Weekend z Romeo i Julią w świeżym i nowoczesnym wydaniu w Julinek Park

To nowoczesny spektakl cyrkowy, który przenosi klasyczną tragedię Szekspira w świat współczesnej młodzieży. Czworo utalentowanych artystów cyrkowych przedstawia historię zakazanej miłości z wykorzystaniem imponujących umiejętności akrobatycznych i żonglerskich. Spektakl łączy w sobie tradycyjne elementy dramatu z dynamicznymi pokazami cyrkowymi, tworząc niezapomniane wrażenia dla młodej publiczności. Estetyka przedstawienia jest świeża i nowoczesna, a tematyka dotyka problemów, z którymi młodzi ludzie mogą się utożsamiać, takich jak miłość, konflikt, poszukiwanie tożsamości i pragnienie wolności. “ROMEO&JULIA - NOWA GENERACJA” to spektakl, który nie tylko bawi, ale także skłania do refleksji i dyskusji na temat współczesnych wyzwań.

Spektakl w wykonaniu Ale Circus Dance Company.

HARMONOGRAM 6-7.07

12:15 – Mini pokaz cyrkowy – MAŁA SCENA

13:00 – Warsztaty cyrkowe – MAŁA SCENA

13:30 – Piana Party – PARK WODNY

14:00 – Spektakl „Romeo i Julia Nowa Generacja” – DUŻA ARENA

16:00 – Spektakl „Romeo i Julia Nowa Generacja” – DUŻA ARENA

18:00 – Mini disco i Bubble show – MAŁA SCENA

i Autor: materiały prasowe

Weekend pełen aktywności

Niezmiennie, czekają na Was wszystkie znane i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową, jakościową rozrywkę blisko natury. Wśród nich znajdują się m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Wyjątkowy Park Wodny pod gołym niebem z basenem o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalniami, kurtynami i armatkami wodnymi gwarantuje najmłodszym miłośnikom wodnej rozrywki wspaniałą zabawę. Znajduje się tam również strefa z ograniczoną ilością wody (spray park), a komfort kąpieli zapewnia temperatura wody od 25 do 28 stopni Celsjusza. Z kolei w strefie relaksu, na jednym z 2000 leżaków, można cieszyć się wakacyjną aurą.

i Autor: materiały prasowe

W Julinku działa również Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz parcelami zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. To świetna propozycja dla rodzin z dziećmi, które ze względu na lokalizację kempingu, mogą cieszyć się bliskim dostępem do parku wodnego i niezliczonej ilości atrakcji oferowanych przez Julinek Park. Położony w sercu natury kemping jest także doskonałą bazą wypadową dla pieszych wędrówek oraz przejażdżek rowerowych po urokliwych trasach Puszczy Kampinoskiej, co przypadnie do gustu każdemu, kto ceni sobie spokój i poszukuje chwili wytchnienia.

Julinek Park to także idealne miejsce do stworzenia niezapomnianych wspomnień, korzystając z piękna przyrody i bogatej oferty atrakcji. Czarujące otoczenie stanowi znakomitą oprawę dla wyjątkowych wydarzeń, takich jak komunie, wesela, pikniki czy eventy biznesowe, które można tu zorganizować. Unikalna przestrzeń o cyrkowej historii, świetna lokalizacja i smaczne jedzenie z pewnością pomogą w celebracji ważnych chwil.

Mamy fantastyczną wiadomość! Od poniedziałku do czwartku od godz. 15:00, bilety popołudniowe do Julinek Parku można nabyć za połowę ceny. Bilety można zakupić online na stronie www.julinek.com.pl lub bezpośrednio w kasie przed wejściem.