Uwaga: pijany kierowca! Kto zapłaci za szkody? Rola OC w ochronie ofiar

Pijani kierowcy są nadal zmorą polskich dróg. Według danych Komendy Głównej Policji*, w ubiegłym roku podczas 12,5 miliona kontroli ujawniono aż 104 467 kierowców, którzy zdecydowali się usiąść za kierownicą po wypiciu alkoholu.

Chociaż liczba wypadków z udziałem pijanych kierowców maleje, to nadal jest niepokojąco wysoka. W minionym roku nietrzeźwi przyczynili się do 2248 zdarzeń, w których byli poszkodowani. Dziesięć lat temu ta liczba wynosiła ponad 4 tysiące.

Konsekwencje dla sprawców i sprawiedliwość dla ofiar

Za tą niepokojącą statystyką kryją się prawdziwe ludzkie dramaty związane z utratą życia, zdrowia i cierpieniem rodzin dotkniętych tragedią. W takiej sytuacji warto zastanowić się, jakie konsekwencje czekają na pijanych kierowców, którzy doprowadzają do wypadków.

W przypadku spowodowania śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu maksymalna kara przewidziana przez Kodeks Karny to 12 lat więzienia.

Oprócz surowych kar karnych bardzo istotne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). OC odgrywa kluczową rolę w ochronie ofiar wypadków drogowych. Dzięki niemu poszkodowani mają możliwość dochodzenia odszkodowań i rekompensaty za poniesione straty zdrowotne i materialne.

Ubezpieczyciel pokrywa w takim wypadku szkodę poszkodowanemu, ale sprawca powinien liczyć się, że wobec niego zostanie zastosowany tzw. regres ubezpieczeniowy. To narzędzie, które pozwala ubezpieczycielowi, po wypłaceniu odszkodowania poszkodowanym, dochodzenia zwrotu kosztów od sprawcy wypadku.

Tak jest również w LINK4. Firma nie tylko wypłaca odszkodowanie poszkodowanym, ale również podejmuje działania w drodze regresu. Jest to uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie – niesie konsekwencje dla sprawcy, a jednocześnie zapewnia pomoc i wsparcie ofiarom po traumatycznym zdarzeniu.

Dodatkowe korzyści z pakietem OC LINK4

Warto zauważyć, że ubezpieczenie OC w LINK4 oferuje wiele dodatkowych korzyści w pakiecie. Oprócz standardowej ochrony odpowiedzialności cywilnej, wraz z pakietem otrzymujesz dodatkowe zabezpieczenia w zakresie assistance. To oznacza, że w przypadku wielu niespodziewanych sytuacji masz zapewnione specjalistyczne wsparcie – takie jak pomoc drogowa, samochód zastępczy czy wymiana opony. Oczywiście tylko wtedy, gdy kierowca jest trzeźwy.

Pakiet OC w LINK4 oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Jak to działa?

W przypadku wypadku, kolizji, uszkodzenia auta w wyniku zjawisk atmosferycznych czy uderzenia zwierzęcia wystarczy zadzwonić na infolinię LINK4, a pomoc drogowa pojawi się na miejscu w ciągu średnio 30 minut. Auto zostanie przetransportowane na odległość do 100 km, a posiadacz polisy otrzyma samochód zastępczy na okres 3 dni, podobnie jak w przypadku kradzieży.

Dodatkowo, Pakiet OC w LINK4 zawiera usługę Assistance Opony. Jeśli doszło do przebicia opony, LINK4 zapewnia pomoc w postaci wymiany koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe lub holowania pojazdu do warsztatu, gdy jest to konieczne.

Ponadto, w ramach Programu Pomocy, jeśli w Twoim aucie rozładował się akumulator, LINK4 przyśle fachowca, który na miejscu pomoże uruchomić silnik. Dzięki temu będziesz mógł kontynuować podróż.

Kiedy nie możesz liczyć na odszkodowanie?

Klienci LINK4 mają także możliwość poszerzenia swojej ochrony ubezpieczeniowej poprzez dodatkowe elementy: Auto Assistance, Smart Casco, NNW. Do pakietu OC możesz dołożyć także kompleksową ochronę, którą zapewnia Autocasco. Chroni ono twój własny pojazd od wielu ryzyk. Ale tu uwaga. Prowadzenie samochodu „na podwójnym gazie” zawsze jest traktowane jako wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Co to znaczy? Otóż jeżeli spowodujesz kolizję, jadąc pod wpływem alkoholu – nie możesz liczyć na wypłatę odszkodowania. Podobne ograniczenia mają zastosowanie, gdy kierowca znajduje się pod wpływem innych substancji odurzających.

Każdy z nas powinien być świadomy ryzyka i podjąć odpowiedzialne decyzje. Pamiętaj: nigdy nie wsiadaj po alkoholu za kierownicę!

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – Pakietu OC z Programem Pomocy, Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a także pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który w kilkadziesiąt sekund wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.

*https://policja.pl/pol/aktualnosci/231434,Zdaj-test-z-odpowiedzialnosci.html