Z żywiołami nie ma żartów. Z ubezpieczeniem LINK4 Dom pomoc przyjdzie do Ciebie jeszcze tego samego dnia

Wystarczy kilka chwil, by niszczycielska siła przyrody dała o sobie znać. Wichura zrywa dachy, niszczy fotowoltaikę i łamie drzewa, powodując ogromne zniszczenia. W trakcie ulewy woda błyskawicznie wdziera się do piwnic, a pioruny powodują niebezpieczne przepięcia i pożary. Z żywiołami nie ma żartów – aby nie stracić życiowego dorobku, jedynym skutecznym rozwiązaniem pozostaje ubezpieczenie. Co jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc ? W LINK4 możesz liczyć na błyskawiczne wsparcie. Jeszcze tego samego dnia ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanym klientom odszkodowanie, by mogli natychmiast zabezpieczyć swój dobytek.

Porwane dachy, zniszczone domy Raporty służb ratunkowych, a także zdjęcia udostępniane przez mieszkańców w mediach społecznościowych przerażają ogromem zniszczeń. Pod koniec czerwca „oberwanie chmury” spustoszyło niewielką gminę Dynów na Podkarpaciu. Z doniesień mediów wynika, że tylko w dwóch wsiach Harta i Ulanica doliczono się ponad 900 uszkodzonych budynków mieszkalnych. Wichura zrywała dachy, grad wielkości gołębich jaj uszkadzał elewacje i tłukł ceramiczne dachówki. W wielu gospodarstwach wystąpiła powódź błyskawiczna. W takich dramatycznych sytuacjach liczy się pomoc „na już”. Natychmiastowe wsparcie ubezpieczyciela jest często jedyną szansą na zminimalizowanie strat i zabezpieczenie dobytku. Wypłata zaliczki z LINK4 Dom możliwa jeszcze tego samego dnia Dotknięcie nieszczęśliwym zdarzeniem zawsze wywołuje ogromny stres i niepewność co do przyszłości. Świat dosłownie wali się na głowę, a Ty czujesz się sam z olbrzymim problemem. W tak trudnych chwilach warto mieć wsparcie, na które można liczyć. Dzięki LINK4 Dom, od pierwszych chwil możesz czuć się zaopiekowany. Ubezpieczyciel sam znajdzie Cię w potrzebie i zaoferuje natychmiastową pomoc finansową w formie wypłaty zaliczki ubezpieczenia, jeśli tylko będziesz tego potrzebował! Jak to działa? Ubezpieczenie w LINK4 umożliwia błyskawiczną weryfikację liczby klientów zagrożonych w danej lokalizacji. Gdy wystąpią gwałtowne zjawiska pogodowe powodujące znaczne zniszczenia, a Ty mieszkasz w tej strefie, otrzymasz wiadomość SMS z instrukcjami dotyczącymi zgłaszania szkód oraz linkiem do formularza online. Ten prosty krok ma na celu ułatwienie szybkiego zgłoszenia szkody, dzięki czemu wypłata zaliczek może nastąpić nawet tego samego dnia. W ten sposób masz zapewnione niezbędne wsparcie finansowe. Ten system działa już w praktyce. Po majowych nawałnicach w okolicach Gniezna LINK4 niezwłocznie wysłał SMS-y do swoich klientów z tego rejonu. Poszkodowani mogli liczyć na wypłatę zaliczki odszkodowania natychmiast, często jeszcze tego samego dnia, a w takich sytuacjach liczy się każda chwila. Szeroka ochrona z LINK4 Dom LINK4 Dom oferuje szeroką ochronę przed różnorodnymi ryzykami i nieprzewidzianymi zdarzeniami, w tym także tymi związanymi z siłami natury. Posiadając polisę, możesz zabezpieczyć się przed powodzią, skutkami silnego wiatru, uderzeniami pioruna, pożarem oraz przepięciami. Możesz też liczyć na ochronę i wsparcie w przypadku zapadlisk czy osunięć ziemi, które ostatnio także miały miejsce w Polsce. Polisa pokryje szkody związane z uszkodzeniami m.in. w stałych elementach wyposażenia – takich jak okna, drzwi, dach, schody czy balustrady oraz w instalacji fotowoltaicznej. W ten sposób chronisz nie tylko budynek, ale również jego wyposażenie. Uzyskasz odszkodowanie w przypadku utraty, czy zniszczenia rzeczy pozostających w domu, czy w mieszkaniu: mebli, pamiątek, sprzętu RTV/AGD lub innych, cennych przedmiotów. Dodatkowe korzyści Ubezpieczenie LINK4 Dom ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Może przydać się przy całym szeregu zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia podczas gry w piłkę. Bardzo praktycznym dodatkiem jest również usługa Assistance. Umożliwia ona skorzystanie w ramach ubezpieczenia z usług fachowców, którzy pomogą w naprawie nagłych awarii, na przykład jeśli piorun wyrządził szkody w instalacji elektrycznej. Wtedy wystarczy telefon do ubezpieczyciela, by wezwać elektryka. Chronisz nie tylko dom Ubezpieczenie DOM w LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej – np. piwnicę, strych, garaż. Dopasuj swoją ochronę Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona m.in. od takich czynników jak wartość domu czy położenie mieszkania. Sam też określasz sumę, do jakiej chcesz ubezpieczyć od kradzieży elementy stałe czy ruchome. Należy pamiętać, że suma powinna odpowiadać wartości ubezpieczanych domowych sprzętów, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę. Jak kupić ubezpieczenie? Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl. Warto też zasięgnąć fachowej porady doradców na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4. Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.