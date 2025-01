Trwa akcja „Kawa z mocą pomagania” Podróże z dziećmi w ferie bez smartfonów? To możliwe!

Wielu z nich czekają wyjazdy krajowe i zagraniczne, a część zdecyduje się na podróż własnym samochodem. Jak podczas wielogodzinnej jazdy autem zachęcić podopiecznych do wspólnego spędzenia czasu bez smartfonów w dłoniach? Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i sieć stacji paliw Circle K ma na to sposoby! Przyłącz się do akcji „Kawa z mocą pomagania” i dowiedz się, jak miło i ciekawie spędzić czas w podróży z dzieckiem.

Wszędobylskie smartfony

Ferie zimowe to czas, w którym uczniowie mogą cieszyć się wolnym od zajęć lekcyjnych czasem. Gdy spadnie śnieg, dzieci spędzają więcej czasu na dworze, jednak gdy pogoda nie zachęca do wyjść… Cóż, wtedy najczęściej sięgają po urządzenia mobilne. Podobnie jest w trakcie próby zachęcenia dziecka do zjedzenia posiłku, zabicia nudy podczas oczekiwania na wizytę w gabinecie lekarskim czy podczas podróży autem. Jeśli jesteś rodzicem, to z pewnością wiesz, jak trudno jest zabawić dzieci podczas trwającej niekiedy wiele godzin jazdy. Czasem najprostszym rozwiązaniem wydaje się pozwolenie dziecku na korzystanie ze smartfonu. Z badań agencji SW RESEARCH, przeprowadzonych na zlecenie Circle K w grudniu 2024 r. wynika, że aż 62 proc. rodziców pozwala swoim dzieciom korzystać z telefonów i tabletów codziennie. Prawie połowa badanych (48,6 proc.) wskazała, że urządzenia te dzieci wykorzystują głównie do zabawy i odpoczynku. Z kolei 35 proc. ankietowanych traktuje smartfon lub telefon jako sposób na nudę u dziecka. Co trzeci Polak przyznał, że jego dziecko regularnie korzysta z telefonu lub tabletu podczas jazdy samochodem.

Rodzicu, bądź świadomy konsekwencji

Gry, surfowanie po Internecie, media społecznościowe – to wszystko potrafi świetnie wypełnić czas, jednak takie rozwiązanie ma też swoje wady.

– Nadmierne korzystanie z urządzeń ekranowych, w tym telefonów, szczególnie w młodym wieku może spowodować pogorszenie pamięci, problemy z koncentracją, a w efekcie trudności w szkole. Dzieci mogą mieć problem z czytaniem ze zrozumieniem tekstów, ubożeje również ich język – wyjaśnia Łukasz Wojtasik, Ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci online z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ruszyła akcja „Kawa z mocą pomagania”

– Ferie zimowe coraz częściej kojarzą się nam już nie tylko z wymarzonym wypoczynkiem w górach, ale także z wielogodzinnymi podróżami. Chcąc wesprzeć rodziców z dziećmi w tym trudnym dla nich czasie, poprosiliśmy ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o przygotowanie porad jak miło, kreatywnie, a przede wszystkim razem spędzić czas w aucie. Wiemy, jak zgubny wpływ na nasze dzieci ma nadmierne i niekontrolowane korzystanie z Internetu, dlatego naszą kampanią chcemy pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu, w oderwaniu od urządzeń ekranowych. Temu problemowi zadedykowaliśmy najnowszą odsłonę naszej akcji „Kawa z mocą pomagania”, w ramach której część zysków ze sprzedaży naszych kaw, przekażemy na rzecz Fundacji – mówi Rafał Droździak, Szef działu marketingu i komunikacji w Circle K Polska. Mając na uwadze negatywne konsekwencje zbyt częstego korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i stacje paliw Circle K w ramach kampanii edukacyjnej przygotowały pięć porad na kreatywne spędzanie czasu w podróży z najmłodszymi jako alternatywę dla korzystania ze smartfonów. W ramach akcji Circle K przekazuje 10 proc. zysku ze sprzedaży kubka kawy z kartą EXTRA na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zajmującej się przeciwdziałaniu zagrożeniom w Internecie. Akcja potrwa do 26 lutego 2025 r.

Co zamiast świecących ekranów?

Tu nie chodzi o to, aby pouczać opiekunów i oceniać ich postępowanie. Kto nigdy nie wykorzystał smartfonu, aby dziecko zjadło obiad lub przestało płakać, niech podniesie rękę. Ważne jest, aby maksymalnie ograniczyć dzieciom dostęp do tych urządzeń w okresie ich rozwoju. Ponadto wspólne i kreatywne spędzanie czasu, choćby w aucie, pozwoli zacieśnić rodzinne więzy. Rodziców ma w tym wesprzeć akcja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Circle K. W tym celu powstał zestaw porad dotyczący wyjazdów z dziećmi w czasie tegorocznych ferii bez udostępniania im smartfonów.

1. Słuchowiska i audiobooki – słuchanie ciekawych opowieści to doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni i zdobywanie wiedzy. Warto skorzystać np. z bezpłatnych słuchowisk edukacyjnych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które znajdziemy na Spotify. To mogą być też audiobooki klasycznych bajek czy lektur szkolnych, dzięki czemu twoja pociecha nie będzie musiała ślęczeć nad książką w swoim wolnym czasie.

2. Rozmowy i opowieści – kiedy cała rodzina jest w aucie, członkowie rodziny mogą porozmawiać i dowiedzieć się, jak ich pociechy radzą sobie w szkole, jakie ostatnio miały sukcesy lub co je trapi. Możliwe, że zainteresujemy je opowieścią o własnym dzieciństwie, ulubionych zabawach czy podróżach. Takie rozmowy budują więzi, zbliżają.

3. Zabawy i gry słowne – to idealny sposób na ożywienie pasażerów, wprowadzenie elementu rywalizacji i śmiechu. Eksperci Fundacji i Circle K proponują:

20 pytań : jedna osoba wymyśla zwierzę, zawód lub znaną postać, a reszta zgaduje, zadając pytania, na które można odpowiadać tylko „tak” lub „nie”;

: jedna osoba wymyśla zwierzę, zawód lub znaną postać, a reszta zgaduje, zadając pytania, na które można odpowiadać tylko „tak” lub „nie”; ostatnia literka : każda osoba podaje słowo rozpoczynające się na ostatnią literę poprzedniego wyrazu;

: każda osoba podaje słowo rozpoczynające się na ostatnią literę poprzedniego wyrazu; słowa na literę: podróżujący wybierają jedną literę i na zmianę wymieniają słowa zaczynające się od niej, aż skończą się pomysły.

4. Wspólne słuchanie i śpiewanie piosenek - słuchając radia lub wcześniej przygotowanej playlisty można zachęcić najmłodszych do wspólnego śpiewania refrenów, a nawet zorganizowania w samochodzie minikoncertu!

5. Kolorowanki – to zajmująca czynność dla dzieci, które nie mają choroby lokomocyjnej. Jedyne czego potrzebujemy to: komplet kredek świecowych, twarda podkładka i kilka wydruków z ulubionymi bohaterami z bajek.

Będąc w podróży z dziećmi, warto podjechać na stację Circle K. Tam, oprócz aromatycznej kawy, będą czekały na rodziców i opiekunów bezpłatne materiały edukacyjne dotyczące podróżowania z dziećmi bez korzystania ze smartfonów (do wyczerpania zapasów). Będą również do pobrania ze strony internetowej sieci pod adresem: www.circlek.pl. Inspiracje na inne ciekawe zajęcia dla dzieci, bez wykorzystania telefonu i tabletu, można znaleźć na stronie programu Sieciaki: https://sieciaki.pl/.

Dziecko ma dostęp do Internetu? Warto zachować ostrożność

Wyniki badań1 przeprowadzonych przez SW RESEARCH dla Circle K pokazują, że dzieci korzystają z urządzeń ekranowych już średnio przez 6 godzin dziennie, a w weekendy nawet 7 godzin! Dodatkowo aż 54,4 proc. młodych ludzi miała już kontakt z niebezpiecznymi dla nich treściami w internecie m.in. z pornografią, przemocą czy hetjtem. Aby dowiedzieć się więcej o zagrożeniach w sieci i możliwościach ich przeciwdziałaniu, warto odwiedzić stronę Fundacji https://fdds.pl/.

[1] Badanie przeprowadzone metodą wywiadów online na panelu internetowym SW Panel przez agencję SW RESEARCH od 29.11.2024 r. do 2.12.2024 r. na próbie 601 osób mających dzieci w wieku od 5 do 12 lat.