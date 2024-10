TO SZANSA dla amatorskich KLUBÓW I AKADEMII SPORTOWYCH

Równocześnie ORLEN prowadzi kampanię społeczną „Sport to szkoła życia” zwracającą uwagę na korzyści płynące z aktywności fizycznej i zachęcającą dzieci i młodzież do codziennego ruchu. Takie działania są niezbędne, biorąc pod uwagę złą kondycję psychofizyczną młodych Polaków. Z raportu „O stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce” wynika, że drastycznie obniżają się kompetencje ruchowe dzieci i młodzieży. Natomiast brak aktywności fizycznej prowadzi do groźnych chorób już u bardzo młodych osób – otyłości i nadwagi, cukrzycy oraz zaburzeń psychicznych.

Nie tylko gwiazdy sportu

ORLEN równoważy swoje dotychczasowe podejście do sponsoringu i chce znacząco zwiększyć zaangażowanie w amatorski sport dzieci i młodzieży. Sportowy ORLEN to program, który ma wesprzeć inicjatywy sportowe w całym kraju. Na wsparcie mogą liczyć amatorskie lokalne kluby i akademie sportowe. – Solidne fundamenty rozwoju polskiego sportu to inwestowanie w młodych ludzi. W naszym nowym podejściu do sponsoringu zwiększymy nacisk na finansowanie programów wspierających aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży, a także sprawiedliwe wsparcie różnych dyscyplin sportowych – mówi Lidia Kołucka, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu w ORLENIE.

Różne dyscypliny

Ponieważ ORLEN wspiera już rozwój dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej za sprawą takich programów jak m.in. Piłkarska Przyszłość z ORLENEM czy współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (m.in. Akademia Młodych Orłów), Sportowy ORLEN to forma wsparcia dla wszystkich pozostałych dyscyplin. W praktyce oznacza to, że kluby wielosekcyjne mogą składać wniosek na wsparcie każdej sportowej działalności – poza piłką nożną. Aby wziąć udział w programie należy spełnić kilka warunków, w tym:

organizowanie regularnych zajęć dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,

prowadzenie zarejestrowanej działalności nieprzerwanie od min. 3 lat,

nieprzekroczenie sumy 200 tys. zł przyznanych ze środków publicznych dotacji na zadania statutowe w 2023 r.

Na co można przeznaczyć środki

Sportowy ORLEN to nie tylko inwestycja w rozwój polskiego sportu, a także w zdrowie kolejnych pokoleń. W pierwszym etapie programu spółka przewiduje wsparcie o wartości 10 mln zł dla co najmniej 100 polskich klubów. Dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł kluby mogą przeznaczyć m.in. na:

na zakup sprzętu,

wynajem obiektów sportowych,

organizację turniejów i obozów treningowych,

wynagrodzenie kadry trenerskiej i instruktorskiej,

zatrudnienie specjalistów, tj. fizjoterapeutów, dietetyków czy psychologów.

Wnioski można składać poprzez formularz online, zamieszczony na stronie www.sportowyorlen.pl.

Inwestycja w rozwój i zdrowie

Program Sportowy ORLEN premiuje te kluby i akademie sportowe, które wykraczają poza standardową działalność. Jeśli więc dany podmiot dodatkowo organizuje także obozy sportowe, turnieje czy inspirujące spotkania ze sportowcami, otrzyma dodatkowe punkty podczas analizy złożonego wniosku. To samo dotyczy klubów posiadających grupy dla dziewcząt i prowadzących zajęcia dla osób z niepełnosprawnością. Liczbę klubów i akademii w każdym województwie wybrano w taki sposób, aby uwzględniała ich proporcjonalny podział we wszystkich województwach, szczególnie uwzględniając regiony o najniższym PKB i największej liczbie ludności. Nabór wciąż trwa. Wnioski można składać do 31 października 2024 r. Realizacja umów sponsoringowych i umów o darowiznę rozpocznie się w styczniu 2025. – Zależy nam na wykreowaniu mody na sport wśród najmłodszych. Zdajemy sobie sprawę, że to niełatwe zadanie, dlatego tak ważne jest, aby oprócz wsparcia finansowego włączyć do aktywności także rodziców i opiekunów. Kampania „Sport to szkoła życia” ma ich do tego zachęcić. Polska plasuje się w niechlubnej czołówce krajów Europy pod względem liczby zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, co przekłada się na stan zdrowia dzieci i młodzieży. ORLEN chce to zmienić – wyjaśnia Lidia Kołucka, Dyrektora Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.

Drastyczny spadek kompetencji ruchowych u dzieci i młodzieży

Z raportu „O stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce” wynika, że kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce jest niepokojąca:

88 proc. dzieci z klas I-III szkoły podstawowej nie potrafi zrobić przewrotu w przód,

74 proc. dzieci z klas IV-VI nie umie kozłować piłki, a 57 proc. skakać przez skakankę,

20 proc. uczniów klasy II wykazuje nadciśnienie tętnicze.

Badania pokazują, że w całej Polsce jedynie 20 proc. nastolatków w wieku 11-15 lat (w tym 24 proc. chłopców i 16 proc. dziewcząt) spełnia zalecenia WHO dotyczące min. 60-minutowej aktywności fizycznej każdego dnia. Prawie 25 proc. młodzieży ma nadwagę lub otyłość.

Ambasadorzy programu

Zarówno program Sportowy ORLEN, jak i kampania „Sport to szkoła życia” to inicjatywy, które mają wyjątkowych ambasadorów:

ALEKSANDRĘ MIROSŁAW (mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej),

ANITĘ WŁODARCZYK (lekkoatletka, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem),

BARTOSZA KURKA (kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, wicemistrz olimpijski).

