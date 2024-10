Twoja rodzina kontra prądożercy Personalizowany audiobook, który uczy oszczędzania energii

Aby skutecznie obniżyć zużycie energii przez wszystkich członków rodziny, E.ON Polska stworzył bezpłatny audiobook, który uczy najmłodszych, jak oszczędzać prąd. To historia dziecka, które po przeprowadzce do nowego domu pomaga rodzicom oswajać prądożerców. Błyskotliwą i zabawną historię czyta Artur Barciś. Co ciekawe, rodzic może spersonalizować audiobook w taki sposób, by to jego dziecko stało się bohaterem niezwykłej opowieści.

Oszczędzanie energii to nasza wspólna sprawa

Oszczędzanie energii leży w gestii wszystkich domowników, także tych najmłodszych. Jak to zrobić? Wsparciem służy E.ON Polska. Sprawdzone sposoby na obniżenie zużycia prądu są dostępne na stronie eon.pl/pradozercy. W ramach kampanii edukacyjnej „Oswoić prądożerców” firma promuje proekologiczne postawy i pokazuje, jak korzystać z urządzeń elektrycznych, by nie zużywały więcej prądu niż to konieczne. Jednak aby działać efektywnie, konieczne jest zaangażowanie całej rodziny, w tym dzieci.

Twoje dziecko bohaterem audiobooka

Personalizowany audiobook to nowa propozycja od E.ON Polska dedykowana całym rodzinom. Jest to historia dziecka, które uczy się oswajać prądożerców po przeprowadzce do nowego domu. A przecież dzieci uwielbiają opowieści, a co dopiero gdy same mogą stać się jej bohaterami!

– W naszych działaniach łączymy edukację z zabawą. Pokazujemy nawet najmłodszym, dlaczego warto oszczędzać energię i jak to robić na co dzień – mówi Małgorzata Nieciecka-Sosińska, managerka marketingu B2C w E.ON Polska.

– Dzięki możliwości personalizacji, każdy może stworzyć historię, w której dzieci staną się głównymi bohaterami. W ten sposób wszyscy domownicy zaangażują się w oswajanie prądożerców – dodaje.

Na stronie eon.pl/pradozercy rodzice mogą bezpłatnie stworzyć własną, niepowtarzalną wersję bajki – ze swoją pociechą w roli głównej. Wystarczy dostosować szczegóły: wybrać płeć, imię, ulubione danie, zabawkę oraz czy mały domownik chodzi do przedszkola, czy do szkoły. Możliwość stworzenia bajki z udziałem własnego dziecka, jeszcze mocniej przemówi do jego wyobraźni, a każda historia stanie się wyjątkowa i bardziej zaangażuje słuchaczy. Audiobook czyta Artur Barciś, aktor filmowy, serialowy i teatralny.

Oswoić prądożerców

Personalizowany audiobook to doskonałe narzędzie dla rodziców. Pomoże im przekazać dzieciom, jak proste zmiany w codziennych nawykach mogą zmniejszyć zużycie prądu w ich domach. Edukacja od najmłodszych lat wykształca ekologiczne postawy w dorosłości. Oprócz audiobooka, E.ON przygotował też quiz edukacyjny, w którym swoich sił mogą spróbować zarówno dorośli, jak i dzieci. Wspólnie sprawdźcie swoją wiedzę na temat oszczędzania energii.

Na stronie E.ON dostępny jest interaktywny Kalkulator online – Szkoda Prądu. To bezpłatne i łatwe w obsłudze narzę­dzie. Pozwala wybrać sprzęty, które posiadamy w naszym domu i obliczyć, ile energii możemy zaoszczędzić, wprowadzając w życie kilka prostych zasad. Na platformie znajdują się porady dotyczące ponad 50 urządzeń codziennego użytku.

Partnerem materiału jest E.ON Polska