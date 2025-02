W Rybniku powstaje jeden z największych bloków gazowo-parowych w Europie

Rok 2024 w motoryzacji: Co kupowali Polacy?

Transport i montaż turbiny były nie lada wyzwaniem logistycznym. To jedno z największych tego typu urządzeń w Europie, a cała operacja należy do najbardziej wymagających w sektorze energetycznym. Przedsięwzięcie wymagało przetransportowania turbiny drogą rzeczną i drogową, a także przeładunku i posadowienia jej na fundamentach. To milowy krok w budowie bloku gazowo-parowego PGE Nowy Rybnik.

Rozwój regionu i nowe miejsca pracy

Powstający w Rybniku blok gazowo- -parowy o mocy 882 MW, będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem tego typu w Polsce, a także jednym z największych w Europie. To nowoczesne przedsięwzięcie stanowi wyraz zaangażowania w konstruowanie bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego w Polsce. Budowa nowej jednostki gazowej jest również ważną inwestycją dla miasta i jego mieszkańców, która pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego Elektrowni Rybnik.

– Budowana przez PGE elektrownia gazowa o wartości około 3,6 mld złotych jest obecnie jednym z największych projektów energetycznych w kraju. Tym bardziej cieszy nas, że liderem konsorcjum, które realizuje tę inwestycję jest polska firma. Prowadzone w Rybniku przedsięwzięcie przyczynia się bezpośrednio do rozwoju tego regionu i tworzenia nowych miejsc pracy. Aktualnie na jego terenie pracuje ok. 500 pracowników, a w okresach szczytowych całej inwestycji będzie to nawet 1200 osób – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Skomplikowany proces logistyczny

Najważniejszy element powstającej w Rybniku elektrowni to ważąca prawie 390 ton turbina. Zanim urządzenie trafiło na teren budowy elektrowni, pokonało ponad 500 kilometrów drogi. Pierwszy etap transportu obejmował drogę wodną do portu w Kędzierzynie-Koźlu. Tu wyładowano turbinę za pomocą specjalistycznych dźwigów - o udźwigu kilkuset ton. Dalsza podróż odbywała się drogą lądową.

Posadowienie turbiny

Po przybyciu urządzenia na teren elektrowni rozpoczął się proces posadowienia turbiny na przygotowanym przez Polimex Mostostal fundamencie, przy użyciu specjalnego systemu podnośników hydraulicznych. Skomplikowana operacja logistyczna wymagała niezwykłej dokładności. Zamknięcie tego etapu budowy, umożliwi kontynuację prac montażowych dla budynku maszynowni turbiny gazowej. W najbliższym czasie odbędą się kolejne montaże kluczowych dostaw technologicznych oraz liczne prace konstrukcyjno- -montażowe. Elektrownia PGE Nowy Rybnik ma 17-letni kontrakt w aukcji głównej rynku mocy, który zacznie obowiązywać od 2027 r. Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie Polimex Mostostal i Siemens Energy. Zakończenie inwestycji jest planowane na przełomie lat 2026/2027.

W trosce o środowisko

Co ważne, inwestycja spełni najbardziej restrykcyjne limity emisyjne, wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Wskaźnik emisyjności nowego bloku wynosi jedynie 320 g CO2/KWh wytworzonej energii elektrycznej – to trzykrotnie mniej niż w węglowych elektrowniach, w tym w aktualnie eksploatowanej Elektrowni Rybnik. W praktyce emisja pyłu i tlenków siarki będzie niemal zerowa, a to przełoży się na jakość powietrza w regionie rybnickim. W przyszłości możliwe będzie też zastosowanie w bloku współspalania wodoru wraz z paliwem gazowym.

Transport lądowy

Urządzenie z wykorzystaniem wieloosiowej platformy transportowej zostało przewiezione z Kędzierzyna-Koźla do Rybnika. To jednak wymagało przygotowania precyzyjnego planu, w tym przeprowadzenia analizy nośności mostów i wiaduktów. Konieczne było m.in. czasowe demontowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. Dzięki współpracy z policją i służbami drogowymi, które zabezpieczały trasy przejazdu, urządzenie dotarło bezpiecznie do Rybnika.

