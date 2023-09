Ubezpieczasz dom lub mieszkanie? Tego błędu nie popełniaj!

Sąsiadka Tomka i Leny używała starego i już mocno zużytego elektrycznego czajnika. Doszło do zwarcia, ogniem zajęła się kuchnia i przedpokój sąsiadki, ogień pełzł dalej. Na szczęście życie kobiecie ocalili strażacy. Jednak tam, gdzie jest ogień, tam jest też pełno wody. Woda lała się po ścianach mieszkania Leny i Tomka, kapała z sufitu. Dokonała prawdziwego spustoszenia w ich mieszkaniu. Przede wszystkim zniszczona została drewniana podłoga, meble spuchły i nie dało się ich uratować. Przepadła cała robiona na zamówienie i pod wymiar kuchnia! Kanapa, łóżko, dywan, firanki, zasłony, lampy, buty, a nawet drzwi wewnętrzne – wszystko było do wyrzucenia. Woda zalała nowy telewizor, komputery, zniszczyła kuchenkę i piekarnik. Z cenniejszych rzeczy ocalały praktycznie tylko lodówka i pralka. Ubezpieczyciel zwrócił małżeństwu pieniądze za remont mieszkania, ale za zniszczone wyposażenie już tylko parę groszy. Tak było to ujęte w polisie.

Pamiętaj o dobytku

Lena i Tomek nie są wyjątkiem - według badania przeprowadzonego przez rankomat.pl, ruchomości chce chronić tylko około 40 proc. osób. Dlaczego ubezpieczając dom lub mieszkanie od pożaru, huraganu czy powodzi zakładasz, że budynek w prawdzie może ulec zniszczeniu, ale twojemu dobytkowi wewnątrz nic się nie stanie?

Oprócz przedmiotów, których oszacowanie wartości przy ubezpieczeniu wydaje się oczywiste np. sprzętu AGD i RTV, w domu masz także mnóstwo rzeczy, o wycenie których zapominasz: meble, dywany, naczynia, ubrania, buty, zabawki dziecięce, oświetlenie, pozostałe wyposażenie pokoi, łazienki, przedpokoju. Ich utrata i odtworzenie mogą wiele kosztować. Musisz ubezpieczyć je na taką sumę, by móc je odkupić.

Wykupując polisę pamiętaj, by wymienić nie tylko te rzeczy, które uznajesz za wartościowe, bo ich zakup wiązał się z większym wydatkiem. Komputery, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, na pewno są bardzo istotne. Jednak nie zapominaj, że w codziennym życiu korzystamy przede wszystkim z zupełnie innych przedmiotów. Gdy wyjeżdżasz na wakacje, ubezpieczasz swój bagaż. Oczekujesz, że walizka i cała jej zawartość będą objęte ubezpieczeniem. Skoro więc ubezpieczasz walizkę z ubraniami na dwutygodniowy wyjazd, to tym bardziej powinieneś pomyśleć o ubezpieczeniu wszystkich pozostałych ubrań, które masz w domu i to nie tylko na czas wyjazdu.

Dobrze policz sumę ubezpieczenia

Pożar, zalanie, dewastacja podczas włamania czy inne zdarzenia losowe mogą ci się przytrafić w najmniej oczekiwanym momencie. Trudno się przed nimi ochronić, ale dobre ubezpieczenie pozwala na zminimalizowanie skutków i szybszy powrót do normalnego życia. Dobra polisa to taka z odpowiednią sumą ubezpieczenia, która uwzględnia realną wartość twojego majątku. W polisie PZU Dom można dostosować zakres i sumę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Przy jej wyborze warto wziąć pod uwagę nie tylko mury i inne stałe elementy, ale również wyposażenie, czyli tzw. ruchomości domowe. Właściwe oszacowanie wartości ruchomości polega na wycenianiu przedmiotów według wartości rzeczy nowych, nawet jeśli zostały one kupione dawno temu za cenę niższą niż obecnie. Tylko wtedy wypłacone z polisy pieniądze pozwolą ci na odkupienie tego, co zostało utracone. Szacując wartość nieruchomości warto również zwrócić uwagę na wzrost cen materiałów budowlanych, który można zaobserwować od kilku lat. Droższe materiały, to droższy remont. Pieniądze wypłacone z polisy po szkodzie powinny pozwolić ci na przeprowadzenie remontu w pożądanym standardzie.

Gdy spadnie szafka lub dojdzie do przepięcia

Czy wiesz jakie jest dopuszczalne obciążenie wiszącej szafki kuchennej? A półki nad telewizorem? Układając na półkach porcelanowe talerze albo kolejne tomy ulubionej sagi nie zaprzątasz sobie głowy takimi pytaniami. Tymczasem oberwanie półki czy szafek kuchennych nie jest wcale tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Gdyby szafka spadła w twojej kuchni, na pewno chciałbyś móc odkupić porcelanowy serwis, który się rozbije w drobny mak, a także naprawić znajdujący się pod feralną szafką kran i zlew. Innym zdarzeniem są przepięcia w sieci elektrycznej, które mogą spowodować uszkodzenie nie tylko wrażliwych komputerów, ale także innych sprzętów elektrycznych lodówki czy pralki. Jeśli masz polisę PZU Dom, możesz liczyć na odszkodowanie nawet za utracone produkty spożywcze. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk polisa obejmie nie tylko oberwaną szafkę kuchenną, ale także np. uszkodzenie ocieplenia dachu przez kunę.

W polisie PZU Dom możesz dostosować zakres i sumę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Ponadto oprócz wypłaty odszkodowania, w pakiecie usług Assiastance, PZU oferuje ci dodatkowo zorganizowanie i opłacenie fachowej pomocy, np. hydraulika, ślusarza, szklarza lub elektryka.

