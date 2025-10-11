UFC: Gamrot - Oliveira: gdzie i jak oglądać? Transmisja za darmo

2025-10-11 18:00 Materiał sponsorowany

W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC Rio de Janeiro. Gdzie oglądać walkę Gamrot vs Oliveira? Kiedy i o której? Sprawdź szczegóły transmisji za darmo.

Autor: Chaos Media/ Materiały prasowe

Były mistrz KSW od dawna zabiegał o pojedynek z “do Bronxem”. Charles Oliveira to wybitny grappler, który zresztą dzierży rekord wygranych tym sposobem w UFC. Mateusz Gamrot przez lata udowodnił, że w aspekcie zapaśniczym ma wybitne umiejętności, ale mało który rywal był chętny na kulanki w parterze.

Gdy pojawiła się szansa na pojedynek z byłym mistrzem wagi lekkiej UFC, “Gamer” nie czekał ani chwili. Natychmiast przeprowadził w mediach społecznościowych kampanię, która poskutkowała telefonem od organizacji. Tym samym otrzymaliśmy walkę wieczoru UFC w Rio: Mateusz Gamrot vs Charles Oliveira.

UFC: Gamrot vs Oliveira - gdzie oglądać?

Link: https://lp.superbet.pl/lp/oliveira-gamrot?btag=a_11061b_0&affid=636&utm_source=636&bonus=UFCPOLSKA

Mateusz Gamrot wraca do oktagonu na drugą w tym roku walkę. Przed kilkoma miesiącami Polak pewnie wypunktował Ludovita Kleina i zaznaczył, iż nie chce długo czekać na kolejną propozycję. Reprezentant klubów American Top Team i Czerwony Smok Poznań liczył na duże wyzwanie, ale w ostatecznym rozrachunku, co już wiemy, takowe miało nie nadejść.

Nim otrzymaliśmy walkę wieczoru UFC: Gamrot vs Oliveira, pojawiły się informacje, iż Mateusz miał zmierzyć się z Nazimem Sadykhovem. Takowe starcie faktycznie miało mieć miejsce, co nie przypadłoby do gustu polskim kibicom. Skóry na niedźwiedziu nie ma jednak co dzielić i trzeba się cieszyć, iż organizacja postawiła na “Gamera” w starciu z Charlesem Oliveirą.

350 PLN za rozpoczęcie drugiej rundy

UFC: Gamrot vs Oliveira - o której godzinie?

Karta główna z walką Gamrot vs Oliveira rozpocznie się o godzinie 1:00 polskiego czasu. Main event z udziałem polskiego wojownika będzie ostatnim pojedynkiem z rozpiski. Pojedynek Mateusz Gamrot vs Charles Oliveira rozpocznie się około godziny 3:30 polskiego czasu. Godzina może ulec zmianie w zależności od wyników wcześniejszych walk.

UFC: Gamrot vs Oliveira - transmisja za darmo

Gala UFC: Gamrot vs Oliveira odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. Transmisja za darmo dostępna będzie dla użytkowników bukmachera SUPERBET TV. Wystarczy założyć nowe konto, by móc emocjonować się walką wieczoru z udziałem Polaka na żywo.

Poniżej szczegóły gali UFC: Gamrot vs Oliveira

  • Data: sobota-niedziela, 11-12 października 2025 r.
  • Miejsce: Rio de Janeiro, Brazylia.
  • Godzina: karta wstępna - 22:00 polskiego czasu. Karta główna - 1:00 polskiego czasu.
  • Ilość walk: 13.
  • Transmisja za darmo: SUPERBET TV tylko z kodem “UFCPOLSKA”.

UFC: Gamrot vs Oliveira - karta walk

Walka wieczoru:

  • 155 lb: Charles Oliveira (35-11) vs. Mateusz Gamrot (25-3)

Karta główna:

  • 135 lb: Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs. Montel Jackson (15-2)
  • 265 lb: Jhonata Diniz (9-1) vs. Mario Pinto (10-0)
  • 170 lb: Vicente Luque (23-11-1) vs. Joel Alvarez (22-3)
  • 170 lb: Gabriel Bonfim (18-1) vs. Randy Brown (20-6)
  • 265 lb: Valter Walker (14-1) vs. Mohammed Usman (11-4)

Karta wstępna:

  • 125 lb: Lucas Rocha (17-2) vs. Stewart Nicoll (8-1)
  • 265 lb: Vitor Petrino (12-2) vs. Thomas Petersen (10-3)
  • 115 lb: Julia Polastri (13-5) vs. Karolina Kowalkiewicz (16-9)
  • 135 lb: Irina Alekseeva (5-3) vs. Beatriz Mesquita (5-0)
  • 125 lb: Jafel Filho (16-4) vs. Clayton Carpenter (8-1)
  • 155 lb: Lucas Almeida (15-4) vs. Michael Aswell (10-3)
  • 145 lb: Ricardo Ramos (17-7) vs. Kaan Ofli (11-4-1)

