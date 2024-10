Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich i nie zwlekaj z naprawą samochodu!

Circle K to stacje pełne kosmicznych niespodzianek. Tankuj i zdobywaj gadżety miłośnika międzygalaktycznych przygód!

OTOMOTO wraz z ekspertem - mechanikiem Markiem Mozgą przygotowało także sporą ilość przydatnych informacji dla właścicieli samochodów. Kupując używane części, skorzystaj z porad i informacji, jakie można znaleźć w Akademii Części OTOMOTO.

Obalamy mity o używanych częściach

1. Używane znaczy gorsze? Nie! Musisz tylko sprawdzić, co kupujesz

Części dzielimy na:

oryginalne i nowe – to części najnowsze i zalecane przez producentów samochodów,

odpowiadające im zamienniki – czyli części nowe, ale nie oryginalne,

używane części oryginalne,

używane zamienniki,

części regenerowane, pochodzące głównie ze stacji demontażu – to części oryginalne, zużyte lub uszkodzone, które są naprawiane, wymienia się w nich komponenty i przywraca w ten sposób właściwości użytkowe. Te części otrzymują zwykle gwarancję, jak nowe części.

2. Niska jakość? Nic podobnego!

Często części używane to części oryginalne i fabrycznie montowane w samochodach. Co oznacza, że wyprodukowane były zgodnie z rygorystycznymi standardami producenta pojazdu. Warto je kupić, jeśli twój mechanik podejmuje się ich naprawy. Warto też jemu pozostawić wybór i zakup takiej części. Części oryginalne używane, które przeszły proces profesjonalnej regeneracji, zostały dokładnie sprawdzone i naprawione przez specjalistów. Proces regeneracji obejmuje wymianę kluczowych elementów i testowanie, co gwarantuje, że część działa jak nowa. Takie części są zwykle objęte gwarancją, tak jak nowe.

i Autor: gettyimages.com

3. Lepsze tanie zamienniki? Wcale nie

Często jakość części używanych przewyższa tanie, nowe zamienniki, które mogą nie spełniać wszystkich wymogów technicznych. Takie zamienniki mogą być wykonane z gorszych materiałów, co skraca ich żywotność i sprawność. Z kolei oryginalne części, mimo że używane, zazwyczaj są bardziej wytrzymałe i mają lepszą zgodność z resztą układu samochodu. Wiele oryginalnych części samochodowych, takich jak np. reflektory, zderzaki, osłony silników, lusterka itp., są projektowane do długotrwałej eksploatacji i mogą przejechać setki tysięcy kilometrów. Czasami wystarczy spojrzeć, by wyrobić sobie zdanie o jakości zamienników.

4. Niska wydajność? Ależ skąd!

Części używane, które zostały poddane regeneracji, były przetestowane już wcześniej w samochodzie i działały przez długi czas. Gdy jakiś ich element został uszkodzony lub odmówił posłuszeństwa, został wymieniony. Części przeszły regenerację i ponowną weryfikację jakości - więc zostały przywrócone do pełni funkcjonalności. Dlatego nie można tutaj mówić o braku wydajności.

5. Wysoka cena w porównaniu do nowych części? Na pewno nie!

Części używane mogą pochodzić z samochodów o niskim przebiegu i wieku. Cena tych części jest znacząco niższa niż nowych, a jakość zdecydowanie wyższa od tanich zamienników.

Części regenerowane bez wątpienia są niezwykle korzystną alternatywą dla części, które dopiero co zjechały z linii produkcyjnej. Są zazwyczaj tańsze, a jakościowo nie odbiegają od części nowych - wyjaśnia Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Dodaje, że Europa także będzie podążać w stronę ponownego wykorzystywania części używanych, gdy będzie to możliwe. Chodzi w tym wypadku nie tylko o dobro konsumenta, który zapłaci mniej, ale także o ekologię i zmniejszenie liczby odpadów.

Musimy jednak pamiętać o bezpieczeństwie. W Polsce mamy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2005 r. szczegółowo wskazujące, których części nie wolno ponownie montować w innym pojeździe. Są to właśnie części odpowiadające za bezpieczeństwo, takie jak poduszki powietrzne czy klocki hamulcowe. Warto o tym pamiętać przy wyborze części do własnego pojazdu. Rozporządzenie jest przestarzałe, a wiele pozycji w nim wymienionych możemy fabrycznie regenerować, jednak dobrze oddaje intencje i obawy o bezpieczeństwo. Zgodzimy się chyba wszyscy, że wymontowanej z innego pojazdu poduszki powietrznej nie powinniśmy montować w swoim pojeździe - przestrzega Tomasz Bęben.

i Autor: gettyimages.com

Jakie części używane warto kupić?

Wiele części można wymieniać, o ile są w dobrym stanie. Jeśli sam nie potrafisz tego ocenić, poproś o pomoc swojego mechanika. Na OTOMOTO i OLX na pewno znajdziesz to, czego potrzebujesz. Nie musisz kupować w „ciemno”. Jeśli nie wystarczy ci opis produktu, łatwo możesz skontaktować się ze sprzedającym i zadać mu dodatkowe pytania.

Wśród części używanych warto szukać:

elementów blacharskich: błotników, zderzaków, boczków drzwi, szyb bocznych,

lusterek,

wiązek elektrycznych do silnika,

pompy ABS (element bardzo drogi, ale da się go wymienić, jeśli tylko nie jest okodowany),

silników i komponentów - porządny remont silnika potrafi kosztować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wtedy w grę wchodzi silnik używany z małym przebiegiem.

lamp - są lepsze niż niektóre zamienniki,

rozruszników/alternatorów (można je też naprawiać).

i Autor: pixabay.com

Tych używanych części nie wolno montować

Jest lista części ujętych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 28 września 2005 r. (w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko), które można montować tylko nowe. Na tej liście znajdują się:

poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami,

klocki, szczęki hamulcowe,

przewody i uszczelnianie układu hamulcowego,

tłumiki układu wydechowego,

przeguby układu kierowniczego i zawieszenia,

fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi,

układ blokady kierownicy,

immobilisery z transporderami sterowania elektrycznego,

urządzenie przeciwwłamaniowe i alarmowe,

elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR),

przewody paliwowe,

filtry jednorazowe i wkłady filtra,

zawory recylkulacji spalin,

instalacje zasilania gazem silników,

automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem, służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi,

pióra wycieraczek szyb,

płyny eksploatacyjne,

konwertory katalityczne (katalizatory),

kondensatory zawierające PCB.

Pamiętaj, nikt nie zabrania handlu tymi częściami. Kupujesz je na własną odpowiedzialność.