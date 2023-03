Wichury, wiosenne podtopienia? Chroń swoje mienie z LINK4 DOM

Wyniki Lotto z 07.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Pogodę można próbować przewidywać, ale przed siłami natury nie sposób się ustrzec. Na przełomie zimy i wiosny aura potrafi być wyjątkowo kapryśna. Regularnie pojawiają się rozsyłane SMS-amiealerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegają nas one o silnym wietrze, gwałtownych burzach, a także gradzie.

Nic dziwnego, że te informacje budzą niepokój. Tak gwałtowne zjawiska pogodowe powodują wiele zagrożeń. Wichura może zerwać dach, a przewrócone drzewo uszkodzić elewację. Podczas burzy uderzenie pioruna grozi pożarem albo przepięciami, które są bardzo groźne dla naszych cennych domowych sprzętów elektronicznych.

Wiosenne roztopy niosą ze sobą natomiast ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień. Nawet niewielki strumyk z godziny na godzinę potrafi zamienić się w rwący nurt o niszczycielskiej sile. Czy jest na to rada?

Najlepszym rozwiązaniem jest dobrze dobrane do naszych potrzeb ubezpieczenie. To ono uchroni Cię przed kosztami strat spowodowanych zjawiskami naturalnymi, takimi jak pożary, wichury, czy wysoka woda. To najpewniejsza forma zabezpieczenia mienia. Polisa zrekompensuje poniesione straty, ale nie tylko. W ramach ubezpieczenia nieruchomości w LINK4 zyskujesz także bieżącą pomoc takich fachowców jak hydraulik, ślusarz czy elektryk w nagłej sytuacji awaryjnej.

Spokój za niewielką cenę

Ubezpieczając się w LINK4 DOM, zapewniasz sobie szeroką ochronę od rozmaitych ryzyk i nieprzewidzianych zdarzeń. Zniszczenia wywołane złymi warunkami pogodowymi nie będą więcej Twoim zmartwieniem.

Możesz bez obaw wyjechać na wakacje czy do rodziny na święta i nie martwić się ostrzeżeniami synoptyków. To Twój ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno przez burze, jak i wichury, ale również zniszczenia od naporu śniegu czy zapadnięcia ziemi.

Chroń wyposażenie

Z polisą LINK4 chronisz nie tylko budynek, ale również jego wyposażenie. Uzyskasz odszkodowanie w przypadku utraty czy zniszczenia rzeczy pozostających w domu lub czy mieszkaniu: mebli, pamiątek, sprzętu RTV/AGD czy innych cennych przedmiotów.

Polisa pokryje również szkody związane z uszkodzeniami w stałych elementach takich- jak okna, drzwi, schody czy balustrady.

Polisa LINK4 DOM ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Może przydać się w całym szeregu zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia np. podczas gry w piłkę Twojej pociechy.

Firma przyśle fachowca

Bardzo praktycznym dodatkiem jest również wchodząca w skład ubezpieczenia nieruchomości w LINK4 usługa Assistance. Umożliwia ona – w sytuacji awaryjnej –- skorzystanie z pomocy fachowców, którzy pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. W przypadku włamania konieczna może się okazać pilna interwencja ślusarza, który wstawi nowe zamki. Wtedy wystarczy, że skontaktujesz się z LINK4 i firma zorganizuje pomoc.

Chronisz nie tylko dom

Ubezpieczenie DOM od LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Co istotne, polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej, - np. piwnicę, strych czy garaż.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona m.in. od takich czynników jak wartość domu czy wyposażenie mieszkania lub zakres ubezpieczenia, na jaki się zdecydujesz. Sam też określasz sumę, do jakiej chcesz się ubezpieczyć. Należy pamiętać, że wartość polisy powinna odpowiadać realnej wartości ubezpieczanych przedmiotów, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Panele fotowoltaiczne pod ochroną

Polisa LINK4 DOM ma jeszcze więcej unikalnych zalet. Obejmuje ona także ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Z tego ekologicznego źródła energii korzysta coraz więcej gospodarstw domowych. W ten sposób można oszczędzić na rachunkach oraz uzyskać niezależność od dostaw prądu. Jest to jednak kosztowna inwestycja, która narażona jest na wiele niebezpieczeństw w trakcie użytkowania. Panele mogą zostać uszkodzone m.in. przez grad lub w czasie wichury.

Ważne: LINK4 umożliwia ubezpieczenie nie tylko urządzeń fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynku, ale również wolnostojącej instalacji na terenie posesji.

Jeśli zdecydujesz się ubezpieczyć swój dom od wszystkich ryzyk (formuła all risk), firma pokryje szkody spowodowane działaniem nie tylko żywiołów, ale również osób trzecich, które umyślnie dokonały uszkodzeń.

Czy można ubezpieczyć dom lub mieszkanie, nie będąc jego właścicielem?Jeżeli wynajmujesz nieruchomość, to nie możesz ubezpieczyć jej w takim samym zakresie jak właściciel. Dlatego też LINK4 ma w swojej ofercie polisy dla najemców. W ich ramach możesz zabezpieczyć swoje mienie ruchome znajdujące się w lokalu na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Warto o tym pamiętać.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły, limity i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów, dzwoniąc na infolinię 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły oferty agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.