Ubezpieczenie jako usługa dodatkowa do pożyczki

Dodatkowe usługi i produkty to opcja, a nie konieczność

W umowach pożyczkowych można znaleźć zapisy dotyczące usług dodatkowych. O ile pożyczkobiorca został o nich poinformowany, a usługi dodatkowe nie są „maskowane” w umowie np. wyjątkowo małą czcionką bądź trudnym do zrozumienia językiem – wszystko jest w porządku. Warto być świadomym tego, że zakup usługi dodatkowej nie powinien być warunkowy i narażać nas na dodatkowe koszty.

Bądź uważny

Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, warto wybrać zaufaną instytucję finansową. W tym celu możemy poczytać opinie na jej temat bądź sprawdzić jej wiarygodność np. na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wszelkie wątpliwości możemy skonsultować z ekspertem w tej dziedzinie np. z prawnikiem czy doradcą finansowym. Przed podpisaniem dokumentów dokładnie przeczytajmy treść umowy. Zwróćmy uwagę na to, czy znajdują się w niej klauzule dotyczące usług dodatkowych. Przeanalizujemy, czy potrzebujemy danej usługi, czy jest to korzystna opcja i jak wpłynie na całkowity koszt pożyczki.

Pakiet ubezpieczeniowy

Usługą dodatkową do pożyczki może być ochrona ubezpieczeniowa. Tak jest m.in. w Providencie, który oferuje klientom wsparcie finansowe w przypadku złamania kości, hospitalizacji na skutek poważnej choroby np. nowotworu czy wypadku. Pakiet ubezpieczeniowy UNIQA ProfiZdrowie zapewnia też wizyty u lekarzy specjalistów i refundację leków (do limitów wskazanych w OWU, czyli w ogólnych warunkach umowy). Dodatkowo, oferta obejmuje możliwość ubezpieczenia bliskiej osoby oraz opcję, która zabezpiecza naszą rodzinę w sytuacji, gdy nas zabraknie. W ramach ubezpieczenia istnieje możliwość telefonicznej konsultacji nt. postępowania w przypadku choroby nowotworowej z wykwalifikowanym personelem. Provident oferuje również Ubezpieczenie Pakiet Zdrowie, z którego możemy skorzystać, ale nie jest to obligatoryjne. Szczegóły znajdziemy na stronie Ubezpieczenia Pakiet Zdrowie (provident.pl)

Jerzy, Doradca Klienta:

Klientka była zainteresowana pożyczką, ponieważ potrzebowała pieniędzy na zakup leków. Zaoferowałem ubezpieczanie, informując że jest możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów za leki. Klientka była mile zaskoczona z takiej formy wsparcia.

