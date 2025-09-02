W Karpaczu nie tylko o biznesie – Sławosz Uznański-Wiśniewski gościem Forum Ekonomicznego

Kosmos jako nowe pole rywalizacji i współpracy

Panel dyskusyjny „Podróż w nieznane – czyli kosmos jako obszar rozwoju technologicznego i rywalizacji mocarstw”, zaplanowany na 3 września w godz. 13:45–14:45, podejmie temat przyszłości eksploracji kosmicznej. Eksperci z całego świata porozmawiają o tym, jak technologie kosmiczne – od satelitów po plany kolonizacji Marsa – przekształcają nasze życie i geopolitykę.

Wśród panelistów znajdą się m.in.:

Christer Fuglesang – szwedzki astronauta, a obecnie Dyrektor Centrum Kosmicznego KTH (Szwecja),

Alexander MacDonald – były główny ekonomista NASA (USA),

Danilo Rubini – przedstawiciel Włoskiej Agencji Kosmicznej (Włochy),

Mikołaj Zawadzki – kierownik projektów badawczych Uniwersytet Warszawski

Sławosz Uznański-Wiśniewski – astronauta ESA (Polska).

Debatę poprowadzi Rareș-Cristian Bișag, przewodniczący Rumuńskiej Inicjatywy Kosmicznej (ROSPIN).

Spotkanie z astronautą – wyjątkowa inspiracja

Bezpośrednio po panelu, o 15:15 na Scenie Głównej, odbędzie się unikalne spotkanie 1:1 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Będzie to okazja do poznania kulis jego misji kosmicznej, refleksji nad rolą nauki w podboju kosmosu oraz rozmowy o technologicznych rozwiązaniach, które – choć powstały na potrzeby wypraw kosmicznych – coraz częściej znajdują zastosowanie na Ziemi.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Forum Ekonomiczne 2025 – największa konferencja w regionie – zgromadzi ponad 6000 uczestników i zaoferuje im dostęp do około 600 wydarzeń tworzonych we współpracy z ponad 300 partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i medialnymi.

Więcej informacji o Forum: www.forum-ekonomiczne.pl