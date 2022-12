Większość gospodarstw domowych nie odczuje podwyżek cen prądu w 2023 r.

Dzięki zamrożeniu cen energii odbiorcy indywidualni w 2023 r. będą rozliczani po cenach z 2022 r. Warunkiem jest „zmieszczenie się” w limitach wynoszących rocznie: 2000 kWh dla większości gospodarstw domowych, 2600 kWh dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osobę z niepełnosprawnością i 3000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny i rolników.

Dla wielu ceny energii praktycznie się nie zmienią

– Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca sprzedaży energii elektrycznej w taryfie G dla gospodarstw domowych na rok 2023 nie będzie miała istotnego wpływu na cenę netto energii elektrycznej dla większości gospodarstw domowych w Polsce. Zgodnie z decyzją rządu o zamrożeniu cen prądu dla odbiorców w gospodarstwach domowych, ceny netto sprzedawanej energii w przyszłym roku zostaną utrzymane na poziomie z 2022 roku - do wysokości limitów zużycia wyznaczonych w ustawie. W przyjętych limitach mieści się zużycie energii zdecydowanej większości gospodarstw domowych w Polsce. Odbiorcy indywidualni, którzy zużyją jednak więcej energii niż wskazane w limicie, po jego przekroczeniu zapłacą 693 złote netto za 1000 kWh za zakup energii oraz stawkę dystrybucyjną ustaloną przez Prezesa URE na 2023 r. Przyjęte przez rząd rozwiązania zachęcają do oszczędzania, aby nie tylko zmieścić się w limitach i płacić mniej, ale również - by zmniejszać zużycie prądu, za co przewidziano premię w postaci obniżonych rachunków w 2024 r. – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

i Autor: Shutterstock

Mechanizm ceny maksymalnej

Jest to forma zabezpieczenia przed naliczaniem wysokich rachunków za prąd w przypadku przekroczenia limitu – wówczas wzrost cen energii elektrycznej w taryfie G dla gospodarstw domowych będzie stosunkowo niewielki. Maksymalna cena energii dla indywidualnych odbiorców to 693 zł za 1000 kWh (podczas gdy cena rynkowa na 2023 r. to ponad 1000 zł za 1000 kWh!).

Podwyżka taryf pozwoli na rozwój

Transformacja krajowego sektora energii jest niezbędna, aby Polska była bezpieczna energetycznie i mogła spełnić unijne cele klimatyczne, a także by powstrzymać dalszy wzrost cen energii. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania, modernizacji oraz inwestycji w linie dystrybucyjne, Prezes URE zwiększył taryfy na dystrybucję energii elektrycznej na 2023 r. Podwyżka taryf pozwoli na utrzymanie i rozwój sieci dystrybucyjnych.

Partnerem materiału jest Polski Komitet Energii Elektrycznej