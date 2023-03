Uwaga! Dzikie zwierzęta na drodze! Kto zapłaci odszkodowanie

Wyniki Lotto z 28.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Wiosna to czas, kiedy zwierzęta stają się szczególnie aktywne. Odbywają wtedy swoje cykliczne wędrówki. Pojedynczo, w małych grupach albo całymi stadami przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia, nowych terytoriów albo partnerów, bo przyroda budzi się do życia i dla wielu gatunków wiosna to okres godów.

Uważaj na znak

Ryzyko spotkania na drodze dzikiej zwierzyny jest wiosną znacznie większe. Należy więc zachować maksymalną ostrożność, zwłaszcza na odcinkach oznaczonych znakiem A-18b: „Uwaga dzikie zwierzęta”. Taki znak ustawia się nie bez powodu. Oznacza odcinki, w których ryzyko wbiegnięcia zwierzyny na drogę jest większe niż w innych miejscach.

Zatem jeśli mijasz żółty trójkąt z symbolem skaczącego jelenia, powinieneś czujnie obserwować drogę, ograniczyć prędkość i być gotowym do awaryjnego hamowania.

Niekiedy, pomimo zachowania czujności, nie udaje się jednak uniknąć zderzenia z leśnymi zwierzętami.

Co robić, kiedy dojdzie do wypadku?

Kiedy już dojdzie do wypadku, staraj się zachować spokój i zabezpieczyć miejsce zdarzenia, aby ochronić siebie i innych. Włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy i powiadom policję. Nie odjeżdżaj z miejsca zdarzenia. Zostawiając ranne zwierzę bez pomocy, narażasz się na konsekwencje prawne i zarzut okrucieństwa.

Uwaga: pod żadnym pozorem nie wolno się zbliżać do rannego zwierzęcia ani go dotykać! Może być chore na wściekliznę, a niektóre mogą w panice zaatakować człowieka.

Kolizja z każdym zwierzęciem na drodze jest bardzo niebezpieczna. W przypadku dużych osobników można ją porównać do zderzenia z innym samochodem. Przy zderzeniu auta z zaledwie 20-kilogramową sarną siła uderzenia sięga do pół tony, a w przypadku

kilkusetkilogramowego łosia to aż 3,5 tony. Nic dziwnego, że skutkiem są poważne uszkodzenia samochodu, a nierzadko szkoda całkowita.

Kto zapłaci za szkody?

Wielu kierowców zadaje sobie wtedy pytanie – jak uzyskać odszkodowanie? W przypadku zdarzenia komunikacyjnego dochodzenie roszczeń od zarządcy drogi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy koła łowieckiego może być bardzo problematyczne. Najprędzej koło łowieckie może pokryć szkody ze swojego OC, ale jedynie w sytuacji, kiedy zwierzyna łowna (np. dzik, sarna, łoś, daniel) była spłoszona w trakcie polowania. Trzeba to jednak udowodnić.

Po wypadku z udziałem dzikiej przyrody nie dostaniesz odszkodowania, jeśli masz tylko ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdu mechanicznego. Co innego, jeśli posiadasz także dobrowolne ubezpieczenie AC.

Autocasco w LINK4 zapewnia taki spokój. Dlatego już teraz powinieneś zadbać o takie zabezpieczenie. Nawet błaha naprawa uszkodzonego zderzaka czy innego elementu samochodu wiąże się dziś z ogromnymi wydatkami. Części i usługi są drogie. W większości przypadków wartość odszkodowania wielokrotnie przewyższa wysokość składki. Zatem kupno takiej polisy, to bardzo opłacalna inwestycja we własne bezpieczeństwo.

AC w LINK4 chroni wszystkie ryzyka

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule all risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia! Ochrona jest kompleksowa i obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków.

Zapewniasz sobie komfort i spokój, mając świadomość, że cokolwiek się wydarzy – zderzenie ze zwierzęciem, albo inne losowe nieszczęścia: wypadek, pożar, działania żywiołów czy kiedy dojdzie do kradzieży, albo uszkodzeń spowodowanych przez wandali – nie zostaniesz sam z problem, stresem oraz kosztami, które mogą być nie do udźwignięcia dla Twojego budżetu.

Ochrona obejmuje pojazd wraz z fabrycznym wyposażeniem. Nie musisz też się martwić wydatkami poniesionymi na ewentualne holowanie samochodu do warsztatu lub parkowanie go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Ich zwrot także gwarantuje nam polisa.

Warto zaznaczyć, że Twoje autocasco wypadkowe obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie całej Europy.

W LINK4 szybko zlikwidujesz szkodę

Wybierając AC, masz do wyboru dwa warianty likwidacji szkody:

1) WARSZTAT – naprawiasz auto w wybranym warsztacie, w tym ASO,

2) KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

Co ważne, w ubezpieczeniu AC firma rozlicza szkody z korzyścią dla Ciebie, ponieważ:

w wariancie WARSZTAT do naprawy samochodu stosowane są oryginalne części zamienne,

nawet po wypadku auto jest nadal ubezpieczone na pełną sumę,

możesz wykupić amortyzację, dzięki czemu odszkodowania nie zmniejsza się o zużycie części podlegających wymianie,

w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu,

otrzymujesz również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży, dodatkowo przy wypłacie za nie odszkodowania nie mają zastosowania udział własny i franszyza integralna.

Ubezpieczenie AC samochodu pozwala także na telefoniczne zgłoszenie szkody, wystarczy zadzwonić pod numer 22 444 44 44. W tracie rozmowy konsultant zbierze od Ciebie najważniejsze informacje, poda Ci numer sprawy i poinformuje o dalszych czynnościach.

Polisa AC – czym się kierować przy wyborze?

Kupując ubezpieczenie samochodu AC w LINK4, zwróć uwagę na cenę i zakres polisy. Musisz wiedzieć, że mają na nie wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku.

Dlatego, aby poznać cenę polisy, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń OC dostępnego na stronie LINK4 i sprawdź, ile będzie kosztowało Autocasco skrojone specjalnie dla Ciebie i Twoich oczekiwań! Kalkulator wyliczy cenę dla Ciebie w mniej niż 60 sekund. Możesz też umówić się z agentem, który doradzi i przedstawi najlepszą ofertę.

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 najkorzystniej kupisz w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić do posiadanego OC w LINK4 w terminie do 2 miesięcy od startu polisy OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.