 7 września.

Z kolei Plac Wolności zamieni się w wielką pracownię malarską, na której Compagnie Lucamuros rozstawi gigantyczną sztalugę: scenę plenerowego, plastyczno-muzycznego spektaklu “Żółw Gaugina”, który najlepiej zobaczyć z całą rodziną. Naturalnie, serce festiwalubędzie bić nad Maltą, gdzie w plenerze L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra wraz z zaproszonymi artystkami i artystami zaprezentują muzykę z filmu “Chłopi” i wzniosą toast „Za miłość”. Tego samego wieczoru, na tej samej scenie wystąpi australijski duet Hollow Coves.Koncertów plenerowych będzie więcej, a muzyka znów wciągnie poznaniaków w rytm festiwalu.

Głosy kobiet, które zmieniają świat.

Tegoroczna Malta Festival będzie nie tylko świętem sztuki, ale również otwartą platformą wymiany doświadczeń oraz idei. Dlatego w ramach misji wsparcia wolności i budzenia świadomości kobiet, realizowanej przez Kulczyk Foundation, rodzinna organizacja prowadzona przez Dominikę Kulczyk zorganizuje serię wydarzeń i warsztatów dedykowanych kobietom i wszystkim osobom szukającym inspiracji, wzmocnienia i balansu. W programie festiwalu, fundacja obchodząca jedenastolecie działalności dobroczynnej, zaprezentuje również swoje codzienne działania związane z zdrowiem menstruacyjnym czy siostrzeństwem dla Ukrainy realizowanym m.in. przez projekt Sestry.

- Każdy, kto choć raz odwiedził Festiwal Malta wie, jak wyjątkowe jest wydarzenie i to nie tylko w skali naszego kraju. Dlatego jestem szczęśliwa i dumna, że mogę kontynuować tak niezwykłe przedsięwzięcie, które od ponad 30 lat jest chlubą mojego rodzinnego miasta. Spotkajmy się na Malcie! – namawia Dominika Kulczyk, której spółka producencka Dflights i Kulczyk Foundation są głównymi organizatorami festiwalu.

To dopiero początek. Poznaliśmy właśnie pierwsze punkty programu, ale festiwal trwać będzie 9 dni i na publiczność czeka jeszcze wiele wydarzeń, o których organizatorzy informować będą sukcesywnie. Bogactwo propozycji programowych jest spójne z symboliką września jako miesiąca plonów, zbiorów i obfitości, dlatego 34. edycja Festiwalu, owoc przygotowań nowego zespołu Festiwalowego, odbędzie się na koniec lata. Start festiwalu będzie miał miejsce 7 września. Festiwal będzie widoczny w przestrzeniach miasta zajmując między innymi Plac Wolności, Chwaliszewo, poznańskie teatry i ulubione plenery, jak Jezioro Maltańskie.