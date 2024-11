Zaczęło się od 350 żarówek

Pozostałe zakłady Termiki również mają długą historię; Elektrociepłownia Siekierki działa od 63 lat, a Ciepłownia Kawęczyn od 41 lat. Właśnie od tylu lat PGNiG Termika z Grupy ORLEN produkuje ciepło dla Warszawy.

EC Pruszków zaczęła od 350 żarówek jako elektrownia

Wszystko zaczęło się na początku zeszłego wieku. Zakład we wsi Pruszków był elektrownią, która zasilała jedynie 350 żarówek. Jego uruchomienie zbiegło się z początkiem I wojny światowej (1914 r.). Po zakończeniu wojny to, co pozostało z elektrowni po niemieckich grabieżach, odkupił największy wówczas koncern energetyczny „Siła i Światło”. Z czasem utworzył spółkę Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie. W 1938 r. pruszkowska elektrownia miała już moc ok. 77 tys. MWh., ale wskutek II wojny światowej zakład został doszczętnie zniszczony. Został jednak odbudowany, a w 1959 r. rozpoczął także produkcję ciepła i stał się elektrociepłownią. Dziś zaopatruje w prąd i ciepło obszar pruszkowski za pomocą własnej sieci ciepłowniczej. Elektrociepłownia przechodzi proces dekarbonizacji i do 2035 roku, podobnie jak w pozostałych zakładach Termiki, wycofa się z produkcji z węgla. Obecnie powstaje tu kotłownia gazowo-olejowa, maszynownia silników gazowych, a za kilka lat ma tu stanąć także kocioł na biomasę.

i Autor: materiały prasowe

EC Żerań testerem nowych technologii

Są lata 40. XX wieku. Na Powiślu działa miejska elektrownia, ale w zniszczonej wojną Warszawie mieszkańcy potrzebują prądu i ogrzewania. Pojawia się pomysł wybudowania drugiej elektrowni miejskiej – na Żeraniu. Ostatecznie powstaje nie elektrownia, a elektrociepłownia. 21 lipca 1954 r. w obecności Bolesława Bieruta, I sekretarza PZPR i gości z niemal wszystkich krajów socjalistycznych, uruchomiony zostaje pierwszy turbozespół o mocy 25 MW, który początkowo wytwarza tylko energię elektryczną. Pełny rozruch elektrociepłowni następuje 4 miesiące później, w listopadzie. Z czasem Żerań zostaje wyposażony także w prototypowe urządzenia produkowane m.in. w Rafako, Zamechu i Dolmelu. Do żerańskiego zakładu ściągają potencjalni klienci z zagranicy, aby zobaczyć, jak pracują polskie urządzenia, a następnie je kupić.

i Autor: materiały prasowe

Pierwszy turbozespół EC Żerań

Został uruchomiony w 1954 roku, wciąż jest sprawny, ale ze względów ekologicznych już nie pracuje. Unowocześnianie EC Żerań wciąż trwa. W ostatnich latach zbudowano tu nowoczesny blok gazowo-parowy i dwie kotłownie gazowe, a także zrealizowano zabudowę instalacji środowiskowych na kotłach fluidalnych, gwarantując pracę urządzeń zgodną z zaostrzonymi wymogami w zakresie emisji spalin.

Pierwszy przesył prądu w Warszawie

W 1895 r. pierwsza w Warszawie mała elektrownia przy ul. Marszałkowskiej wyprodukowała prąd, który posłużył do oświetlenia terenów wystawowych przy ul. Ordynackiej. Był to pierwszy w stolicy przesył energii elektrycznej na znaczącą odległość - ponad kilometra.

Ciepłownia Wola jak gwiazda filmowa

Uruchomiony w 1974 r. zakład na Woli stał się tłem do filmu komediowego w reż. Stanisława Barei z 1980 r. To na tle jej kominów opadał z helikoptera słomiany „Miś”. Ciepłownia powstała po to, by zwiększać dostawy ciepła w sezonie zimowym do nowych osiedli i zakładów przemysłowych w zachodniej części Warszawy (głównie Ursusa i Jelonek). Dziś pełni rolę jednostki szczytowej, odpalanej dopiero przy temperaturach -9°C.

Kawęczyn miał być elektrownią

Warszawska Ciepłownia Kawęczyn to trzeci pod względem wielkości zakład Termiki, a jej 300-metrowy komin to jedna z najwyższych budowli w Warszawie (jest wyższy od Pałacu Kultury i Nauki). Została oddana do użytku w 1983 r. Ona również pełni funkcję szczytowego źródła ciepła i jest uruchomiana w pierwszej kolejności przed Wolą. Początkowo miała to być elektrownia, później elektrociepłownia i dlatego Kawęczyn ma tak dużą (jak na źródło szczytowe) moc cieplną - 465 MW. Kotły są zaopatrzone w elektrofiltry i palniki niskoemisyjne. Ciepłownia przechodzi gruntowne zmiany. Od 2023 r. działa tu instalacja fotowoltaiczna 1MW, a w trakcie budowy są kotłownia gazowa i kotłownia gazowo-olejowa.

i Autor: materiały prasowe

Siekierki to największa EC w Polsce

Siekierkowski zakład pracuje od 1961 r., wtedy podłączono pierwszą turbinę o mocy 50 MW. W kolejnych latach rozbudowywano elektrociepłownię, a po oddaniu do użytku przepompowni wody sieciowej w EC Siekierki w 2001 roku zapadła decyzja o zlikwidowaniu zakładu na Powiślu (który już wcześniej był przekształcony z elektrowni na elektrociepłownię). W 2009 r. na Siekierkach do eksploatacji oddano akumulator wody sieciowej o pojemności 30 tys. ton – pierwszy tak duży w kraju. To bardzo poprawiło pracę elektrociepłowni. W latach 2011-2012 w EC Siekierki uruchomiono instalację odsiarczania spalin, która ogranicza emisje dwutlenku siarki o 90%.Z kolei instalacje katalitycznej redukcji tlenków azotu, które działają na kotłach blokowych, pozwalają utrzymać emisję tlenków azotu na odpowiednim poziomie.

Siekierki to największy zakład Termiki i jednocześnie największy w Polsce (a nawet w UE). Dostarcza energię do ok. 950 tys. mieszkań, a jego trzy kominy od lat są charakterystycznym elementem warszawskiej scenerii.

