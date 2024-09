To jest DRAMAT! Straciliśmy WSZYSTKO! Polacy sprzątają po WIELKIEJ POWODZI

„Po pas wody było, wszystkiego. Pralek, lodówek, nie ma niczego. Dzisiaj poszłam zobaczyć, co zostało. Praktycznie nic. Tylko ściany...”, mówiła ze łzami w oczach kobieta, która mieszka nieopodal Kłodzka. „Niestety, musimy wszystko wyrzucić, łącznie z panelami, futryny, drzwi”, mówił mieszkaniec Kłodzka i pokazywał naszemu reporterowi ogrom zniszczeń, jakiego dokonał żywioł na pierwszym piętrze w kamienicy. „Słyszymy, że tamę zerwało. Woda naprzód troszeczkę już opadała, my się cieszyliśmy. Raptem woda w górę poszła! Ja sobie myślę, Jezus, dojdzie do drugiego piętra, koniec będzie!”, relacjonowała emerytka, która spędziła całą noc na drugim piętrze budynku, kiedy szalejący dwa i pół metra niżej żywioł, niszczył wszystko, co napotkał na drodze. „Wie pan, co jest najfajniejsze? Latarnie świeciły. I to było to światełko, że damy sobie radę", mówił mężczyzna, wskazując palcem połamane latarnie, która w czasie powodzi niemal całe zalane były wodą. "Odbudowaliśmy w 97 roku, myślę, że jak rząd dobrze pomoże, to jeszcze lepiej zrobimy”, dodał mężczyzna. Obejrzyjcie relację Adama Feder z Kłodzka, które podnosi się po powodzi.